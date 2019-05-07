«Ливерпуль» разгромил «Барселону» и пробился в финал Лиги чемпионовГазета.Ru 16:56

"Ливерпуль" вышел в финал Лиги чемпионов УЕФА сезона - 2018/2019, передает "Советский спорт". Англичане дома одолели "Барселону" - 4:0. По дублю себе в актив записали Ориги и Вейналдум. В Испании победили каталонцы со счетом 3:0 - мерсисайдцы же теперь сыграют в решающем матче турнира.

«Ливерпуль» разгромил «Барселону» и пробился в финал Лиги чемпионов

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