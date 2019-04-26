Футбол
«Ливерпуль» разгромил «Хаддерсфилд Таун» и вновь стал лидером АПЛГазета.Ru 16:52
"Ливерпуль" на домашнем поле разбил "Хаддерсфилд Таун" в рамках встречи 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает "Советский спорт". Игра прошла на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле и завершилась победой хозяев со счетом 5:0.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 21:52, Ашберн
Происшествия
«Коммерсантъ» сообщил об аресте в Москве украинского мультимиллионера
В Москве задержан и арестован 51-летний украинский мультимиллионер Павел Климец, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в силовых структурах и компании OLYMP, которую возглавляет бизнесмен.
Обновлено в 20:32
Происшествия
В Красноярске горит завод ракетно-космической техники
В свою очередь, руководитель пресс-службы "Роскосмоса" Владимер Устименко прокомментировал изданию "РИА Новости", что пожар возник в здании, где расположен склад готовых холодильников, производимых на территории предприятия.
Обновлено в 09:42
Происшествия
Загорелся вагон электрички Царицыно — Серпухов
Один из вагонов электрички, следовавшей из Царицыно в Серпухов, загорелся на площади свыше 70 кв. м. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе МЧС.
Обновлено в 17:34
Финансы
Экономисты оценили решение Банка России сохранить ключевую ставку
Решение сохранить ключевую ставку было принято на заседании совета директоров ЦБ в пятницу, 26 апреля.
Обновлено в 07:48
Общество
Москвичей предупредили о массовом нашествии комаров
В конце мая - начале июня в Москве массово появятся комары. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе Мосприроды.
Обновлено в 20:48
Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
Народная артистка СССР актриса театра и кино Элина Быстрицкая умерла в возрасте 91 года.
Обновлено в 03:23
Здоровье
Ученые назвали причины рака легких у некурящих людей
Ученые из Университетского колледжа Лондона провели исследование и назвали причины возникновения рака легких у некурящих людей.
Обновлено в 15:39
Происшествия
Полковника ФСБ Черкалина арестовали по делу о крупной взятке
Суд в Москве арестовал на два месяца начальника одного из подразделений Федеральной службы безопасности (ФСБ) России полковника Кирилла Черкалина по делу о крупной взятке.
Обновлено в 06:29
Шоу-бизнес
Беременная Екатерина Архарова, декольте Анны Снаткиной: закрытие ММКФ-2019
Обновлено в 16:30
Политика
Путин упростил получение гражданства РФ для жителей ДНР и ЛНР
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.
Обновлено 24 апреля в 10:48
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Великобритания стала лидером ЕС по числу заболевших гонореей. В этом виноват Tinder?
Больше 49 тысяч британцев в 2017 году страдали от гонореи, страна стала лидером в Европе по количеству заболевших.
Обновлено в 18:00
Футбол
Игроки «Болтона» отказались выходить на матчи из-за задержек зарплаты
Футболисты «Болтона» отказались выходить на оставшиеся матчи сезона в Чемпионшипе из-за невыплаты заработной платы, сообщает BBC.
Обновлено в 21:05
Музыка
После победы дочери Алсу на «Голосе» начата проверка результатов
В конце эфира было объявлено, что победительницей стала дочь Алсу Микелла Абрамова.
Обновлено в 19:03
Происшествия
Итальянец попытался выйти из летящего самолёта
Житель Италии, летевший рейсом авиакомпании EasyJet из Лондона в Пизу, попытался открыть аварийный выход из самолёта на высоте девяти километров.
Обновлено в 07:56
Гаджеты
В новой бета-версии MIUI 10 исправили много ошибок
MIUI 10 Global Beta 9.4.25 предназначена для смартфонов под брендом Xiaomi и Redmi.
Обновлено в 15:18
Политика
Путин подписал указ о мерах по ликвидации пожаров в Забайкалье
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, предусматривающий меры по ликвидации последствий природных пожаров на территории Забайкальского края.
Обновлено в 16:37
Политика
Суд в США приговорил Бутину к 18 месяцам тюрьмы
Суд в Вашингтоне приговорил россиянку Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 11:29
Происшествия
В деле бывшего куратора банков в ФСБ появился офшор «Дарт Вейдер»
В августе 2010 года доля связанного с Гляделкиным «Экостока» в «Юрпромконсалтинге» перешла ООО «М-Холдинг» Евгения Мартынова, который в 2012 году передал ее под контроль кипрскому офшору «Дарт Вейдер Энтерпрайзиз Лимитед».
Обновлено в 12:56
Политика
«Транснефть» заявила об умышленном загрязнении нефти в «Дружбе»
Официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин заявил, что загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» было умышленным и произошло через частную компанию «Самаратранснефть-терминал».
Обновлено в 11:01
Религия
У православных христиан наступает Страстная пятница
Сегодня, 26 апреля, православные христиане отмечают Великую пятницу, которая также известна как Страстная.
Обновлено вчера в 18:53
Общество
Forbes составил рейтинг необычных покупок богатейших россиян
Обновлено в 08:09
Общество
В Росгвардии выбрали самую красивую сотрудницу
Всего в конкурсе приняли участие более тысячи женщин-военнослужащих и сотрудниц Росгвардии со всей России.
Обновлено в 10:42
Недвижимость
Пенсионеры активно меняют свои дачи на квартиры в курортах России
Обновлено 24 апреля в 10:57
Политика
Объявивший о выдвижении Байден в опросе обошел Трампа по популярности
Бывший вице-президент США Джой Байден, который объявил о намерении участвовать в выборах главы государства в 2020 году, обошел по популярности действующего лидера Дональда Трампа на шесть процентных пунктов.
Обновлено в 18:53
Гаджеты
Стартовали продажи планшета Samsung Galaxy Tab S5e в России
Обновлено в 21:35
Происшествия
Суд изменил меру пресечения фигуранту дела об изнасиловании в Уфе
Районный суд Уфы изменил меру пресечения фигуранту дела о групповом изнасиловании девушки-дознавателя экс-полицейскому Павлу Яромчуку на домашний арест.
Обновлено в 14:20
Политика
Трамп проведет переговоры с премьером Словакии 3 мая
Американский президент Дональд Трамп проведет переговоры с премьер-министром Словакии Петером Пеллегрини в Вашингтоне 3 мая, сообщили в Белом доме.
Обновлено в 20:58