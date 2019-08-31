Футбол

РИА НовостиРИА Новости«Ливерпуль» разгромил «Бернли» в матче 4-го тура чемпионата Англии

Бернли — Ливерпуль
0 – 3
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Терф Мур»
33′
Крис Вуд
37′
Садио Мане
71′
Джордан Хендерсон
Алекс Окслейд-Чемберлен
Эшли Барнс
Джей Родригес
73′
80′
Роберто Фирмино
85′
Садио Мане
Дивок Ориги
85′
Роберто Фирмино
Джердан Шакири
В следующем туре "Ливерпуль", одержавший четыре победы в четырех матчах чемпионата Англии текущего сезона, 14 сентября примет "Ньюкасл", а "Бернли" в этот же день сыграет на выезде с "Брайтон энд Хоув Альбион".
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