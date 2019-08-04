На стадионе «Уэмбли» в Лондоне сегодня, 4 августа, пройдет матч за Суперкубок Англии по футболу. В рамках этой встречи между собой сыграют «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Начало встречи назначено на 17:00 по московскому времени.

«Ливерпуль» сыграет против «Манчестер Сити» в Суперкубке Англии

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