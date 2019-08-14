Футбол

«Ливерпуль» и «Челси» начали матч за Суперкубок УЕФАНева Спорт вчера в 15:00

Ливерпуль — Челси
2 – 2
5 : 4 по пенальти
Суперкубок УЕФА, Финал, вчера
Стадион «Инёню»
36′
Оливье Жиру
Алекс Окслейд-Чемберлен
Роберто Фирмино
46′
Садио Мане
48′
Джеймс Милнер
Джорджиньо Вейналдум
64′
74′
Оливье Жиру
Тэмми Абрахам
74′
Кристиан Пулишич
Мэйсон Маунт
79′
Сесар Аспиликуэта
85′
Андреас Бодткер Кристенсен
Фикайо Томори
Джордан Хендерсон
85′
Эндрю Робертсон
Трент Арнолд
91′
Садио Мане
95′
101′
Жоржиньо
101′
Матео Ковачич
Росс Баркли
Садио Мане
Дивок Ориги
103′
Трент Арнолд
107′
П
Лондонский «Челси» и «Ливерпуль» начали матч, в котором определится обладатель Суперкубка УЕФА 2019 года. Встреча проходит на «Водафон-Арене» в Стамбуле. «Челси» участвует в матче как действующий обладатель трофея Лиги Европы, «Ливерпуль» в минувшем сезоне завоевал Лигу чемпионов.
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