На замену основному голкиперу может выйти бразилец Адриан. В прошедшем сезоне футболист сыграл всего лишь в пяти матчах в Кубке Англии и Кубке английской лиги. Матч между «Ливерпулем» и «Челси» за Суперкубок УЕФА пройдет 14 августа в Стамбуле.

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«Ливерпуль» сыграет в матче за Суперкубок УЕФА без основного голкипера

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