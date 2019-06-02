Футбол

«Ливерпуль» сегодня устроит парад в честь победы в Лиге чемпионовСпорт-Экспресс 05:32

"Ливерпуль" сегодня, 2 июня, организует чемпионский парад в честь выигрыша Лиги чемпионов, сообщает BBC.
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Футболисты пели, Клопп считал кубки. Сумасшедший чемпионский парад «Ливерпуля» после победы в ЛЧ

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«Ливерпуль» проводит парад в честь победы в Лиге чемпионов

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«Ливерпуль» проводит парад в честь победы в Лиге чемпионов. Видео

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Евро-футбол.ру14:24

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Бомбардир.ру12:54
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 14:51, Ашберн
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