Защитник "Ливерпуля" Виргил ван Дейк не поможет своей команде в следующем еврокубковом матче. Голландский бек получил предупреждение на 13-й минуте сегодняшнего поединка Лиги чемпионов против "Наполи".

Футбол Футбол «Ливерпуль» победил «Наполи» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов Английский футбольный клуб "Ливерпуль" одержал победу над итальянским "Наполи" со счетом 1:0 в домашнем матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Футбол Футбол Шальке-04 — Локомотив 1:0 Немецкий "Шальке-04" и российский "Локомотив" определились со стартовыми составами на матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт".

Футбол Футбол Почеттино: всегда верил в то, что «Тоттенхэм» выйдет в плей-офф ЛЧ Всегда верил в то, что «Тоттенхэм» попадёт в плей-офф. Мы создали много моментов и контролировали ход матча с «Барселоной».

Футбол Футбол Хуан Миранда: «Все становится значительно проще, когда рядом Месси» Защитник "Барселоны" Хуан Миранда после ничьей с "Тоттенхэмом" в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов (1:1) рассказал о беседе с Лионелем Месси .

Футбол Футбол Константин Кучаев: «Домашняя победа над „Реалом“ осталась в прошлом» Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев перед матчем 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Реала" заявил, что его команда не вспоминает о домашней победе над "сливочными" в рамках текущего розыгрыша этого турнира (1:0). - Не сказал бы, что можно кого-то выделить в составе "Реала", тут собраны лучшие футболисты мира на каждой позиции, - приводит слова Кучаева "РИА Новости".

Футбол Футбол «Барселона» повесила на вечно опаздывающего игрока огромный ценник В ноябре «Барселона» поставила Дембеле ультиматум: либо он решит проблемы с дисциплиной, либо клуб найдет вариант для его продажи уже летом 2019 года.

Футбол Футбол Туре расторг контракт с «Олимпиакосом» Ивуарийский полузащитник Яя Туре и «Олимпиакос» прекратили сотрудничество по взаимному согласию сторон.

Футбол Футбол Футболист Роман Зобнин получил премию «Джентльмен года» Футболист московского "Спартака" и сборной России Роман Зобнин получил премию "Джентльмен года".

Футбол Футбол Белоруков написал заявление об уходе из «Анжи» Защитник Дмитрий Белоруков написал заявление об уходе из «Анжи». Об этом сообщил генеральный директор махачкалинского клуба Олег Флегонтов.

Футбол Футбол Моуринью разозлился из-за вопроса о хавбеке Погба Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью разозлился на журналиста за вопрос о полузащитнике Поле Погба, передает "Советский спорт".

Футбол Футбол Голкипер из МЛС пополнит состав «Манчестер Сити» в июле 2019 года Футболист станет игроком английского клуба в июле 2019 года.