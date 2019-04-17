«Ливерпуль» победил «Порту» и вышел в полуфинал Лиги чемпионовРИА Новости 16:54

Футболисты английского "Ливерпуля" нанесли поражение португальскому "Порту" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов и по сумме двух игр вышли в полуфинал турнира. Встреча в Португалии завершилась победой английской команды со счетом 4:1.

«Ливерпуль» победил «Порту» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

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