Подопечные Юргена Клоппа вернулись на первое место в турнирной таблице АПЛ, потеснив «Манчестер Сити» (10 очков). У «Бернли» осталось четыре очка.

«Ливерпуль» разгромил «Бернли» и вернулся на первое место в АПЛ

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Происшествия Число жертв стрельбы в Техасе увеличилось до пяти Число жертв стрельбы в Техасе увеличилось до пяти, стрелок ликвидирован, сообщает телеканал Fox 4 со ссылкой на представителя полиции.

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