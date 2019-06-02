Футбол
«Ливерпуль» сегодня устроит парад в честь победы в Лиге чемпионовСпорт-Экспресс 05:32
"Ливерпуль" сегодня, 2 июня, организует чемпионский парад в честь выигрыша Лиги чемпионов, сообщает BBC.
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 17:53, Ашберн
Здоровье
Десять продуктов, которые сделают волосы крепкими и густыми
У женщин волос растет в среднем 4–5 лет, у мужчин — около года.
Обновлено в 10:19
Шоу-бизнес
Константин Меладзе провел вечер в компании неизвестной блондинки
Константин Меладзе провел вечер в компании неизвестной блондинки Стоит отметить, что пока ни Константин Меладзе, ни его супруга Вера Брежнева никак не прокомментировали слухи об измене продюсера.
Обновлено в 06:17
Единоборства
Нурмагомедов начал подготовку к следующему бою
Российский обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов начал подготовку к следующему поединку, который состоится 7 сентября.
Обновлено в 14:44
Происшествия
Трактор влетел в толпу журналистов в Ростовской области
В Сети появилось видео наезда трактора на журналистов во время "Бизон-Трек-Шоу" в Ростовской области.
Обновлено в 12:32
Здоровье
Названа необходимая для долгой жизни продолжительность отдыха
Ученые выяснили, что людям, которые желают прожить долгую жизнь и сохранить здоровье до старости, требуется отдыхать как минимум три недели в году.
Обновлено в 05:19
Футбол
Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки
Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.
Обновлено в 11:02
Политика
Максакова назвала имя убийцы Вороненкова
Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова рассказала, кто был организатором убийства ее супруга экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
Обновлено в 11:12
Происшествия
Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана
Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено вчера в 13:51
Армия и оружие
Военный аэродром в Хомсе подвергся ракетному обстрелу
Военный аэродром Т-4, расположенный в сирийской провинции Хомс, подвергся ракетному обстрелу, передает SANA.
Обновлено в 17:34
Экономика
«Роснефть» построит заправочный комплекс в «Пулково» за 3 млрд рублей
Как сообщил в ходе церемонии главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин, инвестиции в проект оцениваются в размере порядка 3 млрд рублей.
Обновлено в 07:58
Политика
Украинские силовики собирают совещание из-за ролика на YouTube
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос организует совещание с участием представителей силовых структур, разведки и МИД из-за любительского ролика, опубликованного на YouTube.
Обновлено в 15:23
Происшествия
Неймара обвинили в изнасиловании
Обновлено вчера в 23:05
Футбол
«Майнц» карикатурой поздравил Клоппа с победой в Лиге чемпионов
Пресс-служба «Майнца» поздравила главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа с победой в Лиге чемпионов.
Обновлено в 10:50
Наука
Дупликация гена позволила морским колюшкам выжить на пресноводной диете
Обновлено 30 мая в 11:54
Общество
В Москву вернется 30-градусная жара
В Роспотребнадзоре ранее напоминали москвичам, что в жару следует носить светлую одежду, пить больше чистой или минеральной воды и соков, носить головной убор и очки, не перегреваться на солнце и отдыхать в кондиционируемых или хорошо проветриваемых помещениях.
Обновлено в 06:00
Общество
La Libération (Франция): Иннополис — татарский технологический центр (Libération)
Добро пожаловать в Иннополис, совершенно новый город, который полностью посвящен информатике и инновационной экономике.
Обновлено в 10:13
Экономика
Фильтруй мусор: в РФ могут ввести экосбор с производителей сигарет
С заботой об экологии Письмо с предложением взимать экологический сбор с производителей сигарет "Трезвая Россия" направила главе Минприроды Дмитрию Кобылкину и главе Минздрава Веронике Скворцовой 28 мая.
Обновлено в 17:02
Происшествия
Экс-глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы
Глава Раменского района Московской области Андрей Кулаков не признал вину в убийстве заместителя председателя палаты района Евгении Исаенковой, сообщил РИА Новости его адвокат Артем Сарбашев.
Обновлено вчера в 19:17
Спорт
Российские волейболисты на тай-брейке обыграли Сербию в Лиге наций
Волейболисты сборной России в матче предварительного этапа Лиги наций переиграли команду Сербии.
Обновлено в 15:38
Общество
Более 140 участников удалили с ЕГЭ за нарушения
Из-за нарушений, допущенных на первых экзаменах, с ЕГЭ удалили 141 участника. Об этом, как передает РИА Новости, сообщает Рособрнадзор.
Обновлено в 10:12
Происшествия
В Чите полиция разыскивает автора оскорбительного граффити о Путине
Полицейские Читы разыскивают уличного художника, который нарисовал в центре города оскорбительную надпись про президента России Владимира Путина.
Обновлено в 12:31
Политика
Савченко: Украина проиграла еще один бой за Донбасс
Очередным «проигранным боем» Украины за Донбасс считает выдачу российских паспортов в Донбассе депутат Верховной рады Надежда Савченко, об этом она заявила 1 июня в ходе телепередачи на канале NewsOne.
Обновлено в 03:28
Единоборства
Леннокс Льюис поздравил Энди Руиса с победой над Энтони Джошуа
Бывший чемпион мира по боксу британец Леннокс Льюис прокомментировал поражение соотечественника Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".
Обновлено в 01:33
Футбол
Сергей Паршивлюк станет динамовцем
Защитник "Ростова" Сергей Паршивлюк станет футболистом московского "Динамо".
Обновлено в 15:51
Происшествия
Boeing нашел дефектные детали в самолётах 737 MAX и 737 NG
Авиастроительная компания Boeing обнаружила, что некоторые детали самолетов 737 NG и 737 MAX могли быть изготовлены ненадлежащим образом и не соответствовать всем требованиям к прочности и сроку службы, сообщается на сайте Федерального управления гражданской авиации США (FAA).
Обновлено в 17:02
Футбол
Гроб с телом Рейеса привезли на стадион «Севильи»
Сегодня, 2 июня, на стадион "Севильи" "Рамон Санчес Писхуан" было доставлено тело экс-полузащитника красно-белых Хосе Антонио Рейеса.
Обновлено в 16:20