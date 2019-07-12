Футбол

«Ливерпуль» разгромил «Транмир Роверс» в товарищеском матче — 6:0Чемпионат 16:18

В товарищеском матче «Транмир Роверс» принимал «Ливерпуль». Встреча состоялась в Биркенхеде на стадионе «Прентон Парк» и завершилась со счётом 6:0 в пользу гостей. Автором первого гола стал защитник Натаниэл Клайн, отличившийся на 6-й минуте.
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«Ливерпуль» разгромил клуб третьего дивизиона Англии

Sport24.ru17:14

«Ливерпуль» забил 6 голов клубу третьего дивизиона, вратарь Атертон провел 12 минут в поле

Спорт-Экспресс16:39

Товарищеские матчи. «Ливерпуль» разгромил «Транмер», «Марсель» проиграл «Аккрингтону»

Sports.ru14:56

«Ливерпуль» разгромил «Транмир» в первом предсезонном матче

Матч ТВ16:17

«Ливерпуль» разгромил «Транмир» в первом предсезонном матче

Sportbox.RU16:17

«Ливерпуль» забил шесть безответных мячей в ворота «Транмир Роверс»

ProstoProSport16:17

«Ливерпуль» разгромил «Транмир Роверс» в товарищеском матче — 6:0

Чемпионат16:18
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 17:32, Вашингтон
Политика

Слова Меркель во время приступа прочитали по губам

Слова канцлера ФРГ Ангелы Меркель прочитали по губам. Об этом сообщает радиостанция Antenne Bayern.
Обновлено в 16:55
Наука

Палеонтологам удалось восстановить древний морской путь

В результате был восстановлен доисторический Транссахарский морской путь, который существовал около 50-100 млн лет назад, передает Bulletin of the American Museum of Natural History.
Обновлено 09 июля в 16:54
Политика

Список потенциально опасных пород собак могут расширить почти втрое

Обновлено в 11:35
Экономика

Правительство одобрило законопроект о либерализации ОСАГО

Правительство РФ в ходе заседания в четверг одобрило законопроект о либерализации ОСАГО, вскоре внесет его в Госдуму, говорится в сообщении на сайте Минфина.
Обновлено в 11:15
Армия и оружие

Разведчики ВВО провели учения в Бурятии

Обновлено в 16:05
Происшествия

Восемь офицеров ФСБ скрылись на Кавказе после обвинений в разбое

Восемь офицеров ФСБ, которые проходят по делу о разбое в московском банке, скрылись на Северном Кавказе, узнав о задержании коллег.
Обновлено в 12:01
Политика

Путин и Зеленский впервые поговорили по телефону

Владимир Путин провел первые телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 11:58
Общество

Госдума одобрила проект о повышении предельного возраста службы в МВД

Законопроект, уточняющий порядок прохождения службы в органах внутренних дел, прошёл первое чтение в Госдуме.
Обновлено в 13:07
Политика

«Всемирный конгресс украинцев» объявили нежелательным в России

Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность канадской неправительственной организации «Всемирный конгресс украинцев» (Ukrainian World Congress).
Обновлено в 14:16
Политика

Зеленский предложил люстрировать Порошенко

Зеленский предложил законопроект, расширяющий действие закона «Об очищении власти» (люстрации) на президента, депутатов, министров и других чиновников, которые занимали должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019-го.
Обновлено в 08:08
Футбол

«Барселона» планирует заплатить отступные за Гризманна 12 июля

"Барселона" 12 июля все-таки заплатит мадридскому "Атлетико" отступные за форварда Антуана Гризманна.
Обновлено в 14:22
Политика

NEWSONE обратился к международным организациям из-за давления на канал

«NEWSONE обратился к международным организациям из-за давления украинской власти в лице агрессивно настроенных радикалов на телеканал, а также постоянных угроз в адрес журналистов и сотрудников», — указывается в сообщении.
Обновлено в 16:04
Политика

Главу МВД Крыма сняли с должности

Глава крымского управления МВД Олег Торубаров освобожден от занимаемой должности, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы главка Ольга Кондрашова.
Обновлено в 11:57
Общество

Появились доказательства инсценировки отравления Алибасова

Напомним: аналитики почти сразу заподозрили, что тяжелое отравление Алибасова средством для прочистки канализации "Крот" - инсценировка.
Обновлено в 05:38
Происшествия

