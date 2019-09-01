Футбол

Sportbox.RUSportbox.RU«Ливерпуль» разгромил «Бернли» и вернулся на первое место в АПЛ

Бернли — Ливерпуль
0 – 3
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Терф Мур»
33′
Крис Вуд
37′
Садио Мане
71′
Джордан Хендерсон
Алекс Окслейд-Чемберлен
Эшли Барнс
Джей Родригес
73′
80′
Роберто Фирмино
85′
Садио Мане
Дивок Ориги
85′
Роберто Фирмино
Джердан Шакири
Итоговый счет встречи установил Роберто Фирмино, для которого этот гол стал 50-м в АПЛ. Он стал первым бразильцем, которому покорилась данная отметка. После этого матча команда Юргена Клоппа вернула себе первое место в турнирной таблице чемпионата Англии.
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