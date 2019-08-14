Футбол
«Ливерпуль» сыграет с «Челси» в матче за Суперкубок УЕФАГазета.Ru вчера в 09:55
|36′
Оливье Жиру
Алекс Окслейд-Чемберлен
Роберто Фирмино
|46′
Садио Мане
|48′
Джеймс Милнер
Джорджиньо Вейналдум
|64′
|74′
Оливье Жиру
Тэмми Абрахам
|74′
Кристиан Пулишич
Мэйсон Маунт
|79′
Сесар Аспиликуэта
|85′
Андреас Бодткер Кристенсен
Фикайо Томори
Джордан Хендерсон
|85′
Эндрю Робертсон
Трент Арнолд
|91′
Садио Мане
|95′
|101′
Жоржиньо
|101′
Матео Ковачич
Росс Баркли
Садио Мане
Дивок Ориги
|103′
Трент Арнолд
|107′
|П
|52%
|Владение мячом
|48%
|3
|Удары в сторону ворот
|9
|13
|Удары в створ ворот
|6
|4
|Сейвы вратарём
|11
|2
|Офсайды
|10
|8
|Угловые
|7
|10
|Фолы
|13
|2
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Ливерпуль
Расстановка 4‑3‑3
13
Адриан
12
Гомес
32
Матип
4
ван Дейк
66
Александер-Арнолд
14
Хендерсон
3
Фабиньо
5
Вейналдум
11
Салах
27
Ориги
9
Фирмино
1
Аррисабалага
28
Аспиликуэта
29
Томори
15
Зума
33
Палмьери
7
Канте
5
Жоржиньо
8
Баркли
11
Педро
9
Абрахам
19
Маунт
Челси
Расстановка 4‑3‑3
14 августа на стадионе "Водафон Арена" в Стамбуле состоится очередное титульное английское противостояние, в котором "Ливерпуль" и "Челси" определят обладателя Суперкубка УЕФА, ежегодно разыгрываемого между действующими победителями Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Андрей Воронин: «Ливерпулю» перемены не нужны. Вспомните «Реал» и Роналду
Советский спортвчера в 02:55
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 03:36, Ашберн
Шоу-бизнес
Аллу Вербер похоронили в Канаде в закрытом гробу
Поскольку Алла Вербер страдала менингококковым сепсисом, хоронить ее решили в закрытом гробу, ведь заболевание является крайне опасным, а в группе риска оказались те, кто недавно контактировал со светской львицей.
Обновлено 13 августа в 12:55
Общество
В России могут ужесточить правила техосмотра
Требование об обязательном оснащении пассажирских и грузовых автомобилей системами ЭРА-ГЛОНАСС ввели в 2017 году.
Обновлено в 03:16
Общество
Италия потеряла более €400 млн из-за пиратства в 2019 году
В 2018 году ВВП Италии лишился €455 млн из-за пиратской продукции.
Обновлено вчера в 13:26
Музыка
В Чечне стартует фестиваль памяти Муслима Магомаева
«Целью фестиваля является популяризация музыкального искусства, сохранение и развитие национальных культурных традиций народов России, а также популяризация творчества Магомаева», — рассказали в Минкультуры Чечни.
Обновлено в 02:14
Спорт
Россия и Беларусь вышли в финал «Танкового биатлона»
В финальную эстафету, которая состоится 17 августа, уже вышли команды из России, Беларуси, Казахстана, Азербайджана.
Обновлено 13 августа в 08:00
Политика
Минприроды России допустило введение запрета на экспорт леса в Китай
Россия может запретить экспорт леса в Китай в случае отсутствия содействия КНР в решении проблемы незаконных вырубок, заявил глава Министерства природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин в интервью газете «Ведомости».
Обновлено вчера в 21:16
Политика
Глава Барнаула написал заявление об отставке
Глава Барнаула Сергей Дугин написал заявление об уходе в отставку по собственному желанию.
Обновлено в 00:38
Происшествия
В Москве прошли обыски по делу о хищении у подрядчика РЖД
В Москве проходят обыски по делу о хищении средств у группы компаний «1520», которая является крупнейшим подрядчиком РЖД.
