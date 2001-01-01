Футбол

«Ливерпуль» теряет ван Дейка на следующий еврокубковый матч
Евро-футбол.ру
15:34

Защитник "Ливерпуля" Виргил ван Дейк не поможет своей команде в следующем еврокубковом матче. Голландский бек получил предупреждение на 13-й минуте сегодняшнего поединка Лиги чемпионов против "Наполи".
Евро-футбол.ру15:34

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Анчелотти: «Фол ван Дейка на Мертенсе – это красная карточка»

Soccer.ru21:10

Ван Дейк в жестком подкате выгнул ногу Мертенса наружу, но отделался желтой карточкой

Eurosport.ru16:34

«Ливерпуль» — «Наполи», 11 декабря 2018. Подкат Ван Дейка. Видео

Чемпионат15:49

Видео: ван Дейк чуть не сломал ногу Мертенсу

Спорт-Экспресс15:37

«Ливерпуль» теряет ван Дейка на следующий еврокубковый матч

Евро-футбол.ру15:34
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Автоматически обработано 7145 источников, обновлено в 22:23, Ашберн
Футбол

«Ливерпуль» победил «Наполи» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

Английский футбольный клуб "Ливерпуль" одержал победу над итальянским "Наполи" со счетом 1:0 в домашнем матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Обновлено в 20:35
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Шальке-04 — Локомотив 1:0

Немецкий "Шальке-04" и российский "Локомотив" определились со стартовыми составами на матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт".
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Почеттино: всегда верил в то, что «Тоттенхэм» выйдет в плей-офф ЛЧ

Всегда верил в то, что «Тоттенхэм» попадёт в плей-офф. Мы создали много моментов и контролировали ход матча с «Барселоной».
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Хуан Миранда: «Все становится значительно проще, когда рядом Месси»

Защитник "Барселоны" Хуан Миранда после ничьей с "Тоттенхэмом" в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов (1:1) рассказал о беседе с Лионелем Месси .
Обновлено в 21:21
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«Зенит» без Карасева проиграл «Валенсии»

Обновлено в 21:59
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Константин Кучаев: «Домашняя победа над „Реалом“ осталась в прошлом»

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев перед матчем 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Реала" заявил, что его команда не вспоминает о домашней победе над "сливочными" в рамках текущего розыгрыша этого турнира (1:0). - Не сказал бы, что можно кого-то выделить в составе "Реала", тут собраны лучшие футболисты мира на каждой позиции, - приводит слова Кучаева "РИА Новости".
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Футбол

«Барселона» повесила на вечно опаздывающего игрока огромный ценник

В ноябре «Барселона» поставила Дембеле ультиматум: либо он решит проблемы с дисциплиной, либо клуб найдет вариант для его продажи уже летом 2019 года.
Обновлено в 22:06
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Анри на пресс-конференции поучил вратаря «Монако» хорошим манерам

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Туре расторг контракт с «Олимпиакосом»

Ивуарийский полузащитник Яя Туре и «Олимпиакос» прекратили сотрудничество по взаимному согласию сторон.
Обновлено в 13:33
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Футболист Роман Зобнин получил премию «Джентльмен года»

Футболист московского "Спартака" и сборной России Роман Зобнин получил премию "Джентльмен года".
Обновлено в 18:21
Футбол

Белоруков написал заявление об уходе из «Анжи»

Защитник Дмитрий Белоруков написал заявление об уходе из «Анжи». Об этом сообщил генеральный директор махачкалинского клуба Олег Флегонтов.
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Моуринью разозлился из-за вопроса о хавбеке Погба

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью разозлился на журналиста за вопрос о полузащитнике Поле Погба, передает "Советский спорт".
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Футболист станет игроком английского клуба в июле 2019 года.
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Бускетс проводит 100-й матч за «Барселону» в Лиге чемпионов

Полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс не вошел в стартовый состав команды на матч Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом", но всё-таки появился на поле во втором тайме.
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14-летний вратарь умер после травмы, полученной во время игры

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