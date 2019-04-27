Футбол
Кейта оформил самый быстрый гол «Ливерпуля» в матчах АПЛГазета.Ru вчера в 21:27
В матче 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с "Хаддерсфилд Таун" (5:0) полузащитник "Ливерпуля" Наби Кейта забил самый быстрый мяч в истории клуба с момента основания чемпионата Англии, передает "Советский спорт". Турнир берет начало в сезоне - 1992/93, информирует Opta Sport.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Джордан Хендерсон: Это была еще одна блестящая игра в исполнении «Ливерпуля»
Советский спортвчера в 18:19
Салах стал лучшим бомбардиром в истории «Ливерпуля» в первых 100 матчах за клуб
Sport.ruвчера в 17:58
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 01:04, Ашберн
Происшествия
Красноярских воспитателей отправили в колонию за пытки детей иголками
Два воспитателя детского сада «Колосок» в городе Канске Красноярского края получили четыре года колонии общего режима за «воспитание» детей при помощи уколов кнопками и иголками.
Обновлено вчера в 08:19
Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено вчера в 03:51
Политика
Пятилетие ЛНР отпразднуют с песнями и салютом — Пасечник
Самопровозглашенная Луганская народная республика планирует масштабно отметить пятилетие со дня образования, которое приходится на 12 мая.
Обновлено вчера в 20:42
Религия
Великая суббота: что происходило две тысячи лет назад, что происходит в церкви сегодня
В Великую пятницу в Церкви вспоминали распятие Христа и Его смерть на Кресте, которая произошла примерно около трех часов дня по нашему времени.
Обновлено вчера в 15:58
Происшествия
МЖД назвала предварительную причину пожара в подмосковной электричке
По предварительным данным, пожар в электричке Царицыно — Серпухов произошел из-за занесения источника огня в вагон.
Обновлено вчера в 19:11
Автоспорт
Даниил Квят попал в аварию на второй тренировке Formula-1 в Баку
Неудачи российского гонщика F-1 Даниила Квята начались еще в самом начале – пилот потерял около часа в начале второй сессии из-за проблем с усилителем рулевого управления.
Обновлено вчера в 14:45
Происшествия
Пожар на территории завода «Красмаш» в Красноярске ликвидировали
Пожарные ликвидировали возгорание на территории завода «Красмаш» в Красноярске.
Обновлено вчера в 22:45
Политика
Курсанты ВДВ массово сорвали новые погоны
Как сообщает «Интерфакс», около 40 курсантов и сержантов сорвали новые зелёные погоны у памятника генералу Василию Маргелову.
Обновлено 25 апреля в 07:47
Музыка
После победы дочери Алсу на «Голосе» начата проверка результатов
В конце эфира было объявлено, что победительницей стала дочь Алсу Микелла Абрамова.
Обновлено вчера в 19:03
Политика
Украинского мультимиллионера арестовали в Москве за взятку
Украинского бизнесмена Павла Климца арестовали в Москве по подозрению в даче взятки в особо крупном размере.
Обновлено вчера в 22:45
Экономика
В ЕС прекратили выпуск банкнот по 500 евро
Европейский центральный банк (ЕЦБ) прекратил выпуск банкнот достоинством 500 евро.
Обновлено вчера в 12:28
Политика
Daimler удивило наличие у Ким Чен Ына лимузинов его производства
Немецкий автомобильный концерн Daimler заявил, что не знает, откуда у лидера КНДР Ким Чен Ына лимузины его производства, сообщает Associated Press.
Обновлено вчера в 14:49
Происшествия
В результате ДТП в Омске погибли четыре человека
Четыре человека погибли в результате столкновения двух автомобилей в Омске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на областное управление МВД.
Обновлено в 00:29
Происшествия
Полковник ФСБ арестован по делу о крупных взятках
Обновлено вчера в 06:20
Политика
Американский профессор предрек конец «эры США»
Профессор по международным отношениям Гарвардского университета в США Стивен Уолт заявил, что Соединенные Штаты теряют свои позиции на мировой арене.
Обновлено в 00:50
Гаджеты
Смартфонов с устаревшим Android каждый год становится всё больше
Как пишут журналисты, последняя версия Android 9 появилась в августе 2018 года, однако в октябре Google опубликовала статистику, и оказалось, что обновление не установлено даже на 0,1 % устройств.
Обновлено вчера в 13:45
Политика
На Украине принят закон об исключительности украинского языка
Депутаты Верховной рады Украины приняли закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Обновлено 25 апреля в 06:22
Авто
На рынок выходит обновлённый кроссовер Chery Tiggo 8
Китайский автогигант Chery начинает продажи обновленного флагманского кроссовера Tiggo 8. Первые «товарные» машины уже поступили к дилерам марки в Китае.
Обновлено вчера в 22:34
Кино
Умер художник-постановщик сериала «Бригада» Валерий Филиппов
Народный художник России Валерий Филиппов умер 26 апреля, сообщает Союз кинематографистов РФ.
Обновлено вчера в 09:12
Происшествия
Три взрыва прогремели на Шри-Ланке
Еще три взрыва произошли на Шри-Ланке, в восточной части острова, в городе Калмунай, сообщает «РИА Новости» в пятницу, 26 апреля.
Обновлено вчера в 11:08
Авто
Составлен рейтинг регионов с самыми большими продажами новых авто
Москва и Подмосковье стали крупнейшими региональными рынками по продажам новых легковых автомобилей в 1 квартале 2019 года.
Обновлено вчера в 10:10
Авто
Новый Hyundai Tucson шокирует покупателей
Вице-президент дизайнерского центра корейского автоконцерна Сан Юп Ли охарактеризовал оформление экстерьера Tucson следующего поколения, как «шокирующее» и «пугающее».
Обновлено вчера в 03:24
Происшествия
Спасатели подняли из шахты в ЛНР тела 13 погибших
Обновлено в 00:24
Политика
Зеленский улетел отдыхать в Турцию
Победитель выборов президента на Украине Владимир Зеленский уехал на отдых в Турцию.
Обновлено вчера в 02:07
Космос
Скоро космические корабли смогут долетать до МКС за два часа
Обновлено вчера в 20:19
Политика
Совбез ООН проигнорировал истерику Киева из-за паспортов РФ в Донбассе
РФ: "Ползучей аннексией не занимаемся" В свою очередь, российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что выдача паспортов РФ жителям Донбасса не угрожает миру и безопасности.
Обновлено вчера в 10:02
Общество
В Росгвардии выбрали самую красивую сотрудницу
Всего в конкурсе приняли участие более тысячи женщин-военнослужащих и сотрудниц Росгвардии со всей России.
Обновлено вчера в 10:42
Общество
В России впервые применили закон о фейковых новостях
В России впервые применят новый закон о фейковых новостях в отношении жительницы Архангельска Елены Калининой.
Обновлено вчера в 16:43
Политика
Си Цзиньпин призвал противостоять протекционизму
Обновлено вчера в 23:57
Армия и оружие
БТР «Бумеранг» превзошел ожидания Минобороны во время испытаний
Российская боевая платформа «Бумеранг» превзошла ожидаемые характеристики во время испытаний, пишет Утро.ру.
Обновлено вчера в 09:19