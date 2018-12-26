Футбол

«Ливерпуль» разгромил «Ньюкасл» в матче АПЛ
РИА Новости
12:04

"Ливерпуль" одержал победу над "Ньюкаслом" в матче 19-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча, прошедшая в среду в Ливерпуле, завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. Голы у победителей забили Деян Ловрен (11-я минута), Мохаммед Салах (47 - с пенальти), Джердан Шакири (79) и Фабиньо (85).
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