Футбол

«Ливерпуль» сыграет против «Манчестер Сити» в Суперкубке АнглииНева Спорт вчера в 20:51

Ливерпуль — Манчестер Сити
1 – 1
4 : 5 по пенальти
Суперкубок Англии, Финал, сегодня
Стадион «Уэмбли»
12′
Рахим Стерлинг
13′
Лерой Сане
Габриэл Жезус
33′
Кевин де Брюйне
61′
Давид Сильва
Илкай Гюндоган
Трент Арнолд
Жоэль Матип
67′
Фабиньо
Наби Кейта
67′
Жоэль Матип
77′
Роберто Фирмино
Джердан Шакири
79′
Джордан Хендерсон
Адам Лаллана
79′
Дивок Ориги
Алекс Окслейд-Чемберлен
79′
89′
Кевин де Брюйне
Фил Фоден
П
На стадионе «Уэмбли» в Лондоне сегодня, 4 августа, пройдет матч за Суперкубок Англии по футболу. В рамках этой встречи между собой сыграют «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Начало встречи назначено на 17:00 по московскому времени.
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