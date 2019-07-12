Футбол
«Ливерпуль» разгромил «Транмир Роверс» в товарищеском матче — 6:0Чемпионат 16:18
В товарищеском матче «Транмир Роверс» принимал «Ливерпуль». Встреча состоялась в Биркенхеде на стадионе «Прентон Парк» и завершилась со счётом 6:0 в пользу гостей. Автором первого гола стал защитник Натаниэл Клайн, отличившийся на 6-й минуте.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 17:32, Вашингтон
Политика
Слова Меркель во время приступа прочитали по губам
Слова канцлера ФРГ Ангелы Меркель прочитали по губам. Об этом сообщает радиостанция Antenne Bayern.
Обновлено в 16:55
Наука
Палеонтологам удалось восстановить древний морской путь
В результате был восстановлен доисторический Транссахарский морской путь, который существовал около 50-100 млн лет назад, передает Bulletin of the American Museum of Natural History.
Обновлено 09 июля в 16:54
Экономика
Правительство одобрило законопроект о либерализации ОСАГО
Правительство РФ в ходе заседания в четверг одобрило законопроект о либерализации ОСАГО, вскоре внесет его в Госдуму, говорится в сообщении на сайте Минфина.
Обновлено в 11:15
Армия и оружие
Разведчики ВВО провели учения в Бурятии
Обновлено в 16:05
Происшествия
Восемь офицеров ФСБ скрылись на Кавказе после обвинений в разбое
Восемь офицеров ФСБ, которые проходят по делу о разбое в московском банке, скрылись на Северном Кавказе, узнав о задержании коллег.
Обновлено в 12:01
Политика
Путин и Зеленский впервые поговорили по телефону
Владимир Путин провел первые телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 11:58
Общество
Госдума одобрила проект о повышении предельного возраста службы в МВД
Законопроект, уточняющий порядок прохождения службы в органах внутренних дел, прошёл первое чтение в Госдуме.
Обновлено в 13:07
Политика
«Всемирный конгресс украинцев» объявили нежелательным в России
Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность канадской неправительственной организации «Всемирный конгресс украинцев» (Ukrainian World Congress).
Обновлено в 14:16
Политика
Зеленский предложил люстрировать Порошенко
Зеленский предложил законопроект, расширяющий действие закона «Об очищении власти» (люстрации) на президента, депутатов, министров и других чиновников, которые занимали должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019-го.
Обновлено в 08:08
Футбол
«Барселона» планирует заплатить отступные за Гризманна 12 июля
"Барселона" 12 июля все-таки заплатит мадридскому "Атлетико" отступные за форварда Антуана Гризманна.
Обновлено в 14:22
Политика
NEWSONE обратился к международным организациям из-за давления на канал
«NEWSONE обратился к международным организациям из-за давления украинской власти в лице агрессивно настроенных радикалов на телеканал, а также постоянных угроз в адрес журналистов и сотрудников», — указывается в сообщении.
Обновлено в 16:04
Политика
Главу МВД Крыма сняли с должности
Глава крымского управления МВД Олег Торубаров освобожден от занимаемой должности, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы главка Ольга Кондрашова.
Обновлено в 11:57
Общество
Появились доказательства инсценировки отравления Алибасова
Напомним: аналитики почти сразу заподозрили, что тяжелое отравление Алибасова средством для прочистки канализации "Крот" - инсценировка.
Обновлено в 05:38
Политика
В офисе президента Украины прошли обыски
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины провело обыски в офисе президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 17:02
Происшествия
Задержанный по подозрению во взятке замглавы ПФР подал в отставку
Заместитель руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) Алексей Иванов подал в отставку с занимаемой должности, сейчас он находится в изоляторе временного содержания на северо-востоке столицы России.
Обновлено в 15:50
Происшествия
35 человек пострадали из-за экстренной посадки самолета
Уточняется, что самолет следовал рейсом из Ванкувера в Сидней, однако недалеко от гавайских островов он попал в зону турбулентности и был вынужден совершить экстренную посадку.
Обновлено в 16:06
Армия и оружие
Украинцев предостерегли от нового прохода через Керченский пролив
Россияне отметили, что этого никогда не случится, а если украинцы попытаются вновь устроить провокацию в Керченском проливе, то повторят судьбу уже задержанных за нарушение границы РФ в ноябре 2018-го моряков, которые ожидают суда в российском СИЗО.
Обновлено в 14:30
Общество
Письмо Тупака Шакура Мадонне выставили на аукцион
Collectibles отменить торги, на которых должны были быть представлены ее личные вещи, в том числе и письмо от Тупака Шакура.
Обновлено в 10:09
Происшествия
Радиация с затонувшей подлодки «Комсомолец» может достигнуть Мурманска
«Комсомолец» затонул 7 апреля 1989 года к югу от острова Медвежий в Норвежском море на глубине 1680 метров.
Обновлено вчера в 01:58
Шоу-бизнес
Ирина Шейк раскрыла тайну имени дочери
Двухлетняя дочь носит необычное имя — Лея де Сьен Шейк Купер. Долгое время супермодель не признавалась, почему назвала так малышку.
Обновлено в 11:08
Экономика
Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн
Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
Обновлено в 13:51
Происшествия
Начальник омской полиции подрался с машинистом в столичном метро
"Начальник УМВД по Омской области назначил служебную проверку после сообщений СМИ о драке в московском метро с участием главы УМВД по Омску Алексея Меркушова", - сообщил РИА Новости начальник пресс-службы главка Алексей Командыков.
Обновлено в 09:40
Авто
Toyota разрабатывает новый кроссовер
Как отмечают источники, изначально на новом СП планировали собирать Toyota Corolla последнего поколения, но в последний момент японцы изменили решение, объяснив это желанием «подстроиться под меняющиеся требования рынка и растущий спрос на компактные кроссоверы и внедорожники».
Обновлено вчера в 23:30
Шоу-бизнес
Победитель «Замуж за Бузову» хочет снова стать женихом Ольги Бузовой
Мужчина выглядел очень многообещающим женихом для Ольги, но Бузова быстро разочаровалась в Денисе.
Обновлено в 11:20
Шоу-бизнес
Наташа Королева оголилась в поддержку Светланы Лободы
Певица Наташа Королева решила поддержать свою коллегу Светлану Лободу, на которую все набросились после публикации в своем Инстаграм-аккаунте интимной фотографии известной йогини.
Обновлено в 03:20
Происшествия
В Волгограде обнаружили тело федерального судьи
Обновлено в 13:19
Происшествия
Двое граждан РФ погибли из-за шторма в Греции
Пятеро иностранных туристов погибли в результате мощного шторма на греческом полуострове Халкидики, среди них было двое граждан России, сообщает Agence France-Presse.
Обновлено вчера в 20:57
Космос
12 июля на Земле снова наступит конец света, во всем виновата Нибиру
Конспирологи вновь удивили общественность и заговорили о скором конце света, который, по их мнению, наступит уже 12 июля.
Обновлено вчера в 23:30