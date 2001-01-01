Футбол
«Ливерпуль» подтвердил, что Салах и Фирмину не сыграют с «Барселоной»Спорт-Экспресс 15:12
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил, что нападающие команды Мохамед Салах и Роберту Фирмину не сыграют в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с "Барселоной".
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 19:09, Ашберн
Происшествия
Приговор по делу Кокорина и Мамаева объявят 8 мая
Обновлено в 16:30
Наука
Видеоблогер научил робота-пылесоса кричать и материться
Обновлено в 09:25
Общество
Самую красивую замужнюю женщину России нашли в Йошкар-Оле
Обновлено в 11:36
Здоровье
В Барнауле провели операцию девочке с редким диагнозом
Врачи Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства провели сложную операцию девочке с редким диагнозом - синдромом выхода из грудной клетки.
Обновлено в 01:56
Происшествия
В Петербурге водитель сбил двух пешеходов
Полиция выясняет обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в центре Петербурга, где водитель автомобиля сбил двух пешеходов.
Обновлено в 15:08
Музыка
Финалиста «Голос. Дети» Ержана Максима пригласили в британское телешоу
Мать собирается курировать гастрольный тур сына. Музыкальное шоу талантов The X Factor выходит в Великобритании с 2004 года.
Обновлено в 06:28
Шоу-бизнес
Кто-то ворует игрушки и свечи с могилы Юлии Началовой
Фанаты Началовой не верят, что это просто воры, которые на любом кладбище готовы поживиться всем, что можно затем продать.
Обновлено в 07:46
Финансы
Китайские рынки рухнули после заявления Трампа о повышении пошлин
Основной причиной паники инвесторов стала угроза усиления торговой войны между США и КНР после заявлений Дональда Трампа.
Обновлено в 09:36
Общество
Катар выделит Палестине 480 миллионов долларов
Катар окажет финансовую помощь Палестинской национальной администрации. Речь идет о сумме 480 миллионов долларов.
Обновлено в 18:55
Происшествия
В результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человек
В результате авиакатастрофы с лайнером Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 18:14
Авто
МАЗ рассекретил основного конкурента «ГАЗели»
Речь идет о новой модели белорусского предприятия - микроавтобусе МАЗ 281040.
Обновлено в 05:22
Происшествия
Экс-министра Лазуткина приговорили к 12 годам колонии
Центральный районный суд Читы приговорил бывшего министра здравоохранения Забайкальского края Михаила Лазуткина к 12 годам колонии строго режима и штрафу в 12 млн рублей.
Обновлено в 02:45
Происшествия
Друг рассказал о погибшем в «Шереметьево» бортпроводнике Superjet
Погибший в катастрофе в «Шереметьево» бортпроводник самолета Sukhoi Superjet Максим Моисеев запомнился друзьям и приятелям как добрый человек.
Обновлено в 05:08
Музыка
Пять спектаклей Чеховского международного театрального фестиваля, которые нельзя пропустить
«Культуромания» составила шорт-лист из пяти спектаклей.
Обновлено в 04:39
Общество
Новые правила диспансеризации вступили в силу
Вступили в силу новые правила прохождения бесплатной диспансеризации в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено в 08:22
Происшествия
Власти Шри-Ланки задержали или уничтожили всех организаторов терактов
Власти Шри-Ланки объявили о задержании или уничтожении всех предполагаемых организаторов терактов, которые прошли в стране 21 апреля, а также всех лиц, которые были непосредственно связаны с организацией этих взрывов.
Обновлено в 14:41
Футбол
Манчестер Сити — Лестер 1:0
Обновлено в 14:47
Здоровье
В России больше ВИЧ-инфицированных начнут получать бесплатную терапию
Антиретровирусную терапию бесплатно получают лишь те пациенты, у кого сильно нарушена работа иммунной системы и велик риск возникновения СПИДа.
Обновлено в 18:27
Армия и оружие
Боевики атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии
Обновлено в 13:56
Шоу-бизнес
Владимир Пресняков оправдался за свое отсутствие на юбилее Пугачевой
Поклонники Пугачевой и журналисты обратили внимание, однако, что на юбилейном концерте отсутствовал близкий друг семьи и фактически родственник Аллы Борисовны Владимир Пресняков.
Обновлено в 08:40
Шоу-бизнес
Елизавета Боярская опубликовала фото с младшим сыном
Известная российская актриса Елизавета Боярская опубликовала в своем аккаунте Instagram фотографию со своим младшим сыном Григорием.
Обновлено в 03:54
Армия и оружие
Солдат НАТО с гранатометом залез на советский памятник в Эстонии
Один из участвующих в учениях НАТО "Весенний шторм-2019" солдат залез с гранатометом на памятник павшим советским воинам в городе Силламяэ, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 16:29
Шоу-бизнес
У принца Гарри и Меган Маркл родился сын
Герцогиня Сассекская Меган Маркл родила в понедельник мальчика. Об этом сообщил ее супруг принц Гарри в эфире телеканала Sky News.
Обновлено в 10:32
Хоккей
Илья Михеев стал игроком «Торонто»
Обновлено в 12:10
Экономика
«Лаборатория Касперского» узнала свой код
«Лаборатория Касперского» подала иск к «Киберсекьюрити Солюшнс», следует из картотеки арбитражных дел.
Обновлено в 18:05
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Курил
Землетрясение магнитудой 5,8 по шкале Рихтера произошло сегодня, 4 мая, у южных берегов курильского острова Шикотан.
Обновлено 04 мая в 13:31