Футбол
«Ливерпуль» продал Миньоле в «Брюгге»Sport24.ru 00:50
Вратарь Симон Миньоле сменил английский «Ливерпуль» на бельгийский «Брюгге». Факт сделки подтвердил официальный сайт клуба из Западной Фландрии. Соглашение рассчитано на 5 лет.
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Происшествия
В Красноярском крае при тушении лесов пропал пожарный
Обновлено в 01:25
Футбол
«Бенфика» выиграла Суперкубок Португалии
Обновлено вчера в 18:15
Политика
Лидер партии Зеленского назвал способ вернуть Донбасс
Глава украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что урегулирование конфликта в Донбассе не решается путем принятия законов, для этого нужен комплекс мер.
Обновлено вчера в 20:37
Происшествия
Арестован организатор разбоя сотрудников ФСБ
Арестован предполагаемый организатор разбойного нападения с участием сотрудников ФСБ. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия
Французский изобретатель успешно пересек Ла-Манш на ховерборде
Французский инженер Фрэнки Запата пересек пролив Ла-Манш на изобретённом им ховерборде Flyboard Air.
Обновлено в 00:42
Происшествия
Массовые расстрелы в США: Путин выразил соболезнования Трампу
Свои соболезнования в связи с трагическими инцидентами в штатах Техас и Огайо выразил российский президент Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено вчера в 11:19
Происшествия
В Челябинске четверо юнцов разбились на ВАЗ-2107
Вечером 4 августа в Тракторозаводском районе Челябинска водитель ВАЗ-2107 на большой скорости врезался в электроопору, ДТП произошло напротив магазина «Радуга».
Обновлено вчера в 23:59
Происшествия
Зацепер погиб на крыше «Сапсана» на пути из Петербурга
Высокоскоростной поезд "Сапсан", следовавший из Петербурга в Москву, задержался в пути на 49 минут.
Обновлено в 00:33
Общество
На Байкале шаманы совершили жертвоприношение из-за дождей и пожаров
Обновлено вчера в 23:11
Политика
Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела
Российский МИД обратится в посольства США и Германии из-за вмешательства во внутренние дела страны посредством необъективного освещения несанкционированной акции в Москве 3 августа.
Обновлено вчера в 13:28
Политика
Захарова ответила на слова Помпео о возврате Крыма Украине
Ранее Помпео в ходе разговора в неправительственной организации "Экономический клуб Вашингтона" заявил, что Крым "должен вернуться в состав Украины".
Обновлено вчера в 12:15
Общество
Украинский город остался без горячей воды из-за долгов
25 июня часть украинского города Полтавы осталась без воды из-за накопившихся у компании «Полтававодоканал» долгов за электроэнергию.
Обновлено вчера в 23:58
Экономика
В интернете продают данные клиентов банка, попавшего под санацию ЦБ
Как пояснил «Коммерсанту» основатель DeviceLock Ашот Оганесян, продаваемая база состоит из клиентов, которые в свое время подавали заявки на получение кредитной карты «Эликсир».
Обновлено вчера в 21:20
Происшествия
В результате взрыва в Каире погибли 17 человек
Обновлено в 00:37
Армия и оружие
На Украине показали новые тесты парашютной системы «Сокол» по «стандартам НАТО»
На Украине военнослужащими продолжается тестирование парашютной системы «Сокол» типа «крыло».
Обновлено в 00:15
Футбол
Бывшая российская футболистка умерла в 21 год
Обновлено вчера в 21:58
Экономика
СМИ назвали долю россиян с зарплатами выше 75 тыс. рублей в месяц
Заработную плату выше 75 тыс. рублей в России в 2019 году получают около 12% работников.
Обновлено в 00:56
Футбол
Акинфеев: вряд ли в моей карьере будет другой клуб
Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев не видит себя в составе другой команды.
Обновлено в 01:28
Политика
Япония выразила протест России из-за учебных стрельб на Курилах
Япония выразила протест России из-за военных учений в районе острова Кунашир, заявил высокопоставленный представитель правительства Японии Есихидэ Суга.
Обновлено в 01:30
Политика
Россияне относятся к советской власти лучше, чем к российской
Самые популярные суждения о советской власти – близкая народу (29% опрошенных), сильная, прочная (25%) и справедливая (22%), тогда как современная российская власть воспринимается как криминальная, коррумпированная (41%), далекая от народа, чужая (31%) и бюрократичная (24%).
Обновлено вчера в 17:00
Музыка
Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти
Обновлено вчера в 09:01
Общество
В Госдуме заявили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин заявил, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы из-за невостребованности их профессий на рынке в будущем.
Обновлено вчера в 19:10
Происшествия
В Москве задержан призывавший к насилию в отношении детей силовиков
Обновлено вчера в 10:53
Армия и оружие
В Сети высмеяли «потопивших» подлодку украинских военных
Интернет-пользователи с иронией отнеслись к сообщению министерства обороны Украины, отчитавшегося о «потоплении» в ходе учений гипотетической подводной лодки противника в Черном море.
Обновлено в 01:50
Происшествия
Министра в Румынии уволили из-за слов об изнасилованной девочке
Румынского министра образования Екатерину Андронеску уволила премьер-министр Виорика Дэнчилэ после слов насчет подвергшейся нападению водителя девочке, сообщила Дэнчиле в Facebook.
Обновлено вчера в 08:37
Энергетика
Нефть дешевеет на опасениях за мировую экономику и спрос на сырье
Мировые цены на нефть снижаются в понедельник более чем на 1% на фоне признаков эскалации торгового конфликта между США и КНР, которые усилили опасения за рост мировой экономики и за спрос на "черное золото", свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 01:16
Армия и оружие
Эрдоган объявил о военной операции в Сирии
Турецкая армия проведет военную операцию на территории Сирии, восточнее реки Евфрат.
Обновлено вчера в 20:46
Происшествия
В Саратовской области перевернулся автобус: 6 пострадавших
В Саратовской области упал в кювет рейсовый автобус.
Обновлено в 01:27
Происшествия
В Иране сообщили о задержании иностранного танкера в Персидском заливе
Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер с «контрабандным топливом», который шёл в арабские страны, сообщает Press TV.
Обновлено вчера в 05:03