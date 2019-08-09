Футбол

«Ливерпуль» разгромил «Норвич» в стартовом матче АПЛSoccer.ru 16:56

«Ливерпуль» одержал победу над «Норвичем» в матче 1-го тура чемпионата Англии.
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«Ливерпуль» крупно победил «Норвич Сити» в стартовом матче АПЛ

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Салах забил 1-й гол в сезоне. В АПЛ он не забивал только «МЮ» и «Суонси»

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«Ливерпуль» разгромил «Норвич» в первом матче нового сезона АПЛ

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Народному артисту СССР Олегу Стриженову в субботу исполняется 90 лет, отмечать юбилей актер будет вместе со своей семьей.
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Ранее Эрдоган на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, который находился в среду в Анкаре с официальным визитом, заявил, что "аннексию Крыма Турция не признала и не признает".
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Президент США Дональд Трамп назвал современный Голливуд либеральным и расистским.
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Доктор медицинских наук Сергей Абашин перечислил семь симптомов, на которые необходимо обратить внимание, чтобы распознать онкологическое заболевание на ранней стадии.
Обновлено в 11:20
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Первое заседание нового созыва украинской Рады пройдет 29 августа

Первое заседание нового созыва Верховной рады Украины пройдет 29 августа.
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В результате обстрела Коминтерново в ДНР погибли два человека

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Видеосервис «Амедиатека» после перехода на новую платформу все еще не может в полном объеме восстановить свою работу.
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В Крыму назвали провокацией поднятие украинского флага в Судаке

Фото и видео флага, якобы развернутого в Судаке, появились ранее в Facebook советника главы Херсонской областной администрации Украины Богдана Ковалева.
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В аптеках становится меньше дешёвых лекарств

Доля дешёвых лекарств в структуре продаж пока остается высокой — суммарно 91% в категориях до 500 рублей.
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Назван самый популярный советский фильм на YouTube

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Прокуратура заявила об ошибочном задержании 37 подростков 27 июля

27 июля в центре Москвы прошла акция протеста, которая не была согласована со столичной мэрией.
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Транспорт

Строители прокомментировали появление поездов на Крымском мосту

Строители, комментируя появление в сети кадров с поездами на Крымском мосту, заявили, что технологические поезда ходят по сооружению с прошлого года, пишет РИА Новости.
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На «поющей» комете обнаружены два инопланетных корабля

НЛО обнаружены на поверхности поющей «поющей» кометы 67P/Чурюмова – Герасименко.
Обновлено в 07:13
Транспорт

В Москве часть Некрасовской линии метро закрыли из-за дождя

Часть Некрасовской линии московского метро закрыта из-за дождя, сообщает Московский метрополитен на своей странице в Twitter.
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Ведущий Леонид Парфенов призвал всех выйти на согласованный протестный митинг в Москве, который пройдет 10 августа на проспекте Академика Сахарова.
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Экономика

Fitch повысило рейтинг России до «BBB»

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB».
Обновлено в 16:16
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Заместитель главы селекционной службы «Спартака» Аверьянов покинул свой пост

Как ранее сообщал "СЭ", заместитель главы селекционной службы "Спартака" Александр Аверьянов покинул свой пост.
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Кино

В первый день проката в России новый фильм Тарантино установил рекорд

По словам представителя компании-прокатчика Sony Pictures Releasing Russia, это рекордный стартовый результат среди фильмов режиссера.
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Кагава перешёл в «Сарагосу», команда выступает в Сегунде

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Политика

Москва и Минск сняли принципиальные разногласия по интеграции

Москва и Минск сняли принципиальные разногласия по интеграции, заявил глава Минэкономразвития Орешкин, сообщает ТГ-канал "Sputnik Ближнее зарубежье".
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ВЦИОМ изменил график публикации рейтинга спонтанного доверия Путину

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) решил изменить график публикации замеров доверия россиян к политикам, в том числе к президенту.
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Число пострадавших из-за новых взрывов под Ачинском возросло

В результате новой серии взрывов на складе боеприпасов в Каменке Красноярского края пострадали девять человек, передает "Интерфакс" со ссылкой на врачей в Ачинской районной больнице.
Обновлено в 12:45
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В сети появились первые кадры из сериала «Политик» с Гвинет Пэлтроу

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ВТБ приобрел 50% +1 акция группы компаний РТК

ВТБ и акционеры группы компаний "Рустранском" (РТК) закрыли сделку по приобретению группой ВТБ 50% +1 акция многопрофильного железнодорожного холдинга ГК РТК, сообщила пресс-служба банка.
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Бой-реванш между Джошуа и Руисом пройдет 7 декабря в Саудовской Аравии

Первый бой между Джошуа и Руисом прошел 1 июня, британец потерпел первое поражение в карьере, лишившись поясов чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO).
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Лидер движения против рабства Олег Мельников пропал в Сирии

Лидер движения против рабства "Альтернатива" Олег Мельников пропал без вести в ходе поездки в Сирию.
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Министерство культуры РФ предлагает запретить россиянам приносить в кинотеатры свою еду и напитки.
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Франция оценила возможность присоединения США к «нормандскому формату»

Представитель ведомства добавил, что Франция и Германия поддерживают регулярный диалог и тесные консультации со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером.
Обновлено в 15:55
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