Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Ливерпуль» разгромил «Бернли» и одержал четвертую победу подряд

Бернли — Ливерпуль
0 – 3
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Терф Мур»
33′
Крис Вуд
37′
Садио Мане
71′
Джордан Хендерсон
Алекс Окслейд-Чемберлен
Эшли Барнс
Джей Родригес
73′
80′
Роберто Фирмино
85′
Садио Мане
Дивок Ориги
85′
Роберто Фирмино
Джердан Шакири
«Ливерпуль» разгромил «Бернли» в матче 4-го тура чемпионата Англии — 3:0. За составе победителей отличились Роберту Фирмину и Садио Мане, еще один гол забил форвард «Бернли» Крис Вуд, отправив мяч в свои ворота. «Ливерпуль» набрал 12 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице АПЛ.
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