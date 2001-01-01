Футбол

«Ливерпуль» подтвердил, что Салах и Фирмину не сыграют с «Барселоной»Спорт-Экспресс 15:12

Ливерпуль — Барселона
завтра
в 15:00
Лига чемпионов, Полуфинал
Стадион «Энфилд»
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил, что нападающие команды Мохамед Салах и Роберту Фирмину не сыграют в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с "Барселоной".
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