Обновлено вчера в 09:42
Общество
Из елей Страдивари в Италии сделают 35 тысяч музыкальных инструментов
Из елей Страдивари в провинции Трентино (Италия), которые повалил ураган в 2018 году, сделают 35 тысяч музыкальных инструментов, сообщает classicfm.com.
Обновлено вчера в 19:38
Футбол
Джорджевич провёл первую тренировку в «Локомотиве»
Обновлено вчера в 15:33
Экономика
Группа Х5 увеличила квартальную прибыль в полтора раза
Скорректированная EBITDA Х5 (до учета расходов по LTI и прочих выплат на основе акций) выросла на 24,2%, до 36,599 млрд рублей, рентабельность этого показателя составила 8,4% против 7,7% годом ранее.
Обновлено в 03:18
Кино
Кейт Бланшетт планирует завершить актерскую карьеру
Актриса Кейт Бланшетт раздумывает о завершении творческой карьеры.
Обновлено вчера в 20:34
Происшествия
Под Омском около 400 человек ищут пропавшего трехлетнего ребенка
Обновлено вчера в 00:49
Армия и оружие
В США назвали три «провальных» проекта вооружений России
Российские вооруженные силы продолжают демонстрировать передовое оружие, однако не все проекты оказываются успешными, пишет Business Insider, называя три «провальных» примера при разработке вооружения в России.
Обновлено вчера в 12:27
Транспорт
Дорога к горнолыжным курортам в Красной поляне может стать платной
Обновлено вчера в 17:43
Армия и оружие
В Сирии боевики сбили истребитель Су-22
Террористы сбили истребитель-бомбардировщик Су-22 военно-воздушных сил Сирийской Арабской Республики в провинции Идлиб.
Обновлено вчера в 15:20
Культура
Голливудский актер Эрик Робертс намерен получить гражданство РФ
Обновлено вчера в 15:19
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары
Обновлено вчера в 02:50
Экономика
Уральский Сбербанк обвинил застройщиков в искусственном повышении цен на жилье
Свердловские застройщики действительно разогревали ситуацию заранее, утверждая, что после реформы долевого строительства начнется массовое закрытие строительных компаний, в том числе, бизнеса, работающего за пределами Екатеринбурга (а значит, с низкими ценами), поскольку после перехода на эскроу-счета такие предприятия не смогут получить финансирование от банков.
Обновлено в 02:40
Общество
В Японии из-за тайфуна эвакуировали 570 тыс. человек
Власти Японии рекомендовали эвакуироваться около 570 тыс. жителей из-за приближающегося тайфуна «Кроса». Об этом сообщает агентство Xinhua.
Обновлено в 01:51
Кино
Дочь Брюса Ли предложила Квентину Тарантино «заткнуться»
Дочь Брюса Ли вновь резко высказалась в адрес режиссера Квентина Тарантино, который сделал заявление по поводу изображения культового актера в своем фильме «Однажды в Голливуде».
Обновлено в 01:29
Политика
Путин отказался передать операторам популярные частоты для 5G
Президент РФ Владимир Путин не поддержал расчистку популярных частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей пятого поколения в России, сообщает в четверг газета "Ведомости" со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 23:55
Авто
Более 50% российских авто могут попасть под запрет эксплуатации
Обновлено вчера в 07:56
Футбол
Михайличенко возглавит киевское «Динамо»
Бывший футболист и главный тренер киевского «Динамо» Алексей Михайличенко вновь возглавит родной клуб после отставки Александра Хацкевича, сообщает football.ua.
Обновлено в 02:44
Происшествия
В Перми столкнулись автобус и трамвай
В Перми утром 15 августа в Индустриальном районе произошла авария с участием корпоративного автобуса и трамвая, который следовал по маршруту № 11.
Обновлено в 03:16
Интернет
Microsoft призналась в прослушивании разговоров пользователей
Заявление связано с обновлением политики конфиденциальности компании Американская компания Microsoft признала, что ее сотрудники могут прослушивать записи пользователей, пишет Vice.
Обновлено вчера в 19:48
Происшествия
Стрелка из Филадельфии задержали
В Филадельфии задержан устроивший перестрелку мужчина. По некоторым данным, это местный житель в возрасте 36 лет по имени Морган Хилл.
Обновлено в 01:31