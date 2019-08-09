Футбол
«Ливерпуль» разгромил «Норвич» в стартовом туре АПЛГазета.Ru 17:06
В матче первого тура чемпионата Англии "Ливерпуль" дома крупно обыграл "Норвич Сити". Встреча завершилась со счетом 4:1. У хозяев отличились Мохамед Салах, Вирджил ван Дейк и Дивок Ориги.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 20:31, Вашингтон
Политика
В России прокомментировали требование французов вернуть царские долги
"После распада Советского Союза Россия приняла на себя все обязательства СССР, но относительно долгов царских времен были переговоры, которые шли несколько лет, и было заключено соглашение, согласно которому все претензии, которые могут возникнуть, адресовались тем, кто подписал, то есть прежде всего западным державам, чьи долги были аннулированы советским правительством", — подчеркнул эксперт.
Обновлено в 08:32
Общество
В России ликвидировали 47 лесных пожаров за сутки
Обновлено 06 августа в 20:43
Политика
Трамп не смог вспомнить фамилию украинского президента
Американский президент Дональд Трамп не смог вспомнить, кто такой Владимир Зеленский.
Обновлено в 19:49
Экономика
Fitch повысило рейтинг России до «BBB»
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB».
Обновлено в 16:16
Армия и оружие
В Сирии при атаке боевиков погибли десять сирийских военных
Десять сирийских военных погибли и 21 получил ранения в результате обстрелов со стороны боевиков и отражении их атак.
Обновлено в 14:12
Космос
В снегах Антарктиды обнаружили космическую пыль
Учёные обнаружили в снегах Антарктиды космическую пыль железа-60 — очень редкого изотопа, который мог попасть на планету только из межзвёздного пространства в космосе.
Обновлено в 12:01
Политика
Россия напомнила США о «геноциде» со стороны Грузии
Россия считает, что Государственный департамент США проявил кощунство к жертвам конфликта в Южной Осетии 2008 года.
Обновлено в 12:53
Финансы
CNN оценил вероятность использования козыря Китая в конфликте с США
В рукаве у Пекина есть козырь: он является крупнейшим кредитором американского правительства.
Обновлено вчера в 16:42
Футбол
ЦСКА внес в заявку 15-летнего вратаря
Московский ЦСКА заявил для участия в матчах чемпионата 15-летнего голкипера Владислава Торопа, передает "Чемпионат.com".
Обновлено в 19:46
Армия и оружие
Деградирующий базар: как развивается оружейная торговля Украины
Богатое наследство Общеизвестно, что после распада СССР Украина получила одну из самых мощных в мире военных группировок: на территории Киевского, Одесского и Прикарпатского военных округов базировалось множество частей и соединений, в составе которых насчитывалось около 9000 танков, 11000 БМП и БТР, 18000 артиллерийских установок и реактивных систем залпового огня и 2800 самолетов и вертолетов.
Обновлено в 17:02
Шоу-бизнес
Мария Комиссарова стала мамой во второй раз
Мама и ребенок чувствуют себя хорошо. 28-летняя Мария Комиссарова уже несколько лет живет с семьей в Испании.
Обновлено в 11:40
Футбол
«Монако» без Головина потерпел разгром в матче с «Лионом»
В матче 1-го тура чемпионата Франции "Монако" проиграл "Лиону" со счётом 0:3. Встреча состоялась в Монако на стадионе "Луи II".
Обновлено в 16:36
Политика
В Совфеде заявили о вмешательстве США в выборы в Мосгордуму
Глава комиссии Совета Федерации РФ по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что Соединённые Штаты устраивают провокации для оказания влияния на выборы в Мосгордуму.
Обновлено вчера в 09:35
Общество
Росрыболовство рассказало о новых правилах любительской рыбалки
В Росрыболовстве рассказали о правилах любительской рыбалки, которые вступят в силу в 2020 году.
Обновлено в 16:20
Авто
Минский автомобильный завод представил новый автобус МАЗ-303
Минский автомобильный завод празднует 75-летний юбилей. И подарок к празднику – новейший автобус третьего поколения.
Обновлено в 07:11
Шоу-бизнес
Поклонники Андрея Чуева молятся за его госпитализированную бабушку
Как рассказал Андрей, несколько часов назад с бабушкой случилась беда: она неудачно упала и сломала ногу.
Обновлено в 20:00
Авто
В продаже появился карбоновый гиперкар Bugatti Chiron
Немецкой корпорацией VDM Cars на продажу была выставлена уникальная машина Bugatti Chiron, получившая карбоновый кузов.
Обновлено в 14:19
Политика
В Киеве предложили приостановить работу Украины в минском формате
Представитель Киева в подгруппе по политическим вопросам контактной группы Роман Бессмертный написал на своей странице в Facebook, что Украина должна приостановить работу в минском формате до встречи в нормандском формате из-за гибели четырех украинских военнослужащих в Донбассе.
Обновлено в 04:32
Политика
Франция оценила возможность присоединения США к «нормандскому формату»
Представитель ведомства добавил, что Франция и Германия поддерживают регулярный диалог и тесные консультации со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером.
Обновлено в 15:55
Культура
Lego выпустит игровой конструктор к 25-летию сериала «Друзья»
Компания Lego выпустит игровой конструктор по мотивам сериала «Друзья», которому в этом году исполняется 25 лет.
Обновлено в 10:17
Происшествия
На складе боеприпасов под Ачинском вновь прогремели взрывы
На складе боеприпасов под Ачинском вновь прогремели взрывы В пятницу вновь прогремели взрывы на территории войсковой части, расположенной рядом со стотысячным городом Ачинском в Красноярском крае.
Обновлено в 14:54
Технологии
В почте Mail.ru запустили сервис быстрых платежей
Приходящие на почту Mail.ru счета теперь можно быстро оплатить с помощью нового виджета.
Обновлено в 04:57
Армия и оружие
Экипаж малого ракетного корабля «Советск» провел артиллерийские стрельбы по морской цели
В Балтийском море экипаж малого ракетного корабля (МРК) «Советск», находящегося на государственных испытаниях, провел артиллерийские стрельбы по морской цели из 100-мм артиллерийской установки.
Обновлено в 13:05
Космос
Curiosity нашел на Марсе «слоеный пирог»
Структуру из осадочных пород некоторые СМИ уже назвали «слоеным пирогом».
Обновлено в 08:22
Гаджеты
Huawei представила новую операционную систему Harmony OS
Как отметили на презентации, новая операционная система Harmony OS не повторяет Android, она работает на основе микроядра и позволяет синхронизировать различные устройства: компьютеры, телефоны и технику для умного дома.
Обновлено в 05:13
Общество
Массовое отключение электроэнергии произошло в Лондоне
Массовое отключение электроэнергии зафиксировано в Лондоне и на юго-востоке Англии, сообщает Sky News.
Обновлено в 13:09
Происшествия
Журналистке Reuters вручили повестку в военкомат
Журналистка агентства Reuters Мария Цветкова получила повестку в военкомат после того, как ее задержали на митинге в центре Москвы 27 июля.
Обновлено в 07:33
Общество
Названа зарплата российских космонавтов
Стало известно, что оклад кандидата в космонавты составляет 60,9 тысяч рублей, у самого космонавта он чуть выше 0 63,8 тысячи рублей, а больше всех получает инструктор-космонавт – его оклад равняется 88,45 тысячам рублей.
Обновлено вчера в 16:55