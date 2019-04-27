Футбол

«Ливерпуль» разгромил «Хаддерсфилд» и вышел в лидеры чемпионата АнглииРИА Новости 17:12

"Ливерпуль" на своем поле разгромил "Хаддерсфилд" в 36-м туре чемпионата Англии по футболу и возглавил турнирную таблицу. Встреча в Ливерпуле завершилась со счетом 5:0. По два мяча забили Садио Мане (23-я и 66-я минуты) и Мохамед Салах (45, 83), еще один гол записал на свой счет Наби Кейта (1).
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Салах, Мане и Кейта установили рекорд АПЛ среди африканских футболистов

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Ливерпуль - Хаддерсфилд - 5:0. Голы и лучшие моменты

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Sports.ru21:32

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Джордан Хендерсон: Это была еще одна блестящая игра в исполнении «Ливерпуля»

Советский спорт18:19

Ливерпуль – Хаддерсфилд. Игроки БК «Лига Ставок» «грузят» на команду Юргена Клоппа

Букмекеры.рфвчера в 17:01
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После победы дочери Алсу на «Голосе» начата проверка результатов

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Обновлено в 11:51
Политика

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Победитель выборов президента на Украине Владимир Зеленский уехал на отдых в Турцию.
Обновлено в 02:07
Происшествия

Экс-майор Евсюков до сих пор не выплатил компенсации пострадавшим

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Обновлено в 20:44
Общество

Писатель Дмитрий Быков рассказал о коме и о Боге

Обновлено в 02:17
Футбол

Игроки «Болтона» отказались выходить на матчи из-за задержек зарплаты

Футболисты «Болтона» отказались выходить на оставшиеся матчи сезона в Чемпионшипе из-за невыплаты заработной платы, сообщает BBC.
Обновлено в 21:05
Политика

Суд в США приговорил Бутину к 18 месяцам тюрьмы

Суд в Вашингтоне приговорил россиянку Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 11:29
Политика

Пятилетие ЛНР отпразднуют с песнями и салютом — Пасечник

Самопровозглашенная Луганская народная республика планирует масштабно отметить пятилетие со дня образования, которое приходится на 12 мая.
Обновлено в 20:42
Общество

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Новый порядок прохождения профосмотров и диспансеризации утвержден в России, сообщила на совещании в Ростове-на-Дону министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Обновлено в 07:49
Общество

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Власти Австралии намерены истребить около 2 млн диких кошек к 2020 году, чтобы спасти другие виды животных.
Обновлено в 19:24
Авто

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Обновлено в 14:00
Гаджеты

«Яндекс» впервые раскрыл доходы от продажи гаджетов

Пока бизнес убыточен: по отчету, его отрицательный вклад в EBITDA составляет 170 млн руб. В предыдущих отчетах "Яндекс" не раскрывал данные о продаже гаджетов.
Обновлено вчера в 17:01
Политика

Стало известно об отказе Зеленского встретиться с Путиным один на один

«Зеленский сказал нам, что не хочет говорить с Путиным один на один, а начать переговоры с ним в рамках "нормандского формата", то есть вместе с канцлером Германии и президентом Франции», — сказал Квасьневский.
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Политика

Трамп рассчитывает заключить торговое соглашение с Японией уже в мае

Президент США Дональд Трамп рассчитывает заключить торговое соглашение с Японией к моменту государственного визита в эту страну в мае.
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Шойгу объявил о реконструкции более 100 военных аэродромов

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Ростов посетила министр здравоохранения России Вероника Скворцова

Сегодня с рабочим визитом Ростов посетила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Обновлено в 11:07
Общество

Скандал в Латвии вызвала инструкция на русском языке

Инструкция газовиков предприятия Latvijas gāze породила скандал в Латвии.
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Политика

Захарова рассказала о захлебнувшемся от возмущения Порошенко

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что президент Украины Пётр Порошенко захлебнулся от возмущения в связи с публикацией указа об облегчённой процедуре принятия в гражданство России жителей Донбасса.
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Шоу-бизнес

Больная раком Кузьмина: думаю о смерти постоянно

Экс-супруга режиссера Дмитрия Месхиева актриса Кристина Кузьмина в эфире передачи "Судьба человека" рассказала о борьбе с раком.
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Появление автомобиля скорой помощи у загородной резиденции королевской семьи Фрогмор-хаус, где в настоящее время проживают принц Гарри и Меган Маркл, породило бурные слухи о том, что первенец герцога и герцогини Сассекской появился на свет.
Обновлено в 16:55
Общество

В России хотят перенести начало учебного года

В Совет Госдумы вынесен для рассмотрения законопроект о переносе начала учебного года на 1 октября.
Обновлено вчера в 12:17
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Дальневосточное автопредприятие Mazda лишили госсубсидий

Обновлено в 12:10
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Генпрокуратура выявила нарушения при установке дорожных камер

Случаи картельного сговора между компаниями-участниками рынка и превышения полномочий со стороны чиновников при установке дорожных камер выявила Генпрокуратура в ряде российских регионов РФ, сообщает Коммерсант.
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Политика

Украинского мультимиллионера арестовали в Москве за взятку

Украинского бизнесмена Павла Климца арестовали в Москве по подозрению в даче взятки в особо крупном размере.
Обновлено в 22:45
Армия и оружие

В Калининградской области развернули комплекс РЭБ «Мурманск-БН»

Обновлено в 04:42
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Волны и скорость ветра в Мировом океане увеличиваются с каждым годом

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Обновлено в 07:31
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