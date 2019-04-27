Футбол
«Ливерпуль» снова стал лидером АПЛ, разгромив «Хаддерсфилд»REGNUM 00:11
Футбольный клуб «Ливерпуль» нанес поражение с сухим счетом команде «Хаддерсфилд» в матче 36-го тура футбольного чемпионата Английской Премьер-лиги. Встреча прошла на поле ливерпульского стадиона «Энфилд» и закончилась разгромом гостей со счетом 5:0.
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