Футбол
«Ливерпуль» продлит контракт с Окслейд-Чемберленом на годSports.ru 13:05
Полузащитник Алекс Окслейд-Чемберлен останется в «Ливерпуле». Клуб близок к продлению контракта с футболистом на один год.
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Наука
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Обновлено в 14:10
Экономика
Силуанов объяснил падение доходов россиян
Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено вчера в 09:16
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Бывшему вице-премьеру Шувалову подняли налог на землю в 2762 раза
Главе Внешэкономбанка и бывшему вице-премьеру Игорю Шувалову в 2762 раза повысили кадастровую стоимость его земельного участка в Сколково и сумму налогов, которые он выплачивает.
Обновлено в 08:41
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Вице-президентом Aurus по продажам и маркетингу стала экс-глава автодилера «Рольф»
Вице-президентом ООО "Аурус" по продажам и маркетингу стала Татьяна Луковецкая.
Обновлено в 05:23
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На днях Ким Кардашьян впервые поделилась фото младшего сына Псалма.
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Пресс-служба корейской компании показала снимки панели приборов для нового компактного кроссовера Kia Xceed.
Обновлено в 05:00
Здоровье
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Биолог и телеведущий Николай Дроздов заявил, что уходит из передачи «В мире животных», которую вел более 40 лет.
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Group-IB представила итоги проверки голосования в финале «Голос. Дети»
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