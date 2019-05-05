Футбол
«Ливерпуль» сообщил, что Салах и Фирмино не сыграют с «Барселоной»Soccer.ru 08:38
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил, что нападающие Мохамед Салах и Роберто Фирмино не сыграют в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов против "Барселоны". Оба завтра не будут нам доступны.
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 16:03, Ашберн
Происшествия
Приговор Мамаеву и Кокорину огласят 8 мая
Обновлено в 15:21
Шоу-бизнес
Василий Селезнев назвался внебрачным сыном Романа Карцева
Оказывается, долгие годы Роман Карцев жил на две семьи. Второй женщиной, в которую был влюблен легендарный актер, была Наталья Селезнева.
Обновлено в 09:54
Происшествия
В Петербурге водитель сбил двух пешеходов
Обновлено в 15:08
Происшествия
В Сети появилось видео, где Матвиенко резко критикует «Суперджет»
За несколько месяцев до трагедии в Шереметьево глава Совета Федерации Валентина Матвиенко довольно резко высказалась в адрес самолета.
Обновлено в 13:18
Футбол
Икер Касильяс выписан из больницы
1 мая Касильяс перенес сердечный приступ на тренировке, после чего Икер был срочно госпитализирован.
Обновлено в 10:12
Кино
Родители звезды «Игры престолов» не разрешают ей смотреть сериал
Пятнадцатилетняя актриса Белла Рамзи в интервью изданию Daily Star сказала, что родители запрещают ей смотреть «Игру престолов», сериал, в котором она играет Лианну Мормонт и который сделал её известной.
Обновлено в 04:00
Кино
Джонни Деппа не позвали в «Фантастические твари»
Обновлено в 05:02
Армия и оружие
Солдат НАТО с гранатометом залез на памятник советским воинам в Эстонии
Обновлено в 15:49
Происшествия
СК опубликовал видео с места ЧП с SSJ-100 в Шереметьево
Следственный комитет (СК) России опубликовал видео с места ЧП Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 05:50
Здоровье
Количество укушенных клещами растёт
За 5 дней число укушенных возросло на 166 человек. В понедельник, 6 мая, стало известно о 265 обращениях в медицинские организации.
Обновлено в 12:00
Происшествия
Могилу Человека-слона нашли в Лондоне через 130 лет после смерти
Умер Человек-слон в 1890 году в возрасте всего лишь 27 лет. Официальной причиной его смерти считается асфиксия.
Обновлено в 13:29
Происшествия
В Москве человек погиб при столкновении трех автомобилей
Три автомобиля столкнулись в Москве на Варшавском шоссе в районе дома 45, по предварительной информации один человек погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Обновлено в 15:57
Спорт
Боевой пропуск для The International 2019 выйдет 7 мая
Релиз Боевого пропуска состоится 7 мая.
Обновлено в 14:49
Политика
Лавров заявил о прогрессе на переговорах с Помпео
Лавров подчеркнул также, что в ходе конструктивных переговоров со своим американским коллегой Москве и Вашингтону удалось продвинуться вперед в развитие недавнего разговора Путина и Трампа по целому ряду международных проблем.
Обновлено в 12:43
Происшествия
При крушении самолета в Мексике погибли 14 человек
Обновлено в 13:55
Авто
«АвтоВАЗ» запатентовал дизайн преемника Lada 4x4
В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент с номером 114433 и первыми изображениями автомобиля.
Обновлено в 05:20
Общество
Суд отклонил жалобу акционеров Совхоза им. Ленина по иску к Грудинину
Акционеры совхоза подали иск против Грудинина осенью 2018 г. Они требовали взыскать с него в пользу предприятия около 1,1 млрд руб. ущерба и 1 млн руб. упущенной выгоды, позже сумма требований была увеличена на 1 млрд руб.
Обновлено в 15:08
Кино
Команда «Игры престолов» забыла в кадре стакан с кофе
Зрители популярного телевизионного сериала «Игра престолов» обратили внимание на ляп, который команда HBO пропустила в эфир.
Обновлено в 14:01
Единоборства
Макгрегор оскорбил Нурмагомедова и других дагестанских бойцов
Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор резко отреагировал на пост Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Twitter о том, что на турнире организации в Абу-Даби выступят шесть представителей Дагестана: чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, а также Ислам Махачев, Зубайра Тухугов, Абубакар Нурмагомедов, Майрбек Тайсумов и Зелим Имадаев.
Обновлено в 15:05
Происшествия
Глава авиакомпании «Ямал» раскритиковал Sukhoi Superjet
Генеральный директор авиакомпании «Ямал» Василий Крюк раскритиковал качество сборки Sukhoi Superjet 100 после произошедшей трагедии в Шереметьево.
Обновлено в 09:31
Футбол
Агент рассказал о возможном уходе Чалова из ЦСКА
Шандор Варга, агент нападающего московского ЦСКА Федора Чалова, рассказал о будущем своего клиента, передает Sport24.
Обновлено в 13:00
Шоу-бизнес
Яббаров из шоу «Дом-2» лишил денег маленького сына
Звезда шоу "Дом-2" мечтает о карьере известного шансонье, поэтому на эти деньги запишет альбом.
Обновлено в 15:02
Происшествия
Один из «черных ящиков» SSJ100 оказался сильно поврежден
5 мая самолет Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлота», следовавший из Москвы в Мурманск, совершил аварийную посадку в Шереметьево, после чего у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели.
Обновлено в 15:55
Политика
Россия отказалась участвовать в слушаниях по делу украинских моряков
Россия не примет участия в слушаниях по делу украинских моряков, задержанных за незаконное пересечение границы РФ.
Обновлено в 09:53
Шоу-бизнес
Директор Бориса Моисеева опроверг слухи о смерти певца
Концертный директор певца Виталий Фроликов рассказал, что артист находится в США на реабилитации.
Обновлено в 09:54
Происшествия
В Челябинской области арестовали обвиняемого в массовом убийстве
Ранее не судимый мужчина 2 месяца пробудет в следственном изоляторе В Челябинской области арестовали 33-летнего жителя города Нязепетровск Евгения Иванова, обвиняемого в убийстве двух женщин, двух мужчин и четырехлетнего мальчика.
Обновлено в 08:56
Происшествия
«С огоньком», говорите? В Шереметьево ведут поиски хихикавших над горящим SSJ-100 сотрудников
Обновлено в 14:39