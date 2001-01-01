Футбол

«Ливерпуль» теряет ван Дейка на следующий еврокубковый матч
Евро-футбол.ру
15:34

Защитник "Ливерпуля" Виргил ван Дейк не поможет своей команде в следующем еврокубковом матче. Голландский бек получил предупреждение на 13-й минуте сегодняшнего поединка Лиги чемпионов против "Наполи".
Евро-футбол.ру15:34

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«Ливерпуль» — «Наполи», 11 декабря 2018. Подкат Ван Дейка. Видео

Чемпионат15:49

«Ливерпуль» теряет ван Дейка на следующий еврокубковый матч

Евро-футбол.ру15:34
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Автоматически обработано 7145 источников, обновлено в 16:23, Ашберн
Футбол

Шальке-04 — Локомотив 1:0

Немецкий "Шальке-04" и российский "Локомотив" определились со стартовыми составами на матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:20
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Виктор Гончаренко: «ЦСКА приехал в Мадрид с надеждой»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко перед матчем 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Реала" заявил, что его команда будет использовать любой шанс в этой игре.
Обновлено в 16:17
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Зобнин получил награду «Джентльмен года»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин, ранее признанный джентльменом года, получил награду на торжественной церемонии.
Обновлено в 16:05
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«Барселона» оценила Дембеле в 400 млн евро

«Барселона» установила ценник на Усмана Дембеле.
Обновлено в 16:21
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«Олимпиакос» расторг контракт с Яя Туре по взаимному согласию сторон

«Олимпиакос» расторг контракт с ивуарийским полузащитником Яя Туре по взаимному согласию сторон, сообщается на официальном сайте греческого клуба.
Обновлено в 13:33
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«Барселона» – «Тоттенхэм» – 1:0. Дембеле открыл счет

«Барселона» в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов играет с «Тоттенхэмом».
Обновлено в 14:30
Футбол

Во Франции из-за протестов могут перенести матч «Нант» — «Монпелье»

Префектура Пеи-де-ла-Луар просит Профессиональную футбольную лигу Франции перенести матч чемпионата страны «Нант» — «Монпелье».
Обновлено в 16:00
Футбол

Аллегри включил «Ювентус» в число фаворитов Лиги чемпионов

12 декабря в рамках 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Ювентус» проведет выездной матч с «Янг Бойз».
Обновлено в 15:53
Футбол

«Манчестер Сити» купит вратаря «Коламбуса» Стеффена в 2019 году

Голкипер "Коламбуса" Зак Стеффен станет игроком "Манчестер Сити" летом 2019 года, информирует официальный Твиттер американского клуба.
Обновлено в 14:35
Футбол

Агент опроверг возможную отставку Моуринью

Агент главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью Жорже Мендеш заявил, что 55-летний португальский специалист счастлив находиться в клубе и не собирается его покидать, сообщает The Telegraph.
Обновлено в 16:01
Происшествия

14-летний вратарь умер из-за травмы на футбольном поле

Обновлено в 13:26
Футбол

Гаскойн не признал вину по делу о сексуальном домогательстве

Бывший футболист сборной Англии Пол Гаскойн не признал себя виновным по делу о сексуальном домогательстве.
Обновлено в 13:19
Футбол

Нападающий ЦСКА Жиронкин перенес операцию

Нападающий ЦСКА Виталий Жиронкин во вторник перенес операцию в связи с травмой голеностопного сустава, информирует официальный сайт армейцев.
Обновлено в 13:01
Футбол

Черышев вошел в заявку «Валенсии» на матч с «Манчестер Юнайтед»

Футболист сборной России Денис Черышев вошел в заявку испанской "Валенсии" на матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против английского "Манчестер Юнайтед", сообщает официальный микроблог "летучих мышей" в Twitter.
Обновлено в 14:47
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Бывший наставник «Анжи» Скрипченко требует от клуба 3 млн рублей

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Итальянский футбольный клуб из Неаполя, основан в 1926 году. В настоящее время играет в Серии А. Цвета клуба - лазурно-белые. Домашний стадион - «Сан-Паоло».
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Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, расположенного в графстве Мерсисайд. Был основан в 1892 году и на следующий год вступил в Футбольную лигу Англии. С момента своего создания проводит домашние игры на стадионе «Энфилд». Стадион был построен в 1884 году, на котором изначально играл другой ливерпульский футбольный клуб «Эвертон». «Энфилд» вмещает порядка сорока пяти тысяч болельщиков, однако в настоящее время готовится его реконструкция, рассчитанная до 2018 года, после которой он будет вмещать порядка пятидесяти девяти тысяч человек.
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