Футбол

«Ливерпуль» сыграет с «Челси» в матче за Суперкубок УЕФАГазета.Ru вчера в 09:55

Ливерпуль — Челси
2 – 2
5 : 4 по пенальти
Суперкубок УЕФА, Финал, вчера
Стадион «Инёню»
36′
Оливье Жиру
Алекс Окслейд-Чемберлен
Роберто Фирмино
46′
Садио Мане
48′
Джеймс Милнер
Джорджиньо Вейналдум
64′
74′
Оливье Жиру
Тэмми Абрахам
74′
Кристиан Пулишич
Мэйсон Маунт
79′
Сесар Аспиликуэта
85′
Андреас Бодткер Кристенсен
Фикайо Томори
Джордан Хендерсон
85′
Эндрю Робертсон
Трент Арнолд
91′
Садио Мане
95′
101′
Жоржиньо
101′
Матео Ковачич
Росс Баркли
Садио Мане
Дивок Ориги
103′
Трент Арнолд
107′
П
14 августа на стадионе "Водафон Арена" в Стамбуле состоится очередное титульное английское противостояние, в котором "Ливерпуль" и "Челси" определят обладателя Суперкубка УЕФА, ежегодно разыгрываемого между действующими победителями Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
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