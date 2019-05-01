Футбол
«Барселона» и «Ливерпуль» определят фаворита Лиги чемпионовСпорт день за днем 04:13
«Ливерпуль» и «Барселона» должны были сыграть в полуфинале Лиги чемпионов еще в прошлом сезоне, но «Рома» внезапно осуществила нереальный камбэк, отыгравшись с 1:4, и оставила Месси и Ко в неудачниках.
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БК «Париматч» запустила конкурс прогнозов на матч «Барселона» — «Ливерпуль»
Bookmaker-ratings.ru29 апреля в 15:57
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Кино
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Кинооператор Фабиан Вагнер, работавший над третьим эпизодом восьмого сезона «Игры престолов», ответил на претензии фанатов, которые посчитали серию слишком темной.
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В Париже задержали 14 человек перед началом первомайских демонстраций
Правоохранительные органы Франции задержали 14 человек в Париже перед началом первомайских демонстраций, сообщает телеканал BFMTV.
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Футбол
Погба ответил на критику легенд «Манчестер Юнайтед»
Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба отреагировал на критику в свой адрес, передает "Советский спорт".
Обновлено в 05:02
Энергетика
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«Нафтогаз» с 1 мая снизил тариф на газ для населения Украины, сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 05:18
Авто
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По информации «Российской газеты», обновленная LADA Granta Sport получит спортивную подвеску с заниженным клиренсом, задние дисковые тормоза и 1,6-литровый бензиновый мотор, форсированный до 120 лошадиных сил.
Обновлено вчера в 09:45
Армия и оружие
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Отряд кораблей Северного флота в составе фрегата «Адмирал Горшков», спасательного буксира «Николай Чикер», многофункционального судна «Эльбрус» и морского танкера «Кама» прибыл во Владивосток.
Обновлено в 03:52
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Жена Зеленского высказалась о перспективах диалога Украины с Россией
Елена Зеленская, супруга избранного президента Украины, рассказала о перспективах двусторонних переговоров мужа с президентом РФ Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 11:26
Политика
Песков объяснил отсутствие иностранных лидеров на параде 9 мая
Накануне стало известно, что никто из лидеров иностранных государств не будет присутствовать на параде по случаю празднования Дня Победы в Москве.
Обновлено вчера в 06:10
Общество
Синоптики спрогнозировали рекордно низкое давление 2 мая в Москве
Резкое падение атмосферного давления произойдет в четверг в столице.
Обновлено в 04:02
Авто
В России цены на подержанные автомобили в апреле упали на 1,7%
Аналитики «АВТОСТАТ» назвали среднюю цену на автомобиль с пробегом в апреле текущего года.
Обновлено в 05:13
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Президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала идею строительства военной базы США на территории страны, назвав ее нецелесообразной.
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В Кемерово закрылась отказавшаяся обслуживать геев пекарня
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Происшествия
Разрушительное торнадо в Румынии попало на видео
В сети была опубликована видеозапись разрушительного торнадо, образовавшегося в Румынии.
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«Подавляющая часть населения нашей страны просто не хочет, чтобы Тони приезжал еще раз в Россию», — подчеркнул ректор, отметив, что «Синергия» как организатор не может игнорировать общественное мнение.
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Театры
Сухоруков объяснил отмену спектаклей
Виктор Сухоруков прокомментировал решение московского Театра имени Моссовета отменить ряд спектаклей.
Обновлено в 03:57
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По Невскому проспекту двинулась колонна участников шествия, посвящённого Празднику Весны и Труда.
Обновлено в 04:08
Футбол
Ховард: «Надеюсь, „Ливерпуль“ не выиграет АПЛ, пока я дышу»
За два тура до финиша чемпионата Англии "Ливерпуль" отстаёт от "Манчестер Сити" на одно очко.
Обновлено вчера в 11:21