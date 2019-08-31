Футбол

LiveSport.ruLiveSport.ru«Ливерпуль» крупно обыграл «Бернли»

Бернли — Ливерпуль
0 – 3
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Терф Мур»
33′
Крис Вуд
37′
Садио Мане
71′
Джордан Хендерсон
Алекс Окслейд-Чемберлен
Эшли Барнс
Джей Родригес
73′
80′
Роберто Фирмино
85′
Садио Мане
Дивок Ориги
85′
Роберто Фирмино
Джердан Шакири
В матче 4-го тура Английской Премьер-лиги «Бернли» потерпел домашнее поражение от «Ливерпуля» — 0:3. Счет в матче был открыт на 33-й минуте.
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