Футбол

«Ливерпуль» разгромил «Транмир Роверс» в товарищеском матче — 6:0Чемпионат вчера в 16:18

В товарищеском матче «Транмир Роверс» принимал «Ливерпуль». Встреча состоялась в Биркенхеде на стадионе «Прентон Парк» и завершилась со счётом 6:0 в пользу гостей. Автором первого гола стал защитник Натаниэл Клайн, отличившийся на 6-й минуте.
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«Ливерпуль» разгромил клуб третьего дивизиона Англии

Sport24.ruвчера в 17:14

«Ливерпуль» забил 6 голов клубу третьего дивизиона, вратарь Атертон провел 12 минут в поле

Спорт-Экспрессвчера в 16:39

Товарищеские матчи. «Ливерпуль» разгромил «Транмер», «Марсель» проиграл «Аккрингтону»

Sports.ruвчера в 14:56

«Ливерпуль» разгромил «Транмир» в первом предсезонном матче

Матч ТВвчера в 16:17

«Ливерпуль» разгромил «Транмир» в первом предсезонном матче

Sportbox.RUвчера в 16:17

«Ливерпуль» забил шесть безответных мячей в ворота «Транмир Роверс»

ProstoProSportвчера в 16:17

«Ливерпуль» разгромил «Транмир Роверс» в товарищеском матче — 6:0

Чемпионатвчера в 16:18
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 05:52, Вашингтон
Происшествия

В Туве при опрокидывании автомобиля в реку погибли десять человек

Обновлено в 02:49
Экономика

«Ъ» предупредил о возможном уходе Visa и MasterCard из России

У Visa и MasterCard будет возможность остаться на российском рынке в качестве операторов "иностранных платежных систем" (это понятие также вводится поправками к законопроекту).
Обновлено в 02:31
Здоровье

850 человек заболели геморрагической лихорадкой в российском регионе

В Саратовской области диагноз геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) поставили почти 850 жителям, передает "Интерфакс".
Обновлено в 04:36
Политика

В конгрессе США одобрили поправку о санкциях против госдолга России

Палата представителей конгресса США 11 июля одобрила предложенную демократами поправку к проекту оборонного бюджета на 2020-й финансовый год, предусматривающую возможность введения санкций против госдолга России.
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия

Сторонники ИГ получили сроки за попытку устроить крушение «Сапсана»

Сторонники террористической организации "Исламское государство" получили сроки за попытку устроить крушение "Сапсана", передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:08
Армия и оружие

Россия начала поставки С-400 в Турцию

Обновлено в 04:08
Спорт

11-летняя ученица Тутберидзе исполнила тройной аксель без коньков

Обновлено в 05:14
Происшествия

Российская школьница попала в больницу после укусов матери

Восьмилетняя девочка в Санкт-Петербурге попала в больницу после того, как ее покусала мать.
Обновлено в 03:59
Происшествия

Суд рассмотрит вопрос об аресте замглавы Пенсионного фонда

Басманный суд Москвы в ближайшее время рассмотрит требование Следственного комитета об аресте замглавы Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова, задержанного по подозрению во взяточничестве.
Обновлено в 04:51
Политика

Раскрыта атмосфера разговора Путина и Зеленского

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал о деталях первого телефонного разговора президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:21
Политика

Зеленский внес законопроект о люстрации Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о люстрации экс-главы страны Петра Порошенко и его команды, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:50
Футбол

Алжир вышел в полуфинал Кубка африканских наций, обыграв Кот-д’Ивуар

Национальная команда Алжира вышла в полуфинал Кубка африканских наций, где встретится с Нигерией.
Обновлено вчера в 14:54
Экономика

Минтруд собрался увеличить прожиточный минимум в РФ на 4%

Министерство труда и социальной защиты намерено повысить прожиточный минимум трудоспособного населения в России на 4,1% по итогам II квартала 2019 года.
Обновлено вчера в 12:36
Политика

Нарышкин рассказал о борьбе США с акцией «Бессмертный полк»

Власти США поставили задачу препятствовать распространению акции "Бессмертный полк" за рубежом, заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
Обновлено в 04:26
Экономика

ЦБ аннулировал лицензию у банка НБВК

Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у банка НБВК, говорится в сообщении ЦБ.
Обновлено в 03:06
Музыка

