Футбол

«Ливерпуль» снова стал лидером АПЛ, разгромив «Хаддерсфилд»REGNUM 00:11

Футбольный клуб «Ливерпуль» нанес поражение с сухим счетом команде «Хаддерсфилд» в матче 36-го тура футбольного чемпионата Английской Премьер-лиги. Встреча прошла на поле ливерпульского стадиона «Энфилд» и закончилась разгромом гостей со счетом 5:0.
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Происшествия

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Обновлено 25 апреля в 07:00
Политика

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Обновлено в 00:39
Общество

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Армия и оружие

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Киевский суд открыл дело о запрете Порошенко на выезд за границу

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Обновлено в 01:15
Армия и оружие

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Шесть человек погибли в ДТП в Крыму

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Новая российская подлодка «Белгород» привела в восторг немецких журналистов.
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Даниил Квят попал в аварию на второй тренировке Formula-1 в Баку

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Обновлено вчера в 14:45
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