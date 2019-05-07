Футбол

«Ливерпуль» разгромил «Барселону» и пробился в финал Лиги чемпионовГазета.Ru 16:56

Ливерпуль — Барселона
4 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Полуфинал, сегодня
Стадион «Энфилд»
Дивок Ориги
7′
Фабиньо
11′
45′+1′
Серджи Бускетс
Эндрю Робертсон
Джорджиньо Вейналдум
46′
53′
Иван Ракитич
Джорджиньо Вейналдум
54′
Джорджиньо Вейналдум
56′
60′
Филиппе Коутиньо
Нелсон Семеду
Жоэль Матип
66′
75′
Артуро Видаль
Артур
76′
Нелсон Семеду
Дивок Ориги
79′
80′
Иван Ракитич
Малком
Дивок Ориги
Джо Гомес
85′
Джердан Шакири
Дэниэл Старридж
90′
"Ливерпуль" вышел в финал Лиги чемпионов УЕФА сезона - 2018/2019, передает "Советский спорт". Англичане дома одолели "Барселону" - 4:0. По дублю себе в актив записали Ориги и Вейналдум. В Испании победили каталонцы со счетом 3:0 - мерсисайдцы же теперь сыграют в решающем матче турнира.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Барселона» после разгромного поражения отправила «Ливерпулю» сообщение в одно слово

Матч ТВ20:08

«Ливерпуль» забил четыре мяча «Барселоне» и вышел в финал Лиги чемпионов

Советский спорт16:56

Луис Суарес: «Настало время самокритики в „Барселоне“»

Спорт-Экспресс21:39

Как «Ливерпуль» разорвал «Барселону» - 4:0: все голы матча 1/2 финал ЛЧ. ВИДЕО

Sport.ru17:13

Самые потрясающие камбэки в истории Лиги чемпионов

Чемпионат21:01

«Ливерпуль» – «Барселона». Ориги впервые сделал дубль в еврокубках, Вейналдум – во второй раз

Sports.ru22:04

Творим великий финал: не пропустите ответные полуфиналы Лиги чемпионов на «Матч ТВ»

Tricolor TV Magazine01:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 22:50, Ашберн

Никогда не сдавайся. «Ливерпуль» обыграл «Барселону» 4:0 и вышел в финал Лиги чемпионов

КП - Беларусь17:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 22:50, Ашберн
Общество

На юге Сицилии продают дома за один евро

Обновлено в 17:37
Происшествия

Стало известно о состоянии черных ящиков сгоревшего SSJ-100

Состояние черных ящиков сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 расценивается как приемлемое.
Обновлено вчера в 02:49
Общество

Минтруд представил график праздничных дней в 2020 году

Министерство труда и социальной защиты подготовило предложения по переносу выходных в 2020 году: россиян снова ждут длинные майские праздники.
Обновлено в 10:49
Общество

Зюганов ответил писательнице, обвинившей Сталина в блокаде Ленинграда

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал высказывание писательницы Елены Чижовой о том, что Иосиф Сталин был одним из виновников блокады Ленинграда.
Обновлено в 06:12
Финансы

Центробанк отчитался о годовом убытке в 435 млрд рублей

Объем активов регулятора вырос до 39,4 трлн руб. По итогам 2017 года убыток Центробанка составлял 435,3 млрд руб.
Обновлено в 14:59
Общество

Штраф за превышение скорости предложили привязать к доходу нарушителей

Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) выступил с предложением сделать штраф за превышение скорости зависимым от дохода или стоимости автомобиля нарушителя.
Обновлено в 11:28
Авто

Эта Lada Vesta вылеплена из пластилина. И ей устраивают краш-тест!

Автор канала Handmade устраивает очень реалистичные краш-тесты пластилиновых масштабных моделей, и героем очередного видеоролика стала Lada Vesta.
Обновлено в 14:00
Происшествия

Адвокат допустил освобождение Кокорина и Мамаева из зала суда

Футболистов «Зенита» и «Краснодара» Александра Кокорина и Павла Мамаева могут отпустить из-под стражи прямо из зала суда.
Обновлено в 10:37
Кино

HBO извинился за появившийся в «Игре престолов» стаканчик из Starbucks

Телеканал HBO пошутил по поводу появившегося в эпизоде «Игры престолов» стакана кофейни Starbucks.
Обновлено в 04:02
Общество

Памела Андерсон навестила Джулиана Ассанжа в тюрьме

Актриса Памела Андресон посетила основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в тюрьме "Белмарш" в Лондоне.
Обновлено в 20:47
Политика

