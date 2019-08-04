Футбол
«Ливерпуль» сыграет против «Манчестер Сити» в Суперкубке АнглииНева Спорт 03 августа в 20:51
Суперкубок Англии, Финал, вчера
Стадион «Уэмбли»
|12′
Рахим Стерлинг
|13′
Лерой Сане
Габриэл Жезус
|33′
Кевин де Брюйне
|61′
Давид Сильва
Илкай Гюндоган
Трент Арнолд
Жоэль Матип
|67′
Фабиньо
Наби Кейта
|67′
Жоэль Матип
|77′
Роберто Фирмино
Джердан Шакири
|79′
Джордан Хендерсон
Адам Лаллана
|79′
Дивок Ориги
Алекс Окслейд-Чемберлен
|79′
|89′
Кевин де Брюйне
Фил Фоден
|П
|53%
|Владение мячом
|47%
|5
|Удары в сторону ворот
|3
|9
|Удары в створ ворот
|3
|2
|Сейвы вратарём
|7
|1
|Офсайды
|3
|7
|Угловые
|2
|4
|Фолы
|8
|–
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Ливерпуль
Расстановка 4‑3‑3
1
Алиссон
32
Матип
12
Гомес
4
ван Дейк
26
Робертсон
5
Вейналдум
8
Кейта
20
Лаллана
11
Салах
23
Шакири
15
Окслейд-Чемберлен
1
Браво
2
Уокер
5
Стоунз
30
Отаменди
11
Зинченко
47
Фоден
16
Эрнандес
8
Гюндоган
20
Силва
7
Стерлинг
9
Жезус
Манчестер Сити
Расстановка 4‑3‑3
На стадионе «Уэмбли» в Лондоне сегодня, 4 августа, пройдет матч за Суперкубок Англии по футболу. В рамках этой встречи между собой сыграют «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Начало встречи назначено на 17:00 по московскому времени.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Ливерпуль» – «Манчестер Сити»: фрибеты до 10 000 рублей от БК «Лига Ставок» новым игрокам
Спорт-Экспрессвчера в 03:00
«Ливерпуль» – «Ман Сити»: прогноз Жорди Гратакоса на матч за Суперкубок Англии
Чемпионатвчера в 07:50
Букмекеры: «Манчестер Сити» — фаворит в борьбе за Суперкубок Англии
Bookmaker-ratings.ru02 августа в 10:47
БК «Олимп»: «В матче Суперкубка Англии „Манчестер Сити“ – „Ливерпуль“ будет много забитых мячей»
BettingBusiness.ru02 августа в 09:46
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 00:21, Ашберн
Политика
Трамп высказался о причинах массовых убийств в США
Американский президент Дональд Трамп назвал серьезные психические заболевания причиной недавних массовых убийств с использованием огнестрельного оружия в США.
Обновлено вчера в 19:26
Культура
СТС снимет пилотную серию сериала по идее участника «Тавриды»
Идея участника видео-смены форума "Таврида" Андрея Сальникова ляжет в основу пилотной серии нового телепроекта СТС "Оливье из будущего".
Обновлено вчера в 12:34
Экономика
В России может появиться еще один способ получения зарплаты
Центробанк обсуждает с банковским сообществом возможность перечисления зарплаты через Систему быстрых платежей на ту банковскую карту, которую выберет работник.
Обновлено вчера в 11:59
Политика
Лидер партии Зеленского назвал способ вернуть Донбасс
Глава украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что урегулирование конфликта в Донбассе не решается путем принятия законов, для этого нужен комплекс мер.
Обновлено вчера в 20:37
Музыка
Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти
Обновлено вчера в 09:01
Экономика
Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году
В июне этого года министр экономики Максим Орешкин предупредил о возможной рецессии в 2021 году из-за активного роста потребительского кредитования.
Обновлено в 00:00
Армия и оружие
США осудили планы Турции начать военную операцию в Сирии
Ранее в воскресенье президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган заявил, что страна начнет новую военную операцию на севере Сирии к востоку от реки Евфрат и уже уведомила об этом Россию и США.
Обновлено вчера в 18:26
Происшествия
В Тверской области произошел пожар на «Сапсане» из-за зацепера
«Сапсан», следовавший из Санкт-Петербурга в Москву, был задержан в Тверской области на 49 минут из-за возникшего пожара.
Обновлено вчера в 17:47
Космос
SpaceX расширяет мощности во Флориде для полётов на Марс
Компания Илона Маска расширяет своё присутствие во Флориде для подготовки запусков космических кораблей с помощью сверхмощного ракетоносителя Starship.
Обновлено вчера в 12:15
Гаджеты
Xiaomi запатентовала смартфон с солнечной батареей
Китайская компания Xiaomi запатентовала смартфон с безрамочным дисплеем, на задней панели которого будет расположена солнечная батарея.
