«Ливерпуль» сегодня устроит парад в честь победы в Лиге чемпионовСпорт-Экспресс вчера в 05:32

"Ливерпуль" сегодня, 2 июня, организует чемпионский парад в честь выигрыша Лиги чемпионов, сообщает BBC.

«Ливерпуль» сегодня устроит парад в честь победы в Лиге чемпионов

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