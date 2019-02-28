Футбол

Гол Агуэро принёс «Манчестер Сити» победу над «Вест Хэмом»Чемпионат вчера в 17:02

Манчестер Сити — Вест Хэм
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Этихад»
41′
Райан Фредерикс
46′
Самир Насри
Мануэль Лансини
Рияд Марез
Рахим Стерлинг
55′
Лерой Сане
Бернарду Силва
57′
Серхио Агуэро
59′
63′
Бен Джонсон
Пабло Сабалета
76′
Фелипе Андерсон
Грэйди Диангана
Серхио Агуэро
Фил Фоден
85′
87′
Мичейл Антонио
«Манчестер Сити» одержал победу в матче 28-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэм Юнайтед». Встреча, проходившая на стадионе "Этихад" в Манчестере, завершилась победой хозяев со счётом 1:0. Единственный мяч на 59-й минуте с пенальти забил форвард действующих чемпионов Англии Серхио Агуэро.
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