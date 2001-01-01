Футбол
Защитник "Ливерпуля" Виргил ван Дейк не поможет своей команде в следующем еврокубковом матче. Голландский бек получил предупреждение на 13-й минуте сегодняшнего поединка Лиги чемпионов против "Наполи".
Евро-футбол.ру15:34
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