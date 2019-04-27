Футбол
«Ливерпуль» разгромил «Хаддерсфилд» и вышел в лидеры чемпионата АнглииРИА Новости 17:12
"Ливерпуль" на своем поле разгромил "Хаддерсфилд" в 36-м туре чемпионата Англии по футболу и возглавил турнирную таблицу. Встреча в Ливерпуле завершилась со счетом 5:0. По два мяча забили Садио Мане (23-я и 66-я минуты) и Мохамед Салах (45, 83), еще один гол записал на свой счет Наби Кейта (1).
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Букмекеры.рфвчера в 17:01
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