Футбол

«Ливерпуль» разгромил «Хаддерсфилд Таун» и вновь стал лидером АПЛГазета.Ru 16:52

"Ливерпуль" на домашнем поле разбил "Хаддерсфилд Таун" в рамках встречи 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает "Советский спорт". Игра прошла на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле и завершилась победой хозяев со счетом 5:0.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Кейта оформил самый быстрый гол «Ливерпуля» в матчах АПЛ

Газета.Ru21:27

Салах стал лучшим бомбардиром в истории «Ливерпуля» в первых 100 матчах за клуб

Sport.ru17:58

Ливерпуль - Хаддерсфилд - 5:0. Голы и лучшие моменты

Матч ТВ17:15

Джордан Хендерсон: Это была еще одна блестящая игра в исполнении «Ливерпуля»

Советский спорт18:19

«Ливерпуль» – «Хаддерсфилд» (5:0). Африканцы забили 5 голов за один клуб впервые в матче АПЛ

Sports.ru21:32

«В очередной раз „Ливерпуль“ показал блестящую игру». Хендерсон — о матче с «Хаддерсфилдом»

Sport24.ru21:25

Хендерсон: «Ливерпуль» доминировал в матче с «Хаддерсфилд Таун»

Чемпионат17:25
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 21:52, Ашберн
Происшествия

«Коммерсантъ» сообщил об аресте в Москве украинского мультимиллионера

В Москве задержан и арестован 51-летний украинский мультимиллионер Павел Климец, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в силовых структурах и компании OLYMP, которую возглавляет бизнесмен.
Обновлено в 20:32
Происшествия

В Красноярске горит завод ракетно-космической техники

В свою очередь, руководитель пресс-службы "Роскосмоса" Владимер Устименко прокомментировал изданию "РИА Новости", что пожар возник в здании, где расположен склад готовых холодильников, производимых на территории предприятия.
Обновлено в 09:42
Происшествия

Загорелся вагон электрички Царицыно — Серпухов

Один из вагонов электрички, следовавшей из Царицыно в Серпухов, загорелся на площади свыше 70 кв. м. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе МЧС.
Обновлено в 17:34
Финансы

Экономисты оценили решение Банка России сохранить ключевую ставку

Решение сохранить ключевую ставку было принято на заседании совета директоров ЦБ в пятницу, 26 апреля.
Обновлено в 07:48
Общество

Москвичей предупредили о массовом нашествии комаров

В конце мая - начале июня в Москве массово появятся комары. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе Мосприроды.
Обновлено в 20:48
Кино

Умерла актриса Элина Быстрицкая

Народная артистка СССР актриса театра и кино Элина Быстрицкая умерла в возрасте 91 года.
Обновлено в 03:23
Здоровье

Ученые назвали причины рака легких у некурящих людей

Ученые из Университетского колледжа Лондона провели исследование и назвали причины возникновения рака легких у некурящих людей.
Обновлено в 15:39
Происшествия

Полковника ФСБ Черкалина арестовали по делу о крупной взятке

Суд в Москве арестовал на два месяца начальника одного из подразделений Федеральной службы безопасности (ФСБ) России полковника Кирилла Черкалина по делу о крупной взятке.
Обновлено в 06:29
Шоу-бизнес

Беременная Екатерина Архарова, декольте Анны Снаткиной: закрытие ММКФ-2019

Обновлено в 16:30
Политика

Путин упростил получение гражданства РФ для жителей ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.
Обновлено 24 апреля в 10:48
Здоровье

Великобритания стала лидером ЕС по числу заболевших гонореей. В этом виноват Tinder?

Больше 49 тысяч британцев в 2017 году страдали от гонореи, страна стала лидером в Европе по количеству заболевших.
Обновлено в 18:00
Футбол

Игроки «Болтона» отказались выходить на матчи из-за задержек зарплаты

Футболисты «Болтона» отказались выходить на оставшиеся матчи сезона в Чемпионшипе из-за невыплаты заработной платы, сообщает BBC.
Обновлено в 21:05
Музыка

После победы дочери Алсу на «Голосе» начата проверка результатов

В конце эфира было объявлено, что победительницей стала дочь Алсу Микелла Абрамова.
Обновлено в 19:03
Происшествия

Итальянец попытался выйти из летящего самолёта

Житель Италии, летевший рейсом авиакомпании EasyJet из Лондона в Пизу, попытался открыть аварийный выход из самолёта на высоте девяти километров.
Обновлено в 07:56
Армия и оружие

В Калининградской области развернули комплекс РЭБ «Мурманск-БН»

Обновлено в 04:42
Гаджеты

В новой бета-версии MIUI 10 исправили много ошибок

MIUI 10 Global Beta 9.4.25 предназначена для смартфонов под брендом Xiaomi и Redmi.
Обновлено в 15:18
Политика

Путин подписал указ о мерах по ликвидации пожаров в Забайкалье

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, предусматривающий меры по ликвидации последствий природных пожаров на территории Забайкальского края.
Обновлено в 16:37
Политика

Суд в США приговорил Бутину к 18 месяцам тюрьмы

Суд в Вашингтоне приговорил россиянку Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 11:29
Происшествия

В деле бывшего куратора банков в ФСБ появился офшор «Дарт Вейдер»

В августе 2010 года доля связанного с Гляделкиным «Экостока» в «Юрпромконсалтинге» перешла ООО «М-Холдинг» Евгения Мартынова, который в 2012 году передал ее под контроль кипрскому офшору «Дарт Вейдер Энтерпрайзиз Лимитед».
Обновлено в 12:56
Политика

«Транснефть» заявила об умышленном загрязнении нефти в «Дружбе»

Официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин заявил, что загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» было умышленным и произошло через частную компанию «Самаратранснефть-терминал».
Обновлено в 11:01
Технологии

На побережье Франции выброшены несколько сотен мертвых дельфинов

Обновлено в 08:32
Религия

У православных христиан наступает Страстная пятница

Сегодня, 26 апреля, православные христиане отмечают Великую пятницу, которая также известна как Страстная.
Обновлено вчера в 18:53
Общество

Forbes составил рейтинг необычных покупок богатейших россиян

Обновлено в 08:09
Общество

В Росгвардии выбрали самую красивую сотрудницу

Всего в конкурсе приняли участие более тысячи женщин-военнослужащих и сотрудниц Росгвардии со всей России.
Обновлено в 10:42
Недвижимость

Пенсионеры активно меняют свои дачи на квартиры в курортах России

Обновлено 24 апреля в 10:57
Политика

Объявивший о выдвижении Байден в опросе обошел Трампа по популярности

Бывший вице-президент США Джой Байден, который объявил о намерении участвовать в выборах главы государства в 2020 году, обошел по популярности действующего лидера Дональда Трампа на шесть процентных пунктов.
Обновлено в 18:53
Гаджеты

Стартовали продажи планшета Samsung Galaxy Tab S5e в России

Обновлено в 21:35
Происшествия

Суд изменил меру пресечения фигуранту дела об изнасиловании в Уфе

Районный суд Уфы изменил меру пресечения фигуранту дела о групповом изнасиловании девушки-дознавателя экс-полицейскому Павлу Яромчуку на домашний арест.
Обновлено в 14:20
Политика

Трамп проведет переговоры с премьером Словакии 3 мая

Американский президент Дональд Трамп проведет переговоры с премьер-министром Словакии Петером Пеллегрини в Вашингтоне 3 мая, сообщили в Белом доме.
Обновлено в 20:58
Баскетбол

ЦСКА выиграл серию у «Басконии» и вышел в «Финал четырех» Евролиги

Обновлено в 16:32
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное