Футбол

«Ливерпуль» разгромил «Норвич» в стартовом туре АПЛГазета.Ru 17:06

В матче первого тура чемпионата Англии "Ливерпуль" дома крупно обыграл "Норвич Сити". Встреча завершилась со счетом 4:1. У хозяев отличились Мохамед Салах, Вирджил ван Дейк и Дивок Ориги.
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