Вайкуле рассказала о причинах конфликта с Игорем Крутым

Певица призналась, что конфликт разгорелся после того, как она создала свой фестиваль "Лайма Рандеву", пришедший после того, как фестиваль "Новая Волна" был перенесен из Юрмалы в Сочи.
Обновлено вчера в 21:16
Авто

Опубликованы первые «живые» фото Lada Xray Cross с вариатором

В Интернете были размещены первые «живые» фотоснимки отечественной модели Lada XRay Cross, оснащенной вариатором Jatco JF015E.
Обновлено вчера в 05:47
Авто

В Чечне ЗИЛ-130 превратили в стильный хот-род с V8 от Mercedes

Как сообщает портал «drom.ru», в чеченском селе Бачи-Юрт энтузиасты сделали стильный хот-род с кабиной от ЗИЛ-130 и мотором, элементами ходовой части от модели Mercedes-Benz S-Class W220.
Обновлено вчера в 08:27
Происшествия

В Екатеринбурге идут обыски у участников акции в защиту сквера

Обновлено в 02:59
Шоу-бизнес

Тарзан прокомментировал голое фото Наташи Королевой

11 июля, на фоне скандала с чужим снимком в микроблоге Светланы Лободы, 46-летняя Наташа Королева выложила в Инстаграм абсолютно голое фото, сделанное во время стойки на руках.
Обновлено в 03:19
Гаджеты

Смартфоны OnePlus 7 Pro сами выключаются

Пользователи флагманского смартфона OnePlus 7 Pro столкнулись с самопроизвольным отключением устройства.
Обновлено вчера в 13:02
Политика

Киев выразил Москве протест из-за «Всемирного конгресса украинцев»

Министерство иностранных дел Украины выразило протест РФ в связи с решением российской Генпрокуратуры о признании нежелательной деятельности канадской неправительственной организации "Всемирный конгресс украинцев", сообщила в пятницу пресс-служба внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 03:32
Баскетбол

Идеальный момент, чтобы расстаться. Серхио Родригес покинул ЦСКА

Разыгрывающий московского баскетбольного ЦСКА Серхио Родригес покинул столичную команду по обоюдному согласию сторон, 33-летний испанец защищал красно-синие цвета армейцев с 2017 года.
Обновлено в 04:35
Происшествия

Ребенок выпал с балкона восьмого этажа отеля в Сочи

Полуторагодовалая девочка вечером 11 июля выпала с балкона отеля в Сочи, облокотившись на стеклянное ограждение.
Обновлено в 05:18
Происшествия

В Норвегии заявили об утечке радиации с затонувшей АПЛ «Комсомолец»

АПЛ К-278 «Комсомолец» затонула 7 апреля 1989 года в Норвежском море, после возникновения пожара.
Обновлено 10 июля в 01:31
Происшествия

Актера Тимура Ефременкова задержали в аэропорту Краснодара

Обновлено в 04:15
Политика

В правительстве поддержали запрет на уничтожение санкционных продуктов

В июне Роспотребнадзор предложил разработать нормативно-правовые акты, которые запретят захоронение и уничтожение продуктов, пригодных для употребления в пищу.
Обновлено вчера в 23:45
Шоу-бизнес

Юрию Шатунову будет проведена ещё одна операция

К сожалению, ситуация ухудшилась, из-за чего артиста срочно госпитализировали. Ему провели операцию в одной из столичных клиник.
Обновлено вчера в 10:05
Политика

В офис Владимира Зеленского пришли с обысками

В офисе Владимира Зеленского проходят обыски. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на источники в силовых структурах.
Обновлено вчера в 23:37
Происшествия

Офицеры ФСБ бежали на Кавказ после обвинений в разбое

Как сообщает "Новая газета", из 15 фигурантов уголовного дела о разбое, совершенном сотрудниками ФСБ, восьмерым удалось скрыться от следствия.
Обновлено в 00:42
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Английский профессиональный футбольный клуб из Прентона, пригорода города Беркенхед, близ Ливерпуля. Ближайшими соседями клуба являются именитые «Эвертон» и «Ливерпуль».
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Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, расположенного в графстве Мерсисайд. Был основан в 1892 году; в следующем году вступил в Футбольную лигу Англии. С момента своего создания проводит домашние игры на стадионе «Энфилд». Стадион был построен в 1884 году, на нём изначально играл другой ливерпульский футбольный клуб, «Эвертон». В настоящий момент «Энфилд» вмещает порядка пятидесяти четырёх тысяч болельщиков.
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