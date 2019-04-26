«Ливерпуль» разгромил «Хаддерсфилд Таун» и вновь стал лидером АПЛГазета.Ru 16:52

"Ливерпуль" на домашнем поле разбил "Хаддерсфилд Таун" в рамках встречи 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает "Советский спорт". Игра прошла на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле и завершилась победой хозяев со счетом 5:0.

«Ливерпуль» разгромил «Хаддерсфилд Таун» и вновь стал лидером АПЛ

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