Футбол

«Ливерпуль» проводит парад в честь победы в Лиге чемпионовSoccer.ru 12:31

Тоттенхэм — Ливерпуль
0 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Финал, вчера
Стадион «Ванда Метрополитано»
2′
Мохамед Салах
58′
Роберто Фирмино
Дивок Ориги
62′
Джорджиньо Вейналдум
Джеймс Милнер
Харри Уинкс
Лукас Моура
66′
Мусса Сиссоко
Эрик Дайер
74′
Деле Алли
Фернандо Льоренте
81′
87′
Дивок Ориги
90′
Садио Мане
Джо Гомес
Вчера «красные» одержали победу над «Тоттенхэмом».
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«Ливерпуль» проводит парад в честь победы в Лиге чемпионов

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