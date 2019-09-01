Футбол
Sportbox.RU«Ливерпуль» разгромил «Бернли» и вернулся на первое место в АПЛ
|33′
Крис Вуд
|37′
Садио Мане
|71′
Джордан Хендерсон
Алекс Окслейд-Чемберлен
Эшли Барнс
Джей Родригес
|73′
|80′
Роберто Фирмино
|85′
Садио Мане
Дивок Ориги
|85′
Роберто Фирмино
Джердан Шакири
|38%
|Владение мячом
|62%
|60%
|Процент точных передач
|77%
|4
|Удары в сторону ворот
|5
|2
|Удары в створ ворот
|7
|4
|Сейвы вратарём
|2
|5
|Офсайды
|1
|6
|Угловые
|4
|12
|Отборы
|8
|10
|Фолы
|16
|–
|Желтые карточки
|–
|–
|Красные карточки
|–
Бернли
Расстановка 4‑4‑2
1
Поуп
2
Лоутон
5
Тарковски
6
Ми
23
Питерс
25
Леннон
18
Вествуд
4
Корк
11
Макнил
19
Родригес
9
Вуд
13
Адриан
66
Александер-Арнолд
32
Матип
4
ван Дейк
26
Робертсон
15
Окслейд-Чемберлен
3
Фабиньо
5
Вейналдум
11
Салах
23
Шакири
27
Ориги
Ливерпуль
Расстановка 4‑3‑3
Итоговый счет встречи установил Роберто Фирмино, для которого этот гол стал 50-м в АПЛ. Он стал первым бразильцем, которому покорилась данная отметка. После этого матча команда Юргена Клоппа вернула себе первое место в турнирной таблице чемпионата Англии.
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«Ливерпуль» разгромил «Бернли» и вернулся на первое место в чемпионате Англии
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