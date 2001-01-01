«Ливерпуль» подтвердил, что Салах и Фирмину не сыграют с «Барселоной»Спорт-Экспресс 15:12

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил, что нападающие команды Мохамед Салах и Роберту Фирмину не сыграют в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с "Барселоной".

«Ливерпуль» подтвердил, что Салах и Фирмину не сыграют с «Барселоной»

Здоровье В Барнауле провели операцию девочке с редким диагнозом Врачи Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства провели сложную операцию девочке с редким диагнозом - синдромом выхода из грудной клетки.

Происшествия В Петербурге водитель сбил двух пешеходов Полиция выясняет обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в центре Петербурга, где водитель автомобиля сбил двух пешеходов.

Музыка Финалиста «Голос. Дети» Ержана Максима пригласили в британское телешоу Мать собирается курировать гастрольный тур сына. Музыкальное шоу талантов The X Factor выходит в Великобритании с 2004 года.

Шоу-бизнес Кто-то ворует игрушки и свечи с могилы Юлии Началовой Фанаты Началовой не верят, что это просто воры, которые на любом кладбище готовы поживиться всем, что можно затем продать.

Финансы Китайские рынки рухнули после заявления Трампа о повышении пошлин Основной причиной паники инвесторов стала угроза усиления торговой войны между США и КНР после заявлений Дональда Трампа.

Общество Катар выделит Палестине 480 миллионов долларов Катар окажет финансовую помощь Палестинской национальной администрации. Речь идет о сумме 480 миллионов долларов.

Происшествия В результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человек В результате авиакатастрофы с лайнером Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская, передает ТАСС.

Авто МАЗ рассекретил основного конкурента «ГАЗели» Речь идет о новой модели белорусского предприятия - микроавтобусе МАЗ 281040.

Происшествия Экс-министра Лазуткина приговорили к 12 годам колонии Центральный районный суд Читы приговорил бывшего министра здравоохранения Забайкальского края Михаила Лазуткина к 12 годам колонии строго режима и штрафу в 12 млн рублей.

Происшествия Друг рассказал о погибшем в «Шереметьево» бортпроводнике Superjet Погибший в катастрофе в «Шереметьево» бортпроводник самолета Sukhoi Superjet Максим Моисеев запомнился друзьям и приятелям как добрый человек.

Общество Новые правила диспансеризации вступили в силу Вступили в силу новые правила прохождения бесплатной диспансеризации в России. Об этом сообщает "Российская газета".

Происшествия Власти Шри-Ланки задержали или уничтожили всех организаторов терактов Власти Шри-Ланки объявили о задержании или уничтожении всех предполагаемых организаторов терактов, которые прошли в стране 21 апреля, а также всех лиц, которые были непосредственно связаны с организацией этих взрывов.

Здоровье В России больше ВИЧ-инфицированных начнут получать бесплатную терапию Антиретровирусную терапию бесплатно получают лишь те пациенты, у кого сильно нарушена работа иммунной системы и велик риск возникновения СПИДа.

Шоу-бизнес Владимир Пресняков оправдался за свое отсутствие на юбилее Пугачевой Поклонники Пугачевой и журналисты обратили внимание, однако, что на юбилейном концерте отсутствовал близкий друг семьи и фактически родственник Аллы Борисовны Владимир Пресняков.

Шоу-бизнес Елизавета Боярская опубликовала фото с младшим сыном Известная российская актриса Елизавета Боярская опубликовала в своем аккаунте Instagram фотографию со своим младшим сыном Григорием.

Армия и оружие Солдат НАТО с гранатометом залез на советский памятник в Эстонии Один из участвующих в учениях НАТО "Весенний шторм-2019" солдат залез с гранатометом на памятник павшим советским воинам в городе Силламяэ, сообщает РИА "Новости".

Шоу-бизнес У принца Гарри и Меган Маркл родился сын Герцогиня Сассекская Меган Маркл родила в понедельник мальчика. Об этом сообщил ее супруг принц Гарри в эфире телеканала Sky News.

Экономика «Лаборатория Касперского» узнала свой код «Лаборатория Касперского» подала иск к «Киберсекьюрити Солюшнс», следует из картотеки арбитражных дел.