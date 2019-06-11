Футбол

«Ливерпуль» продлит контракт с Окслейдом-ЧемберленомSoccer.ru вчера в 14:20

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«Ливерпуль» намерен продлить контракт с полузащитником Алексом Окслейдом-Чемберленом.
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Окслейд-Чемберлен близок к продлению контракта с «Ливерпулем»

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Окслейд-Чемберлен близок к продлению контракта с «Ливерпулем»

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Источник: «Ливерпуль» продлит контракт с Окслейдом-Чемберленом

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