Двух украинских рыбаков освободили в Крыму

Украинских рыбаков, которых задержали в Крыму в сентябре 2018 года, отпустили домой.
Обновлено в 08:28
Авто

Kia скоро представит конкурента Hyundai Creta

По данным издания Autocar, компания KIA представит серийную версию концептуального кроссовера KIA SP Signature 20 июня 2019 года.
Обновлено в 08:08
Политика

Порошенко не явился в Генпрокуратуру на допрос по делу о Майдане

Ранее Генпрокуратура вызвала Порошенко на допрос в качестве свидетеля по делу о гибели людей в ходе Евромайдана.
Обновлено в 03:19
Происшествия

«Аэрофлот» будет 14 лет платить зарплату погибшего бортпроводника SSJ-100 его семье

Обновлено в 12:56
Политика

Президент Шри-Ланки заверил, что в стране обеспечена безопасность

Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена заявил, что в его стране, пережившей крупнейшую в своей истории серию терактов, к настоящему моменту обеспечена безопасность.
Обновлено в 13:26
Происшествия

Опубликована расшифровка переговоров экстренных служб в Шереметьево во время ЧП с самолетом

Запись переговоров сотрудников экстренных служб в аэропорту Шереметьево после приземления самолета SSJ-100 опубликовал канал Ren.TV.
Обновлено в 15:24
Происшествия

В Шереметьево назвали причину возвращения SSJ100 в аэропорт

Sukhoi Superjet 100 вернулся 5 мая в аэропорт вылета из-за потери связи и автоматического управления бортом. Об этом сообщили в Шереметьево.
Обновлено в 13:40
Происшествия

Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов

Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.
Обновлено вчера в 23:32
Политика

Невъездной на Украину актер Мерзликин пересек госграницу через поле

Обновлено в 17:41
Происшествия

По делу о загрязнении российской нефти задержали четверых человек

По делу об умышленном загрязнении российской нефти, поступавшей в трубопровод «Дружба», задержаны четыре человека.
Обновлено в 05:49
Политика

Климкин назвал бандитизмом выдачу российских паспортов в Донбассе

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что упрощённое предоставление российского гражданства жителям Донбасса является «бандитизмом».
Обновлено в 07:19
Шоу-бизнес

Наталья Подольская восхитила фанатов стройной фигурой на семейном фото

Многочисленные фанаты восхитились стройной фигурой российской артистки, которая отправилась на курорт с мужем и сыном.
Обновлено в 06:55
Политика

Глазьев назвал ложной интерпретацию СМИ его слов о заселении Донбасса

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сказал, что слова господина Глазьева о возможном массовом заселении Донбасса евреями являются его личным мнением, а также допустил,что они некорректны.
Обновлено в 15:56
Футбол

Кошмарная ошибка, выбившая «Барселону» из Лиги чемпионов. Как это было

Бельгийский нападающий точно пробил в касание, забив мяч, выбивший "Барселону" из Лиги чемпионов.
Обновлено в 18:40
Единоборства

Усик получил травму перед дебютным боем в супертяжелом весе

Обновлено в 17:35
Происшествия

Женщина оставила свою дочь с насильником в обмен на 65 долларов

В аргентинском городе Ла Банда арестовали женщину, которая за 65 долларов разрешила другу своего сожителя изнасиловать ее 11-летнюю дочь.
Обновлено в 21:25
Космос

В Германии открыли первый электрический автобан

Первый электрический автобан открылся в федеральной земле Гессен в центральной части Германии.
Обновлено в 10:53
Общество

Шашлычный набор подорожал в России на 16% за год

В число регионов, лидирующих по затратам на минимальный шашлычный набор, вошли Московская область и Москва, Свердловская и Челябинская области, Татарстан, отмечают аналитики.
Обновлено в 21:20
Политика

Юнкер назвал отвратительным сравнение Туска с Гитлером и Сталиным

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал «абсолютно неприемлемым» сравнение главы Европейского совета Дональда Туска с Адольфом Гитлером и Иосифом Сталиным, передает агентство ANSA.
Обновлено в 09:12
Политика

На спикера украинской Рады Парубия завели дело за купание в бассейне

Основанием для заведения уголовного дела может стать эпизод с купанием Парубия в бассейне дорогого отеля в Катаре в начале апреля во время проходящей там Ассамблеи Межпарламентского союза.
Обновлено в 04:08
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное