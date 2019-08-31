Встреча завершилась со счетом 3:0, по голу в составе победителей забили Садио Мане и Роберто Фирмино, еще один мяч Крис Вуд отправил в собственные ворота. Благодаря этой победе «Ливерпуль» вышел на 1-е место в таблице чемпионата Англии.

«Ливерпуль» разгромил «Бернли» и вышел на 1-е место в АПЛ

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