Футбол

«Ливерпуль» сегодня устроит парад в честь победы в Лиге чемпионовСпорт-Экспресс 05:32

"Ливерпуль" сегодня, 2 июня, организует чемпионский парад в честь выигрыша Лиги чемпионов, сообщает BBC.
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«Ливерпуль» опубликовал видео с парада в честь победы в Лиге чемпионов

Sportbox.RU12:04

Футболисты пели, Клопп считал кубки. Сумасшедший чемпионский парад «Ливерпуля» после победы в ЛЧ

Sport24.ru14:16

Триумфальное красное море в Ливерпуле. Чемпионский парад победителя Лиги чемпионов

Спорт-Экспресс15:08

«Ливерпуль» опубликовал видео с парада в честь победы в Лиге чемпионов

Матч ТВ12:04

Полиция сообщила, сколько людей посетили парад «Ливерпуля»

Евро-футбол.ру16:45

«Ливерпуль» вернулся в Англию и проводит чемпионский парад после победы в ЛЧ

Бомбардир.ру12:54

🚌🏆Чемпионский парад «Ливерпуля» посетили 750 тысяч человек

Sports.ru11:35
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Армия и оружие

Трамп призвал РФ прекратить бомбардировки в Идлибе

Президент США Дональд Трамп в твиттере призвал Россию, Сирию и Иран прекратить осуществлять "бомбардировки" на территории Идлиба.
Обновлено в 20:18
Происшествия

В самолетах Boeing обнаружили дефектные детали

Компания Boeing обнаружила дефектные детали у моделей 737NG и 737MAX. Об этом 2 июня сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 16:40
Армия и оружие

Израиль нанес ракетный удар по Сирии

Ракетный удар нанесли израильские ВВС по территории Сирии, 2 июня сообщает сирийское информационное агентство SANA.
Обновлено в 02:05
Армия и оружие

Оставшимся без украинских двигателей фрегатам нашли замену

Обновлено в 18:49
Экономика

Минтранс меняет правила субсидий на региональные авиаперевозки

Минтранс меняет правила субсидий на региональные авиаперевозки Срок контракта с авиакомпаниями на субсидируемых региональных маршрутах может вырасти до трех лет, также могут увеличиться дотации для труднодоступных территорий.
Обновлено в 17:55
Общество

Более 140 выпускников были удалены с ЕГЭ за шпаргалки и телефоны

На первых единых госэкзаменах (ЕГЭ) специалисты Рособрнадзора поймали 141 выпускника со шпаргалками, всех нарушителей выгнали с экзамена, сообщает ведомство.
Обновлено в 11:03
Общество

В Финляндии запретили продажу волкособов и ввоз шиповника

Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии ввело запрет на ввоз шиповника морщинистого (Rosa rugosa), а также рекламу, содержание и продажу гибрида волка и собаки — волкособа.
Обновлено в 07:30
Единоборства

Кличко прокомментировал поражение Джошуа

Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко поделился впечатлениями от боя американца Энтони Джошуа и мексиканца Энди Руиса.
Обновлено в 20:44
Общество

Автор, отзовись! В сквере у Драмтеатра установили светящиеся фигуры в честь тех, кто его защищал

По словам девушки, автора работ зовут Анжелика. Если вы — автор этих светящихся фигур или знаете того, кто их сделал, свяжитесь с нами.
Обновлено вчера в 16:36
Происшествия

Подруга убитой любовницы экс-главы Раменского района рассказала о её жизни

Ранее News.ru писал о том, что экс-глава Раменского района Московской области Андрей Кулаков объявил о своём алиби.
Обновлено в 18:50
Здоровье

Роспотребнадзор предупреждает о вспышке лихорадки Денге в Таиланде

Роспотребнадзор предупреждает российских туристов о вспышке лихорадки Денге на территории Таиланда.
Обновлено в 01:34
Общество

В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов

Согласно расчетам Росстандарта, использование обновленных стандартов и участие в экосистеме стандартизации подтолкнет российские предприятия, наконец, к обмену лучшими практиками и переходу на современную техническую политику.
Обновлено в 20:06
Транспорт

Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам

Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.
Обновлено в 13:07
Футбол

Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали

Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
Обновлено в 16:45
Экономика

Темпы роста производства мяса в России в этом году могут оказаться самыми низкими за последние десять лет

Как пишет газета «КоммерсантЪ», причина в том, что внутренний рынок уже достиг насыщения.
Обновлено в 20:06
Шоу-бизнес

Дочери Ксении Бородиной и Оксаны Самойловой заняли первые места на одном конкурсе по гимнастике

Обе знаменитые матери незамедлительно поделились успехами дочерей со своими подписчиками — как оказалось, и Маруся, и Ариела заняли первые места на спортивном конкурсе.
Обновлено в 13:19
Общество

Полиция Голландии снабдила жителей духами с ароматом экстази

В Голландии полиция провинции Северный Брабант раздала жителям духи, для которых характерен запах экстази.
Обновлено в 14:18
Здоровье

Названа необходимая для долгой жизни продолжительность отдыха

Ученые выяснили, что людям, которые желают прожить долгую жизнь и сохранить здоровье до старости, требуется отдыхать как минимум три недели в году.
Обновлено в 05:19
Армия и оружие

The National Interest назвал возможного конкурента F-35 в России

Американский журналист Марк Эпископос считает, что новейший многоцелевой истребитель МиГ-35 российского производства сможет конкурировать с американским F-35.
Обновлено в 16:23
Происшествия

В Канаде разбился небольшой самолет

Обновлено в 19:38
Происшествия

Число пострадавших при взрыве в Дзержинске увеличилось

По информации пресс-службы региона, число пострадавших от взрыва в нижегородском Дзержинске, где произошло несколько взрывов в цеху по производству тратила, увеличилось до 89 человек.
Обновлено в 04:03
Футбол

Мане о победе в ЛЧ: «Кажется, что я все еще сплю»

Обновлено в 17:59
Гаджеты

Xiaomi Mi 3D Cinema Headset — домашний кинотеатр в виде шлема виртуальной реальности

Компания Xiaomi представила свой новый продукт под названием Xiaomi Mi 3D Cinema Headset, который выглядит как гарнитура виртуальной реальности, но по сути речь идет о портативном домашнем кинотеатре.
Обновлено вчера в 08:55
Политика

В Чите полиция начала искать авторов оскорбительной надписи о Путине

Полиция Читы организовала розыск тех, кто оставил надпись о Владимире Путине на площади Революции, которая располагается в центре города.
Обновлено в 11:02
Политика

Захарова назвала снос бюста Жукова «вызовом» для новой власти Украины

Обновлено в 11:02
Происшествия

В Подмосковье убили заступившегося за прохожего бойца спецназа

Обновлено в 16:12
Экономика

Граждан расставят по адресам

Исходно, становясь клиентами банка или оформляя какой-то новый продукт, граждане сами предоставляют электронный адрес.
Обновлено в 17:55
Футбол

«Крылья Советов» сохранили место в РПЛ

В ответном стыковом матче за место в Российской премьер-лиге "Крылья Советов" проиграли "Нижнему Новгороду", передает "Советский спорт".
Обновлено в 12:02
Армия и оружие

Беспилотник йеменских хуситов атаковал участников военного парада

Беспилотник йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) совершил атаку на участников военного парада в Адене, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Massira.
Обновлено в 19:53
Шоу-бизнес

Собчак потребовала от Бузовой извинений

Девушка отметила, что говорила совершенно о другом человеке и потребовала у Бузовой извиниться перед дизайнером.
Обновлено в 19:14
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