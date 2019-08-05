Футбол

«Ливерпуль» продал Миньоле в «Брюгге»Sport24.ru 00:50

Вратарь Симон Миньоле сменил английский «Ливерпуль» на бельгийский «Брюгге». Факт сделки подтвердил официальный сайт клуба из Западной Фландрии. Соглашение рассчитано на 5 лет.
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