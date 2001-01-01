Футбол

«Ливерпуль» теряет ван Дейка на следующий еврокубковый матч
Евро-футбол.ру
15:34

Защитник "Ливерпуля" Виргил ван Дейк не поможет своей команде в следующем еврокубковом матче. Голландский бек получил предупреждение на 13-й минуте сегодняшнего поединка Лиги чемпионов против "Наполи".
Евро-футбол.ру15:34

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Ван Дейк в жестком подкате выгнул ногу Мертенса наружу, но отделался желтой карточкой

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«Ливерпуль» — «Наполи», 11 декабря 2018. Подкат Ван Дейка. Видео

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Спорт-Экспресс15:37

«Ливерпуль» теряет ван Дейка на следующий еврокубковый матч

Евро-футбол.ру15:34
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Футбол

Шальке-04 — Локомотив 1:0

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«Манчестер Сити» купит вратаря «Коламбуса» Стеффена в 2019 году

Голкипер "Коламбуса" Зак Стеффен станет игроком "Манчестер Сити" летом 2019 года, информирует официальный Твиттер американского клуба.
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Анри: «Монако» проведет ротацию состава в матче с «Боруссией»

Главный тренер «Монако» Тьерри Анри намерен перекроить состав и произвести ротацию в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».
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14-летний вратарь умер из-за травмы на футбольном поле

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