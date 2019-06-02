Футбол

«Ливерпуль» сегодня устроит парад в честь победы в Лиге чемпионовСпорт-Экспресс 05:32

"Ливерпуль" сегодня, 2 июня, организует чемпионский парад в честь выигрыша Лиги чемпионов, сообщает BBC.
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Полиция сообщила, сколько людей посетили парад «Ливерпуля»

Евро-футбол.ру16:45

Футболисты пели, Клопп считал кубки. Сумасшедший чемпионский парад «Ливерпуля» после победы в ЛЧ

Sport24.ru14:16

«Ливерпуль» опубликовал видео с парада в честь победы в Лиге чемпионов

Sportbox.RU12:04

«Ливерпуль» проводит парад в честь победы в Лиге чемпионов

Soccer.ru12:31

«Ливерпуль» опубликовал видео с парада в честь победы в Лиге чемпионов

Матч ТВ12:04

Триумфальное красное море в Ливерпуле. Чемпионский парад победителя Лиги чемпионов

Спорт-Экспресс15:08

«Ливерпуль» провел грандиозный парад после победы в ЛЧ

Metaratings14:45
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 17:53, Ашберн
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