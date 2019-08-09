Футбол
«Ливерпуль» разгромил «Норвич» в стартовом матче АПЛSoccer.ru 16:56
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 17:24, Вашингтон
Шоу-бизнес
Максим Фадеев решил прекратить сотрудничество с Наргиз
Обновлено вчера в 05:43
Кино
Народный артист СССР Олег Стриженов отметит 90-летие
Народному артисту СССР Олегу Стриженову в субботу исполняется 90 лет, отмечать юбилей актер будет вместе со своей семьей.
Обновлено в 17:04
Политика
Турецкий политик призвал Эрдогана признать Крым российским
Ранее Эрдоган на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, который находился в среду в Анкаре с официальным визитом, заявил, что "аннексию Крыма Турция не признала и не признает".
Обновлено в 12:12
Политика
Трамп назвал Голливуд либеральным и расистским
Президент США Дональд Трамп назвал современный Голливуд либеральным и расистским.
Обновлено в 15:37
Здоровье
Онколог назвал семь симптомов рака
Доктор медицинских наук Сергей Абашин перечислил семь симптомов, на которые необходимо обратить внимание, чтобы распознать онкологическое заболевание на ранней стадии.
Обновлено в 11:20
Политика
Первое заседание нового созыва украинской Рады пройдет 29 августа
Первое заседание нового созыва Верховной рады Украины пройдет 29 августа.
Обновлено в 10:28
Технологии
«Амедиатека» признала проблемы в работе после обновления
Видеосервис «Амедиатека» после перехода на новую платформу все еще не может в полном объеме восстановить свою работу.
Обновлено в 07:45
Политика
В Крыму назвали провокацией поднятие украинского флага в Судаке
Фото и видео флага, якобы развернутого в Судаке, появились ранее в Facebook советника главы Херсонской областной администрации Украины Богдана Ковалева.
Обновлено в 13:11
Экономика
В аптеках становится меньше дешёвых лекарств
Доля дешёвых лекарств в структуре продаж пока остается высокой — суммарно 91% в категориях до 500 рублей.
Обновлено в 03:39
Культура
Назван самый популярный советский фильм на YouTube
Обновлено в 14:53
Происшествия
Прокуратура заявила об ошибочном задержании 37 подростков 27 июля
27 июля в центре Москвы прошла акция протеста, которая не была согласована со столичной мэрией.
Обновлено в 10:05
Транспорт
Строители прокомментировали появление поездов на Крымском мосту
Строители, комментируя появление в сети кадров с поездами на Крымском мосту, заявили, что технологические поезда ходят по сооружению с прошлого года, пишет РИА Новости.
Обновлено в 16:08
Космос
На «поющей» комете обнаружены два инопланетных корабля
НЛО обнаружены на поверхности поющей «поющей» кометы 67P/Чурюмова – Герасименко.
Обновлено в 07:13
Транспорт
В Москве часть Некрасовской линии метро закрыли из-за дождя
Часть Некрасовской линии московского метро закрыта из-за дождя, сообщает Московский метрополитен на своей странице в Twitter.
Обновлено в 16:56
Общество
Парфенов призвал всех выйти на митинг в Москве 10 августа
Ведущий Леонид Парфенов призвал всех выйти на согласованный протестный митинг в Москве, который пройдет 10 августа на проспекте Академика Сахарова.
Обновлено в 08:59
Экономика
Fitch повысило рейтинг России до «BBB»
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB».
Обновлено в 16:16
Футбол
Заместитель главы селекционной службы «Спартака» Аверьянов покинул свой пост
Как ранее сообщал "СЭ", заместитель главы селекционной службы "Спартака" Александр Аверьянов покинул свой пост.
Обновлено в 16:42
Кино
В первый день проката в России новый фильм Тарантино установил рекорд
По словам представителя компании-прокатчика Sony Pictures Releasing Russia, это рекордный стартовый результат среди фильмов режиссера.
Обновлено в 15:37
Футбол
Кагава перешёл в «Сарагосу», команда выступает в Сегунде
Обновлено в 09:50
Политика
Москва и Минск сняли принципиальные разногласия по интеграции
Москва и Минск сняли принципиальные разногласия по интеграции, заявил глава Минэкономразвития Орешкин, сообщает ТГ-канал "Sputnik Ближнее зарубежье".
Обновлено в 10:00
Политика
ВЦИОМ изменил график публикации рейтинга спонтанного доверия Путину
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) решил изменить график публикации замеров доверия россиян к политикам, в том числе к президенту.
Обновлено в 15:24
Происшествия
Число пострадавших из-за новых взрывов под Ачинском возросло
В результате новой серии взрывов на складе боеприпасов в Каменке Красноярского края пострадали девять человек, передает "Интерфакс" со ссылкой на врачей в Ачинской районной больнице.
Обновлено в 12:45
Экономика
ВТБ приобрел 50% +1 акция группы компаний РТК
ВТБ и акционеры группы компаний "Рустранском" (РТК) закрыли сделку по приобретению группой ВТБ 50% +1 акция многопрофильного железнодорожного холдинга ГК РТК, сообщила пресс-служба банка.
Обновлено в 15:49
Единоборства
Бой-реванш между Джошуа и Руисом пройдет 7 декабря в Саудовской Аравии
Первый бой между Джошуа и Руисом прошел 1 июня, британец потерпел первое поражение в карьере, лишившись поясов чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO).
Обновлено в 14:00
Политика
Лидер движения против рабства Олег Мельников пропал в Сирии
Лидер движения против рабства "Альтернатива" Олег Мельников пропал без вести в ходе поездки в Сирию.
Обновлено в 09:43
Общество
Минкульт предлагает запретить приносить свою еду в кинотеатры
Министерство культуры РФ предлагает запретить россиянам приносить в кинотеатры свою еду и напитки.
Обновлено в 10:31
Политика
Франция оценила возможность присоединения США к «нормандскому формату»
Представитель ведомства добавил, что Франция и Германия поддерживают регулярный диалог и тесные консультации со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером.
Обновлено в 15:55