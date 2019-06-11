Футбол

«Ливерпуль» продлит контракт с Окслейд-Чемберленом на годSports.ru 13:05

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Полузащитник Алекс Окслейд-Чемберлен останется в «Ливерпуле». Клуб близок к продлению контракта с футболистом на один год.
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«Ливерпуль» продлит контракт с Окслейдом-Чемберленом

Soccer.ru14:20

Окслейд-Чемберлен близок к продлению контракта с «Ливерпулем»

Sportbox.RU13:03

Окслейд-Чемберлен близок к продлению контракта с «Ливерпулем» до 2023 года

Sport24.ru13:51

Окслейд-Чемберлен близок к продлению контракта с «Ливерпулем»

Матч ТВ13:03

Окслейд-Чемберлен близок к продлению контракта с «Ливерпулем»

Советский спорт14:10

Источник: «Ливерпуль» продлит контракт с Окслейдом-Чемберленом

Спорт-Экспресс12:39

«Ливерпуль» продлит контракт с Окслейд-Чемберленом на год

Sports.ru13:05
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