В отношении отца сестер Хачатурян возбудили уголовное дело

Обновлено в 14:03
Политика

В офисе президента Украины прошли обыски

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины провело обыски в офисе президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 17:02
Происшествия

Задержанный по подозрению во взятке замглавы ПФР подал в отставку

Заместитель руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) Алексей Иванов подал в отставку с занимаемой должности, сейчас он находится в изоляторе временного содержания на северо-востоке столицы России.
Обновлено в 15:50
Происшествия

35 человек пострадали из-за экстренной посадки самолета

Уточняется, что самолет следовал рейсом из Ванкувера в Сидней, однако недалеко от гавайских островов он попал в зону турбулентности и был вынужден совершить экстренную посадку.
Обновлено в 16:06
Армия и оружие

Украинцев предостерегли от нового прохода через Керченский пролив

Россияне отметили, что этого никогда не случится, а если украинцы попытаются вновь устроить провокацию в Керченском проливе, то повторят судьбу уже задержанных за нарушение границы РФ в ноябре 2018-го моряков, которые ожидают суда в российском СИЗО.
Обновлено в 14:30
Общество

Письмо Тупака Шакура Мадонне выставили на аукцион

Collectibles отменить торги, на которых должны были быть представлены ее личные вещи, в том числе и письмо от Тупака Шакура.
Обновлено в 10:09
Происшествия

Радиация с затонувшей подлодки «Комсомолец» может достигнуть Мурманска

«Комсомолец» затонул 7 апреля 1989 года к югу от острова Медвежий в Норвежском море на глубине 1680 метров.
Обновлено вчера в 01:58
Шоу-бизнес

Ирина Шейк раскрыла тайну имени дочери

Двухлетняя дочь носит необычное имя — Лея де Сьен Шейк Купер. Долгое время супермодель не признавалась, почему назвала так малышку.
Обновлено в 11:08
Экономика

Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн

Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
Обновлено в 13:51
Происшествия

Начальник омской полиции подрался с машинистом в столичном метро

"Начальник УМВД по Омской области назначил служебную проверку после сообщений СМИ о драке в московском метро с участием главы УМВД по Омску Алексея Меркушова", - сообщил РИА Новости начальник пресс-службы главка Алексей Командыков.
Обновлено в 09:40
Авто

Toyota разрабатывает новый кроссовер

Как отмечают источники, изначально на новом СП планировали собирать Toyota Corolla последнего поколения, но в последний момент японцы изменили решение, объяснив это желанием «подстроиться под меняющиеся требования рынка и растущий спрос на компактные кроссоверы и внедорожники».
Обновлено вчера в 23:30
Шоу-бизнес

Победитель «Замуж за Бузову» хочет снова стать женихом Ольги Бузовой

Мужчина выглядел очень многообещающим женихом для Ольги, но Бузова быстро разочаровалась в Денисе.
Обновлено в 11:20
Шоу-бизнес

Наташа Королева оголилась в поддержку Светланы Лободы

Певица Наташа Королева решила поддержать свою коллегу Светлану Лободу, на которую все набросились после публикации в своем Инстаграм-аккаунте интимной фотографии известной йогини.
Обновлено в 03:20
Происшествия

В Волгограде обнаружили тело федерального судьи

Обновлено в 13:19
Происшествия

Двое граждан РФ погибли из-за шторма в Греции

Пятеро иностранных туристов погибли в результате мощного шторма на греческом полуострове Халкидики, среди них было двое граждан России, сообщает Agence France-Presse.
Обновлено вчера в 20:57
Космос

12 июля на Земле снова наступит конец света, во всем виновата Нибиру

Конспирологи вновь удивили общественность и заговорили о скором конце света, который, по их мнению, наступит уже 12 июля.
Обновлено вчера в 23:30
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Английский профессиональный футбольный клуб из Прентона, пригорода города Беркенхед, близ Ливерпуля. Ближайшими соседями клуба являются именитые «Эвертон» и «Ливерпуль».
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Английский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, расположенного в графстве Мерсисайд. Был основан в 1892 году; в следующем году вступил в Футбольную лигу Англии. С момента своего создания проводит домашние игры на стадионе «Энфилд». Стадион был построен в 1884 году, на нём изначально играл другой ливерпульский футбольный клуб, «Эвертон». В настоящий момент «Энфилд» вмещает порядка пятидесяти четырёх тысяч болельщиков.
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