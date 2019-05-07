Футбол

«Ливерпуль» разгромил «Барселону» и пробился в финал Лиги чемпионовГазета.Ru вчера в 16:56

Ливерпуль — Барселона
4 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Полуфинал, вчера
Стадион «Энфилд»
Дивок Ориги
7′
Фабиньо
11′
45′+1′
Серджи Бускетс
Эндрю Робертсон
Джорджиньо Вейналдум
46′
53′
Иван Ракитич
Джорджиньо Вейналдум
54′
Джорджиньо Вейналдум
56′
60′
Филиппе Коутиньо
Нелсон Семеду
Жоэль Матип
66′
75′
Артуро Видаль
Артур
76′
Нелсон Семеду
Дивок Ориги
79′
80′
Иван Ракитич
Малком
Дивок Ориги
Джо Гомес
85′
Джердан Шакири
Дэниэл Старридж
90′
"Ливерпуль" вышел в финал Лиги чемпионов УЕФА сезона - 2018/2019, передает "Советский спорт". Англичане дома одолели "Барселону" - 4:0. По дублю себе в актив записали Ориги и Вейналдум. В Испании победили каталонцы со счетом 3:0 - мерсисайдцы же теперь сыграют в решающем матче турнира.
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