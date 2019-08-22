Футбол
«Ливерпуль» продлил контракт с Окслейд-ЧемберленомSports.ru 14:05
Полузащитник Алекс Окслейд-Чемберлен продлил контракт с «Ливерпулем». 26-летний игрок заключил новое долгосрочное соглашение. По информации Liverpool Echo, новый контракт футболиста рассчитан до лета 2023 года.
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Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуострове
Приехавший в Крым глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус прокомментировал ситуацию на полуострове.
Обновлено вчера в 10:12
Общество
В России предложили снизить подоходный налог для многодетных матерей
В России предложили увеличить стандартный налоговый вычет и снизить подоходный налог для работающих многодетных матерей с 13 до 4%. С соответствующей инициативой выступил депутат Госдумы Виктор Зубарев.
Обновлено вчера в 23:14
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Госдеп назвал причины «нарушения» Россией ДРСМД
США считают, что Россия решила "нарушить" Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) из-за возрастающих угроз вокруг своих границ, заявили в госдепе.
Обновлено в 11:30
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено 20 августа в 22:59
Происшествия
Янкаускаса снова задержали на выходе из спецприемника
Незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Константина Янкаускаса задержали на выходе из спецприемника в Мневниках, сообщается в его Twitter.
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Заблудившаяся в лесу под Нижним Новгородом девочка найдена живой
Обновлено вчера в 16:29
Гаджеты
Bloomberg узнал о планах Apple выпустить три новые модели iPhone
Компания Apple готовит масштабное обновление линеек своей продукции, новинки должны поступить в продажу в ближайшие несколько месяцев, сообщает Bloomberg.
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Технологии
Искусственный интеллект проверит работу продавцов Tele2
Цифровое решение позволяет оценивать разговор консультанта с клиентом с помощью технологий ИИ и автоматизировать мониторинг качества сервиса.
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Общество
Медведев поручил Минтруду оценить переход на 4-дневную рабочую неделю
Министерство труда и социальной защиты России должно до 30 сентября определиться со своей позицией по введению четырехдневной рабочей недели в стране, сообщают «Известия» со ссылкой на перечень поручений премьер-министра Дмитрия Медведева, которые он дал по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
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Вайкуле выступила за возвращение «Новой волны» в Юрмалу
Певица Лайма Вайкуле заявила, что хотела бы, чтобы конкурс «Новая волна», основателем которого является продюсер Игорь Крутой, снова проходил в латвийской Юрмале.
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Наука
Искусственный интеллект помогает ставить точный диагноз
Цифровизация медицины предполагает еще и улучшение качества предоставляемых услуг и одним из наиболее интересных решений в этой области является использование искусственного интеллекта.
Обновлено вчера в 10:22
Политика
МИД Канады назвал условия возврата России в формат G8
Глава МИД Канады Христя Фриланд назвала условия, по которым Россия может быть вновь возвращена в состав "большой семерки".
Обновлено в 15:05
Политика
Захарова сравнила идею США о покупке Гренландии с возвращением Крыма
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила сообщения о планах США купить Гренландию у Дании с возвращением Крыма.
Обновлено в 14:30
Хоккей
ЦСКА обыграл «Спартак» в матче Кубка мэра Москвы
Хоккеисты ЦСКА обыграли "Спартак" в первом для обеих команд матче Кубка мэра Москвы.
Обновлено в 14:42
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Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме
Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".
Обновлено в 10:11
Космос
Робот «Федор» успешно отправился к МКС
Через пару дней космический корабль "Союз МС" пристыкуется к МКС, и робот сможет начать работу.
Обновлено вчера в 23:38
Происшествия
Дальнобойщик 17 часов вез в Екатеринбург переломанного кота
Дальнобойщик Александр Ермолаев из Саратова спас кота, сбитого недалеко от села Языково в Башкирии.
Обновлено в 07:39
Политика
Ходорковский бросил Навального после провальных митингов в Москве
Беглый олигарх и бывший глава нефтяной компании ЮКОС Михаил Ходорковский жестко раскритиковал идею блогера Алексея Навального об «Умном голосовании» и сравнил участие в этом проекте с помощью ФСБ.
Обновлено в 13:06
Гаджеты
Google впервые за пять лет сменила логотип операционной системы Android
Google впервые с 2014 года поменяла дизайн логотипа своей операционной системы Android, сообщается в блоге компании.
Обновлено в 14:56
Общество
Исследователи засняли повреждения «Титаника»
В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено в 11:18
Политика
Россия и Украина договорились об обмене по формуле «33 на 33»
Денисова в Москве Омбудсмен Украины Людмила Денисова уже находится в России, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом переговоров об обмене с российской стороны.
Обновлено в 12:16
Общество
ФБК нашёл у руководителя департамента региональной безопасности Москвы квартиру за 200 миллионов рублей
Регнацкий возглавил департамент в январе. Его структура занимается, в частности, согласованием митингов и шествий в Москве.
Обновлено в 15:02
Здоровье
Российские хирурги массово уволились из-за низкой зарплаты
Шесть врачей из двух хирургических отделений ЦГБ №1 в Нижнем Тагиле решили уволиться из-за высоких нагрузок и низких зарплат.
Обновлено в 11:27
Наука
Отказ от вредной привычки снизит риск развития серьезных заболеваний
По ходу исследования стало очевидно, что за первые пять лет после того, как человек бросил курить, риск развития болезней сердца уменьшается на 39%.
Обновлено в 01:49
Происшествия
Пятеро участников конфликта со стрельбой в Краснодаре задержаны в Сочи
Сотрудники управления ФСБ по Краснодарскому краю совместно с коллегами из ГУ МВД по региону в ходе спецоперации задержали в Адлерском районе города Сочи пятерых мужчин по подозрению в причастности к конфликту со стрельбой в Краснодаре, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.
Обновлено в 14:06
Происшествия
Суд отказался продлить арест Навального из-за госпитализации
Симоновский районный суд Москвы отказался продлевать арест оппозиционеру Алексею Навальному.
Обновлено в 13:22