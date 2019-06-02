Футбол
«Ливерпуль» сегодня устроит парад в честь победы в Лиге чемпионовСпорт-Экспресс вчера в 05:32
"Ливерпуль" сегодня, 2 июня, организует чемпионский парад в честь выигрыша Лиги чемпионов, сообщает BBC.
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Триумфальное красное море в Ливерпуле. Чемпионский парад победителя Лиги чемпионов
Спорт-Экспрессвчера в 15:08
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 01:34, Ашберн
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Российский нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук опубликовал фотографию семейного отпуска и пожелал россиянам не пить много пива в отпуске.
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Проект самолёта-носителя Stratolaunch объявлен закрытым
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Первые симптомы инфаркта у мужчин и женщин могут проявляться по-разному, что важно учитывать.
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Интернет
В работе сервисов Google произошёл сбой
В ночь на понедельник компания Google сообщила о сбоях в работе своих сервисов.
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Профессор истории из американского колледжа Дикинсона Карл Куалс напомнил о решающей роли Красной Армии в победе на нацизмом во время Второй мировой войны.
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Происшествия
Возле Белого дома в Вашингтоне произошла стрельба
Инцидент произошел вскоре после того, как южную лужайку возле Белого дома покинул президент США Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 22:29
Наука
Ученые: Найдены самые древние паразиты человека
Выяснилось, что в двух копролитах есть яйца паразитических червей, то есть это говорит о том, что жители этой местности определённо были заражены кишечными паразитами.
Обновлено вчера в 04:05
Происшествия
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Мальчик умер во время утренней зарядки в детском лагере в Амурской области, сообщили журналистам в понедельник в региональном правительстве.
Обновлено вчера в 23:29
Экономика
Эксперты рассказали, на сколько за год подорожали летние туры
Российские туристы активно едут за границу даже несмотря на то, что в этом году средний чек на летние туры вырос на 29%, составив 103 000 рублей (год назад этот показатель был 80 000 рублей).
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WSJ: Россия значительно сократила число военных советников в Венесуэле
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Шоу-бизнес
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Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам
Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.
Обновлено вчера в 13:07
Общество
Начальника орловской колонии уволят из-за банкета для заключенных
Ролик, в котором один из заключенных якобы предлагает отпраздновать Пасху за пышно накрытыми столами, снятый в исправительной колонии № 2 в Ливнах Орловской области, опубликовало издание «Орловские новости».
Обновлено вчера в 13:48
Происшествия
Подростки устроили неприличную фотосессию на Поклонном кресте
В Вольске Саратовской области подростки устроили фотосессию на Поклонном кресте.
Обновлено вчера в 09:45
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Мэр Харькова предложил покаяться и начать переговоры с Россией
Выступая в харьковском дворце спорта, Кернес заявил, что Украине не надо стесняться прямых переговоров с Россией для урегулирования ситуации в Донбассе, сообщает Mediaport.
Обновлено вчера в 22:34
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«Голден Стэйт» обыграл «Торонто» и сравнял счет в серии
Счет в серии стал равным 1:1. Следующий матч пройдет в ночь с 5 на 6 июня, в Окленде, где базируется "Голден Стэйт".
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Происшествия
В деталях Boeing обнаружили дефекты
Дефекты были найдены на предкрылках 312 самолетов моделей Boeing 737 NG и Boeing 737 MAX по всему миру.
Обновлено вчера в 20:09
Общество
Названы сферы труда в России с наибольшим числом безработных
Росстат подсчитал, в каких трудовых сферах наблюдалось наибольшее число безработных граждан в первом квартале 2019 года.
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Зверева раскритиковала Седокову за «подарок смерти» онкобольным детям
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Происшествия
В Рязанской области произошло смертельное ДТП
Авария произошла на 198 километре трассы М-6. также сообщается, что в результате столкновения транспортных средств пострадали пять человек.
Обновлено вчера в 23:57
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140 участников удалили с ЕГЭ за нарушения
Основными нарушениями стали использование шпаргалок и смартфонов. В настоящее время анализ видеозаписей, завершившихся ЕГЭ продолжается.
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