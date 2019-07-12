Футбол
«Ливерпуль» разгромил «Транмир Роверс» в товарищеском матче — 6:0Чемпионат вчера в 16:18
В товарищеском матче «Транмир Роверс» принимал «Ливерпуль». Встреча состоялась в Биркенхеде на стадионе «Прентон Парк» и завершилась со счётом 6:0 в пользу гостей. Автором первого гола стал защитник Натаниэл Клайн, отличившийся на 6-й минуте.
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«Ливерпуль» забил 6 голов клубу третьего дивизиона, вратарь Атертон провел 12 минут в поле
Спорт-Экспрессвчера в 16:39
Товарищеские матчи. «Ливерпуль» разгромил «Транмер», «Марсель» проиграл «Аккрингтону»
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 04:25, Вашингтон
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