Футбол

«Ливерпуль» справился с «Саутгемптоном»Soccer.ru 11:53

Саутгемптон — Ливерпуль
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Сент-Мэрис»
Ориоль Ромеу
36′
45′+1′
Садио Мане
Ориоль Ромеу
Дэнни Ингз
64′
Че Адамс
Стюарт Армстронг
68′
71′
Роберто Фирмино
74′
Джеймс Милнер
Фабиньо
Райан Бертран
Мусса Дженепо
77′
79′
Трент Арнолд
79′
Мохамед Салах
Дивок Ориги
Дэнни Ингз
83′
Мусса Дженепо
84′
89′
Алекс Окслейд-Чемберлен
Джордан Хендерсон
«Ливерпуль» одержал победу над «Саутгемптоном» в матче 2-го тура чемпионата Англии.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Ливерпуль» победил «Саутгемптон» на выезде

Советский спорт12:00

«Ливерпуль» обыграл «Саутгемптон» благодаря голам Мане и Фирмино

Sport24.ru11:57

«Ливерпуль» одолел «Саутгемптон» во втором туре чемпионата Англии

Спорт-Экспресс11:56

«Ливерпуль» в гостях обыграл «Саутгемптон», «Эвертон» оказался сильнее «Уотфорда»

Матч ТВ11:56

«Эвертон» — «Уотфорд»: видеообзор матча

Чемпионат13:34

Букмекеры: «Ливерпуль» легко и весело одолеет в гостях «Саутгемптон»

ODDS.ru01:05

Саутгемптон - Ливерпуль: прогноз Ильи Веприков 17 августа 2019

Ставка TVвчера в 21:28
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 14:48, Ашберн
Экономика

Сборы СК «Абсолют Страхование» за полугодие составили 1,8 млрд рублей

Общие сборы страховой компании «Абсолют Страхование» за первое полугодие 2019-го составили 1,839 млрд рублей, следует из релиза компании.
Обновлено в 14:37
Футбол

«Зенит» разошелся с «Ахматом» безголевой ничьей

Обновлено в 14:27
Футбол

Ковалевски посетит дерби «Спартак» — ЦСКА

Бывший вратарь «Спартака» Войцех Ковалевски посетит матч 6-го тура чемпионата России между красно-белыми и ЦСКА.
Обновлено в 14:04
Общество

На Сочи обрушился сильный ливень

Ливень, прошедший утром в субботу в Сочи, не нарушил жизнеобеспечение города и не вызвал происшествий, сообщил РИА Новости представитель мэрии.
Обновлено в 04:56
Происшествия

В Одессе 8 человек погибли при пожаре в гостинице

Обновлено в 02:15
Наука

Новый портативный костюм-экзоскелет облегчил и бег, и ходьбу

Обновлено в 13:42
Футбол

«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Тоттенхэмом»

Обновлено в 14:26
Армия и оружие

Беспилотник США заметили у берегов Крыма

Разведывательный беспилотник ВВС США изучил российское побережье Черного моря. Об этом сообщает мониторинговый ресурс Plane Radar.
Обновлено в 14:25
Кино

Лю Кана в экранизации видеоигры «Mortal Kombat» сыграет Луди Линь

Обновлено в 00:14
Наука

Спрогнозированы последствия ядерной войны между Россией и США

Обновлено в 03:11
Происшествия

10 человек пострадали в ДТП с автобусом в Перми

В Перми в результате ДТП с маршрутным автобусом пострадали 10 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.
Обновлено в 09:34
Политика

Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларов

За время пребывания на посту президента Украины Петр Порошенко вывел за границу не менее 8 миллиардов долларов.
Обновлено в 07:44
Политика

В Малайзии НПО призвали приостановить суд по делу о крушении MH17

Три неправительственные организации, работающие в Малайзии, в субботу призвали премьер-министров Малайзии и Нидерландов вступить в прямые переговоры о приостановке суда по результатам работы возглавляемой Нидерландами международной следственной группы по расследованию гибели Boeing Малайзийских авиалиний, сбитого над Украиной в 2014 году, сообщает интернет-версия газеты The Star.
Обновлено в 13:04
Политика

В Москве завершился митинг КПРФ

На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.
Обновлено в 06:44
Политика

Reuters: США продлят лицензию для Huawei на 90 дней

Новая «временная генеральная лицензия», по информации агентства, будет предоставлена на 90 дней.
Обновлено в 00:48
Происшествия

Опубликовано видео из салона севшего в кукурузном поле А321

Следственный комитет опубликовал видео из салона самолета A321, севшего в четверг в кукурузном поле.
Обновлено в 09:20
Шоу-бизнес

Бузова закрыла Instagram-аккаунт после шутки про «блокадницу»

Накануне общественный деятель Виталий Бородин написал обращение к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой заблокировать Instagram-аккаунта Ольги Бузовой силами Роскомнадзора.
Обновлено в 03:08
Общество

Москвичей на следующей неделе ожидает жара до +29 °С

Обновлено в 12:06
Происшествия

Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321

Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено в 06:10
Политика

Офис Зеленского опроверг слухи о принуждении бюджетников участвовать в праздничном марше

Офис президента Украины Владимира Зеленского опроверг информацию о том, что сотрудников бюджетных организаций заставляют участвовать в марше по случаю Дня независимости страны.
Обновлено в 14:11
Здоровье

Женщина родила близнецов с разницей в 2,5 месяца

Жительница казахстанского города Уральск 29-летняя Лилия Коновалова произвела на свет близнецов — дочь и сына — с разницей в 2,5 месяца.
Обновлено в 11:41
Общество

Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе

Министерство здравоохранения рекомендует работодателям разработать систему штрафов и поощрений для курящих и некурящих сотрудников с учетом влияния табачной зависимости на производительность, данное положение содержится в корпоративной модельной программе «Укрепление общественного здоровья» (*pdf).
Обновлено в 11:08
Кино

Скончался голливудский актер Питер Фонда

Обновлено вчера в 23:03
Происшествия

Свидетель по делу «Сети» получил убежище в Финляндии

Политическое убежище предоставила Финляндия жителю Петербурга Илье Капустину, проходившему свидетелем по делу левых активистов из так называемой организации «Сеть», признанной в РФ запрещённой.
Обновлено в 11:29
Политика

Юнкер прервал свой отпуск из-за срочной операции

Глава Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер был вынужден прервать свой отпуск по медицинским причинам.
Обновлено в 11:18
Общество

Гороскоп на 16 августа: Раков ожидают коммерческие предложения

Раки Раков ожидают коммерческие предложения. Львы В личных делах Львов возможны перевороты.
Обновлено 15 августа в 18:00
Происшествия

В США полиция изъяла более 300 ежей из торгового центра

Обновлено в 05:32
Футбол

«Витесс» Слуцкого разгромил «Зволле» с голом Караваева

Обновлено в 00:35
Экономика

Британский импортёр газа засудил правительство Нигерии

Вердикт был вынесен Высоким судом Лондона по делу о невыполнении контракта, подписанного между британским покупателем газа и министерством нефти Нигерии.
Обновлено вчера в 19:04
Армия и оружие

Шойгу оценил вклад армянских врачей и саперов в оказании помощи Сирии

Обновлено в 14:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное