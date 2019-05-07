«Ливерпуль» разгромил «Барселону» и пробился в финал Лиги чемпионовГазета.Ru вчера в 16:56

"Ливерпуль" вышел в финал Лиги чемпионов УЕФА сезона - 2018/2019, передает "Советский спорт". Англичане дома одолели "Барселону" - 4:0. По дублю себе в актив записали Ориги и Вейналдум. В Испании победили каталонцы со счетом 3:0 - мерсисайдцы же теперь сыграют в решающем матче турнира.

«Ливерпуль» разгромил «Барселону» и пробился в финал Лиги чемпионов

Технологии Хакеры взломали и ограбили одну из крупнейших криптобирж Binance Хакеры взломали одну из крупнейших в мире криптобирж Binance 7 мая.

Культура Умер композитор Евгений Крылатов Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.

Хоккей Объявлен состав сборной России по хоккею на чемпионат мира Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с заявкой команды на чемпионат мира 2019 года в Словакии, передает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

Общество В Новосибирске установлен памятник Сталину Инициативная группа несколько лет добивалась разрешения установить памятник «вождя народов» на общественных площадках в Новосибирске, но получала отказ.

Экономика Россиянам решили упростить покупки в магазинах при помощи телефона Статический QR-код включает в себя информацию о счете продавца, для оплаты покупки покупателю нужно будет просканировать QR-код через мобильное приложение банка, ввести на смартфоне сумму и оплатить покупку.

Политика Коломойский предложил оставить Авакова в правительстве Украины Предприниматель Игорь Коломойский заявил в интервью порталу Bihus.info, что действующий глава МВД Украины Арсен Аваков должен сохранить должность при новом президенте.

Футбол СМИ: Бакайоко может сменить «Милан» на «Интер» после конфликта с Гаттузо Как сообщает Sport Mediaset, французом интересуется "Интер", тогда как "россонери" не собираются выкупать права на него у "Челси" – в этой позиции "Милан" утвердился после конфликта между Бакайоко и главным тренером команды Дженнаро Гаттузо.

Спорт Призовой фонд The International 2019 достиг $5 млн Призовой фонд The International 2019 по Dota 2 увеличился до $5 млн. Информация об этом появилась на странице Боевого пропуска TI9.

Политика Кремль ответил на планы Киева не признавать паспорта России в Донбассе «Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают, которые подпадают под действие президентского указа», — ответил Песков на вопрос, какой будет реакция Кремля, если Киев примет данное решение.

Политика Путин 9 мая может принять участие в акции «Бессмертный полк» "Вы знаете, что в предыдущие годы президент России принимал участие в этой акции на Красной площади, поэтому есть все основания полагать, что и в этом году он примет также решение принять участие", - заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос о соответствующих планах Путина.

Происшествия В Перми из-за сообщения о минировании эвакуировали торговые центры Сегодня в Перми были эвакуированы несколько торговых центров. Причиной эвакуации стали анонимные сообщения о минировании.

Политика Иран отказался исполнять часть обязательств по ядерной сделке США в мае 2018 г. объявили о выходе из соглашения о ядерной программе с Ираном и восстановлении всех санкций в отношении страны.

Происшествия Полицейский погиб от своего пистолета рядом с Красной площадью В Москве рядом с Историческим музеем на Красной площади обнаружено тело полицейского с огнестрельным ранением.

Происшествия Кокорина и Мамаева доставили в суд на оглашение приговора Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева доставили в Пресненский суд Москвы, который в среду должен вынести им приговор, передает корреспондент РИА Новости.

Путешествия Эксперты назвали самые популярные способы обмана туристов Эксперты определили три главных способа мошенничества: они связаны с продажей авиабилетов, арендой жилья и паломническими турами.

Происшествия Выжившие при сходе лавины на Алтае рассказали о трагедии Две девушки, которые смогли выжить после схода лавины на Алтае, рассказали правоохранителям об инциденте.

Происшествия Мемориальная плита упала на девочку в российском селе Бетонная плита с мемориального комплекса в одном из сел Курганской области упала и травмировала 10-летнюю девочку, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Политика США намерены разорвать связи Кубы и Венесуэлы "США продолжат разрывать связи между Кубой и Венесуэлой", - подчеркнул Болтон. Ранее сообщалось, что Венесуэла призвала США к диалогу.

Армия и оружие В Севастополе водолазы подняли со дна фрагменты истребителя И-16 В Севастополе в районе мыса Херсонес водолазы Черноморского флота подняли со дня фрагменты самолета времен Великой Отечественной войны.