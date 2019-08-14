Лондонский «Челси» и «Ливерпуль» начали матч, в котором определится обладатель Суперкубка УЕФА 2019 года. Встреча проходит на «Водафон-Арене» в Стамбуле. «Челси» участвует в матче как действующий обладатель трофея Лиги Европы, «Ливерпуль» в минувшем сезоне завоевал Лигу чемпионов.

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«Ливерпуль» и «Челси» начали матч за Суперкубок УЕФА

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