Футбол
«Ливерпуль» сыграет против «Манчестер Сити» в Суперкубке АнглииНева Спорт вчера в 20:51
Суперкубок Англии, Финал, сегодня
Стадион «Уэмбли»
|12′
Рахим Стерлинг
|13′
Лерой Сане
Габриэл Жезус
|33′
Кевин де Брюйне
|61′
Давид Сильва
Илкай Гюндоган
Трент Арнолд
Жоэль Матип
|67′
Фабиньо
Наби Кейта
|67′
Жоэль Матип
|77′
Роберто Фирмино
Джердан Шакири
|79′
Джордан Хендерсон
Адам Лаллана
|79′
Дивок Ориги
Алекс Окслейд-Чемберлен
|79′
|89′
Кевин де Брюйне
Фил Фоден
|П
|53%
|Владение мячом
|47%
|5
|Удары в сторону ворот
|3
|9
|Удары в створ ворот
|3
|2
|Сейвы вратарём
|7
|1
|Офсайды
|3
|7
|Угловые
|2
|4
|Фолы
|8
|–
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Ливерпуль
Расстановка 4‑3‑3
1
Алиссон
32
Матип
12
Гомес
4
ван Дейк
26
Робертсон
5
Вейналдум
8
Кейта
20
Лаллана
11
Салах
23
Шакири
15
Окслейд-Чемберлен
1
Браво
2
Уокер
5
Стоунз
30
Отаменди
11
Зинченко
47
Фоден
16
Эрнандес
8
Гюндоган
20
Силва
7
Стерлинг
9
Жезус
Манчестер Сити
Расстановка 4‑3‑3
На стадионе «Уэмбли» в Лондоне сегодня, 4 августа, пройдет матч за Суперкубок Англии по футболу. В рамках этой встречи между собой сыграют «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Начало встречи назначено на 17:00 по московскому времени.
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Букмекеры: «Манчестер Сити» — фаворит в борьбе за Суперкубок Англии
Bookmaker-ratings.ru02 августа в 10:47
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 21:16, Ашберн
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