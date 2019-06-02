Футбол
«Ливерпуль» сегодня устроит парад в честь победы в Лиге чемпионовСпорт-Экспресс 05:32
"Ливерпуль" сегодня, 2 июня, организует чемпионский парад в честь выигрыша Лиги чемпионов, сообщает BBC.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 14:51, Ашберн
Политика
Сенатор пословицей ответил на заявление Порошенко по Крыму
Бывший президент Украины Петр Порошенко по инерции продолжает называть Крым украинским.
Обновлено в 04:12
Политика
Бурджанадзе меняет акценты и готовится к выборам в парламент Грузии
"Победа начинается сегодня" - под этим лозунгом партия экс-спикера парламента Грузии Нино Бурджанадзе начинает активно и с новыми силами готовиться к предстоящим парламентским выборам, которые должны пройти в стране в 2020 году.
Обновлено в 13:34
Политика
Умер бывший генпрокурор России Алексей Казанник
Обновлено вчера в 23:24
Футбол
«Уфа» проиграла «Томи», но сохранила место в премьер-лиге
Обновлено в 08:59
Футбол
На поле финального матча Лиги чемпионов выбежала полуголая фанатка
На поле финального матча Лиги чемпионов выбежала полуголая болельщица, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 16:28
Единоборства
Леннокс Льюис поздравил Энди Руиса с победой над Энтони Джошуа
Бывший чемпион мира по боксу британец Леннокс Льюис прокомментировал поражение соотечественника Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".
Обновлено в 01:33
Общество
Начальника орловской колонии уволят после скандала с пиром заключенных
В Орловской области после разгоревшегося в колонии скандала с банкетом заключенных будет уволен начальник исправительного учреждения.
Обновлено в 14:30
Общество
Около 3,5 тыс. человек приняли участие в митинге КПРФ в Сыктывкаре
Митинг КПРФ, на который пришло не более 3,5 тыс. человек, завершился в Сыктывкаре.
Обновлено в 09:24
Происшествия
Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы
Обновлено 31 мая в 15:55
Шоу-бизнес
Татьяна Навка показала подписчикам фото 8-килограммовой рыбы
На странице в соцсети фигуристка показала подписчикам фото 8-килограммовой рыбы, которую выловила сама.
Обновлено в 14:00
Общество
На сообщения о пропаже останков детей Николая II отреагировали в РПЦ
Пресс-секретарь патриарха Александр Волков прокомментировал появившуюся в СМИ информацию об исчезновении из столичного Новоспасского монастыря останков детей императора Николая II Марии и Алексея.
Обновлено в 09:53
Происшествия
Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске возросло до 19
Обновлено вчера в 06:36
Авто
Автоэксперт рассказал, как часто нужно мыть автомобиль летом
Автор и ведущий программы «Автошкола на Авторадио» и программы «Айрбег-подушка безопасности» на Imagine Radio, автоэксперт и экс-офицер Военно-Космических Сил РФ Дмитрий Попов рассказал iReactor, как часто нужно мыть машину летом.
Обновлено в 05:31
Политика
Украинские силовики собрались на совещание из-за ролика на YouTube
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос созывает совещание с руководством МИД, Генштаба, Главного управления разведки Минобороны Украины и Службы внешней разведки, а также СБУ, чтобы обсудить любительское видео об аннексии Румынией западных территорий Украины.
Обновлено в 13:31
Спорт
Эквадорец Ричард Карапас выиграл «Джиро д’Италия»
Велогонщик команды Movistar Ричард Карапас победил в общем зачете "Джиро д'Италия" и стал первым эквадорцем в истории, выигравшим Гранд-тур.
Обновлено в 11:35
Армия и оружие
Появилось видео испытаний баллистической ракеты в Китае
Военно-морские силы Китайской Народной Республики (КНР) успешно испытали межконтинентальную баллистическую ракету нового поколения JL-3, пишет издание DefenceBlog, опубликовавшее в Twitter кадры с ракетой.
Обновлено в 12:57
Общество
Россиян хотят освободить от установки счетчиков тепла
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства предложило освободить россиян от обязательной установки поквартирных счетчиков тепла в новостройках.
Обновлено в 13:33
Политика
Шарий создаст партию для участия в парламентских выборах на Украине
Известный видеоблогер Анатолий Шарий заявил, что собирается создать свою политическую партию и принять участие в выборах в Верховную раду Украины.
Обновлено в 13:55
Происшествия
Два человека пострадали в ДТП с четырьмя машинами в Москве
На юго-западе столицы столкнулись четыре автомобиля. В результате происшествия пострадали два человека.
Обновлено в 14:17
Футбол
Главный тренер «Нижнего Новгорода» Черышев удален в матче с «Крыльями»
«Крылья Советов» на своем поле принимают «Нижний Новгород» в ответном стыковом матче за право сыграть в РПЛ в сезоне-2019/20.
Обновлено в 10:56
Происшествия
Неймара обвинили в изнасиловании
Обновлено вчера в 23:05
Общество
В Москву вернется аномальная жара
Жителей Москвы и большинство регионов Центральной России ждет аномальная жара всю следующую неделю, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в воскресенье, 2 июня.
Обновлено в 13:37
Музыка
Лоза пристыдил Алсу за миллион рублей, отданный на благотворительность
Лоза добавил, что артистке нужно было отдать на благотворительность собственные деньги.
Обновлено вчера в 19:35
Политика
США начали проверять аккаунты в соцсетях у заявителей на визу
Госдепартамент рассчитывает, что изменения коснутся примерно 710 тысяч заявителей на иммиграционную визу и 14 млн заявителей на другие виды въезда в страну, в том числе желающих получать в США образование или вести бизнес.
Обновлено вчера в 15:17
Космос
Марсоход Curiosity показал облака на красной планете
NASA поделилось серией фотографий, сделанных с 7 по 12 мая черно-белыми навигационными камерами (Navcam) Curiosity, на которых роверу удалось запечатлеть облака на красной планете, плывущие примерно на высоте 31 километр.
Обновлено в 11:32
Космос
Проект самолёта-носителя Stratolaunch объявлен закрытым
Компания довела разработку до лётного образца. 19 апреля этого года самолёт-носитель совершил первый полёт над пустыней Мохаве.
Обновлено вчера в 11:08
Транспорт
Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам
Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.
Обновлено в 13:07
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Максим Виторган вместе отдыхают на Кипре
Уже сегодня утром, несмотря на тщательную конспирацию Собчак, внимательные поклонники заметили, как Виторган и экс-супруга вместе принимают солнечные ванны.
Обновлено в 12:00