Футбол

ProstoProSportProstoProSport«Ливерпуль» разгромил «Бернли» и вернулся на первое место в АПЛ

Бернли — Ливерпуль
0 – 3
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Терф Мур»
33′
Крис Вуд
37′
Садио Мане
71′
Джордан Хендерсон
Алекс Окслейд-Чемберлен
Эшли Барнс
Джей Родригес
73′
80′
Роберто Фирмино
85′
Садио Мане
Дивок Ориги
85′
Роберто Фирмино
Джердан Шакири
Подопечные Юргена Клоппа вернулись на первое место в турнирной таблице АПЛ, потеснив «Манчестер Сити» (10 очков). У «Бернли» осталось четыре очка.
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