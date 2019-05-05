Футбол

«Ливерпуль» сообщил, что Салах и Фирмино не сыграют с «Барселоной»Soccer.ru 08:38

Ливерпуль — Барселона
завтра
в 15:00
Лига чемпионов, Полуфинал
Стадион «Энфилд»
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил, что нападающие Мохамед Салах и Роберто Фирмино не сыграют в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов против "Барселоны". Оба завтра не будут нам доступны.
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