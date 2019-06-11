«Ливерпуль» продлит контракт с Окслейд-Чемберленом на годSports.ru 13:05

Полузащитник Алекс Окслейд-Чемберлен останется в «Ливерпуле». Клуб близок к продлению контракта с футболистом на один год.

«Ливерпуль» продлит контракт с Окслейд-Чемберленом на год

Шоу-бизнес L’One ушел из Black Star со скандалом Рэпер L'One (Леван Горозия) подтвердил информацию о своем уходе с лейбла Black Star, передает издание Super.

Происшествия Голунов отказался идти на акцию в свою поддержку Корреспондент интернет-издания «Медуза» Иван Голунов решил не идти на несогласованный митинг в свою поддержку 12 июня.

Политика В Госдуме хотят смягчить наказание за хранение наркотиков В Госдуме разработали законопроект о смягчении наказания за хранение наркотиков без цели сбыта.

Шоу-бизнес Сын Бари Алибасова не исключил, что продюсера могли отравить Напомним: артист попал в больницу в тяжелом состоянии после того, как выпил средство для прочистки канализационных труб "Крот", которое перепутал с йогуртом (тара химиката и в самом деле к такому действию условно располагает).

Футбол Сборная Украины по футболу впервые в истории вышла в финал молодежного ЧМ Футболисты сборной Украины победили команду Италии в полуфинале молодежного чемпионата мира (игроки до 20 лет), который проходит в Польше, и впервые в истории пробились в финал турнира.

Политика Зеленский покинул заседание Конституционного суда по роспуску Рады Президент Украины Владимир Зеленский покинул здание Конституционного суда, где рассматривается роспуск Верховной рады.

Происшествия Задержанного Музраева проверят на причастность к другим преступлениям Ранее Следственный комитет России и ФСБ заявили о задержании бывшего главы следственного управления СК России по региону Михаила Музраева в рамках расследования уголовного дела о покушении на губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова.

Происшествия Избившего промоутера в «Зарядье» охранника уволили На кадрах сотрудник охраны парка пытается выгнать с территории распространителя листовок.

Наука Утечки энергии решили проблему космологической постоянной Физики-теоретики из Франции и США предположили, что наблюдаемое значение космологической постоянной объясняется «утечками» энергии, происходящими из-за взаимодействия материи и дискретной структуры, лежащей в основе геометрии пространства-времени.

Происшествия Следствие допустило версию «коммерческого заказа» в деле Голунова Следствие проводит доследственную проверку и рассмотрит версию коммерческого заказа в деле специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.

Экономика Силуанов объяснил падение доходов россиян Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.

Общество Бывшему вице-премьеру Шувалову подняли налог на землю в 2762 раза Главе Внешэкономбанка и бывшему вице-премьеру Игорю Шувалову в 2762 раза повысили кадастровую стоимость его земельного участка в Сколково и сумму налогов, которые он выплачивает.

Шоу-бизнес Ким Кардашьян впервые показала лицо младшего сына На днях Ким Кардашьян впервые поделилась фото младшего сына Псалма.

Авто Новый Kia XCeed получит цифровую приборную панель Пресс-служба корейской компании показала снимки панели приборов для нового компактного кроссовера Kia Xceed.

Здоровье «Гипертония белых халатов» удваивает риск смерти от болезней сердца Среди профессиональных медиков имеется словосочетание «гипертония белых халатов», которым обозначают скачок артериального давления у пациента в присутствии врача.

Происшествия Российская семья погибла в ДТП в Турции Два гражданина России погибли в ДТП в турецкой провинции Анталья. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя в генконсульстве.

Общество Николай Дроздов ушел из «В мире животных» Биолог и телеведущий Николай Дроздов заявил, что уходит из передачи «В мире животных», которую вел более 40 лет.

Происшествия Журналист Голунов покинул здание ГСУ МВД Журналист Иван Голунов покинул здание ГСУ МВД в Москве после снятия с него всех обвинений по делу о покушении на сбыт наркотических веществ.

Происшествия Собянин прокомментировал решение по делу Голунова Сергей Собянин оценил работу ГУВД и МВД в связи с делом журналиста Ивана Голунова.

Политика Зеленский уволил 15 губернаторов областей Украины Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должностей 15 председателей областных госадминистраций из 24, передает «Униан» со ссылкой на замглавы администрации президента Руслана Рябошапку.

Происшествия Российский мотоблогер Болт насмерть разбился в Подмосковье Известный мотоблогер Артем Болдырев погиб в ДТП на 68-м километре трассы М4 "Дон" на 34-м году жизни.

Экономика Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю В будущем мир может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.