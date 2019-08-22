Футбол
«Ливерпуль» продлил контракт с Окслейд-ЧемберленомSports.ru вчера в 14:05
Полузащитник Алекс Окслейд-Чемберлен продлил контракт с «Ливерпулем». 26-летний игрок заключил новое долгосрочное соглашение. По информации Liverpool Echo, новый контракт футболиста рассчитан до лета 2023 года.
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Окслейд-Чемберлен продлил контракт с «Ливерпулем» после 16 месяцев восстановления от травмы
Sportbox.RUвчера в 14:35
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 00:29, Ашберн
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