Обновлено вчера в 20:42
Экономика
СМИ назвали долю россиян с зарплатами выше 75 тысяч рублей в месяц
Агентство РИА Рейтинг по заказу РИА Новости провело исследование, которое определило долю россиян с зарплатами выше 75 тыс. рублей в месяц.
Обновлено вчера в 22:13
Общество
Гороскоп на 4 августа: Появится интерес к текущим мелочам
Гороскоп на 4 августа 2019 Весы Атмосфера дня располагает к перевороту в быту или в семейной жизни.
Обновлено 03 августа в 17:56
Происшествия
Французский изобретатель пересек Ла-Манш на летающей доске
Обновлено вчера в 13:59
Спорт
Российские волейболистки завоевали путевку на Олимпиаду-2020
Женская сборная России по волейболу завоевала олимпийскую лицензию и выступит на Играх в Токио.
Обновлено вчера в 15:39
Политика
Захарова ответила на слова Помпео о возврате Крыма Украине
Ранее Помпео в ходе разговора в неправительственной организации "Экономический клуб Вашингтона" заявил, что Крым "должен вернуться в состав Украины".
Обновлено вчера в 12:15
Армия и оружие
США и Австралии понадобилась «новая эра» в контроле над вооружениями
США и Австралия заявили о необходимости «новой эры» в области контроля над вооружениями с расширенным числом участников, говорится в совместном заявлении по итогам 29-х ежегодных австралийско-американских министерских консультаций.
Обновлено в 00:15
Общество
В Госдуме заявили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин заявил, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы из-за невостребованности их профессий на рынке в будущем.
Обновлено вчера в 19:10
Авто
Первый тест-драйв «Сталкера». Он вам не «Нива»
Тольяттинское предприятие Апал, несколько лет назад анонсировавшее создание компактного внедорожника собственной разработки, возобновило работы по проекту "Сталкер".
Обновлено вчера в 03:24
Политика
Минтранс предложил создать сеть высокоскоростных магистралей в России
Российский Минтранс предложил подумать над созданием сети высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) в России.
Обновлено вчера в 19:39
Экономика
В Минфине США разъяснили применение новых санкций
Министерство финансов США в субботу выпустило директиву, поясняющую, что второй пакет санкций против России не распространяется на участие банков США во вторичном рынке нерублевых облигаций РФ, а также российские госкомпании.
Обновлено 03 августа в 16:08
Футбол
«Манчестер Сити» по пенальти обыграл «Ливерпуль» в Суперкубке Англии
Обновлено вчера в 12:23
Армия и оружие
Военные инспекторы из Турции и Финляндии пролетят над Россией
С 5 по 9 августа группа военных инспекторов из Турции и Финляндии в рамках международного договора «Открытое небо» проведут наблюдательный полет над территорией России, а российские наблюдатели пролетят над Болгарией.
Обновлено вчера в 23:26
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина вызвала скорую помощь сыну
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
Виновники смертельной аварии на Малышева угнали автомобиль
Виновники аварии с двумя погибшими, которая произошла в центре Екатеринбурга, угнали автомобиль, пишет «РИА Новости» со ссылкой на отделение пропаганды городского ГИБДД.
Обновлено вчера в 05:47
Авто
Один из самых высокооплачиваемых пилотов Формулы-1 рассказал о личном автопарке
Пилот Renault с неохотой упоминал название команды из Маранелло и не уточнил конкретную модификацию классического спорткара.
Обновлено вчера в 16:45
Происшествия
В Иране сообщили о задержании иностранного танкера в Персидском заливе
Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер с «контрабандным топливом», который шёл в арабские страны, сообщает Press TV.
Обновлено вчера в 05:03
Политика
Порошенко грозит срок за поездку на Мальдивы по поддельным документам
Бывший лидер Украины Петр Порошенко посещал Мальдивские острова по поддельным документам.
Обновлено вчера в 14:55
Технологии
Как я обнаружил загадочный наскальный рисунок рядом с перевалом Дятлова
В 20 километрах на север в направление от перевала Дятлова, находится довольно высокая гора.
Обновлено вчера в 20:04
Здоровье
В Благовещенске действует соцгостиница для пожилых людей
Что является основанием для заселения и как попасть в соцгостиницу, корреспонденту Амур.инфо рассказала директор дома «Ветеран» Марина Штыкун.
Обновлено в 00:04
Наука
Тысячи артефактов нашли в древнем могильнике под Красноярском
Археологи Сибирского федерального университета обнаружили могильник V века нашей эры в Богучанском районе Красноярского края.
Обновлено вчера в 22:24