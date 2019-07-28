Футбол
«Ливерпуль» приобрел футболиста-рекордсмена АПЛВести.Ru 04:56
16-летний Эллиотт в составе "Фулхэма" стал автором нескольких достижений. В минувшем сезоне он сыграл за основную команду "дачников" три матча. Установив два исторических рекорда: он стал самым юным футболистом чемпионата Англии и Кубка английской лиги, сообщает Спорт24.Ru.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 05:56, Вашингтон
Общество
Умер журналист и историк Владимир Кара-Мурза
Обновлено в 05:08
Армия и оружие
В Ливии уничтожили два украинских Ил-76
В Ливии в ходе ракетного обстрела уничтожены два украинских военно-транспортных самолета Ил-76. Об этом сообщает портал avia.pro.
Обновлено вчера в 20:08
Политика
Партия Медведчука выдвинет своих кандидатов в мэры городов Украины
По словам Медведчука, партия выдвинет кандидатуры на должности градоначальника Запорожья, Мариуполя, Одессы, Харькова и других городов Украины.
Обновлено в 02:18
Общество
28 июля в Москве станет последним жарким днем перед похолоданием
Уже с понедельника арктический циклон принесет в столицу понижение температуры Воскресенье, 28 июля, станет последним жарким днем в Москве перед резким похолоданием.
Обновлено в 04:30
Экономика
Разрыв между богатыми и бедными сократился
К 2019 году разрыв в зарплатах между бедными и богатыми сократился. За 19 лет он уменьшился с 34 раз до 13.
Обновлено в 05:37
Армия и оружие
Путин принимает главный военно-морской парад России
В параде примут участие 43 боевых корабля и 41 воздушное судно с новейшим вооружением.
Обновлено в 04:06
Происшествия
При стрельбе в Нью-Йорке один человек погиб и 11 пострадали
В результате один человек погиб, еще 11 получили ранения различной степени тяжести.
Обновлено в 01:45
Шоу-бизнес
Навка рассказала о «жизни под лупой» с Песковым
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка ответила журналистам на вопрос, тяжело ли жить, находясь "под лупой" пристального внимания, после того, как она вышла замуж за пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
Обновлено в 04:20
Происшествия
Навального доставили в больницу из спецприемника
Политика Алексея Навального увезли в больницу из спецприемника, где он отбывал административный арест, сообщает «Медуза» со ссылкой на медучреждение.
Обновлено в 05:46
Шоу-бизнес
Алибасов обвинил сына в бегстве с 20 миллионами рублей
Обновлено в 04:05
Путешествия
Названы главные претензии россиян к отельным номерам
Наконец, туристы могут жаловаться на то, что подушки в номерах слишком жесткие, мягкие, узкие или широкие.
Обновлено вчера в 23:33
Кино
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели
По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.
Обновлено вчера в 10:07
Политика
ЦАР отозвала признание независимости Косово
Центрально-Африканская Республика (ЦАР) стала 14-й страной, отозвавшей признание независимости самопровозглашенного Косово, заявил глава МИД Сербии Ивица Дачич.
Обновлено вчера в 02:58
Происшествия
Российский гонщик погиб в Подмосковье
Российский гонщик Сергей Боричев погиб на соревнованиях по дрэг-рэйсингу, сообщает "РЕН ТВ".
Обновлено в 04:53
Политика
Трамп не винит Турцию за покупку С-400
У турецких властей были причины на то, чтобы купить у России зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400.
Обновлено 26 июля в 18:03
Политика
Польша пригласит Путина на годовщину освобождения Освенцима
Обновлено 26 июля в 06:40
Происшествия
На митинге в Москве задержали больше тысячи человек
По состоянию на 16:00 в главке МВД заявили, что в митинге в центре Москвы участвуют 3,5 тыс. человек, среди них около 700 журналистов и блогеров, которые заранее проинформировали власти о намерении освещать происходящее на акции.
Обновлено вчера в 15:10
Шоу-бизнес
Путин поздравил с днем рождения актрису Инну Макарову
Владимир Путин поздравил с 93-летием актрису Инну Макарову. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Обновлено в 05:51
Происшествия
В Санкт-Петербурге нашли тело видеоблогера из Белоруссии
В Санкт-Петербурге в канализационном коллекторе погибли видеоблогер из Белоруссии и сопровождавший его диггер.
Обновлено вчера в 12:09
Общество
В Екатеринбурге Наина Ельцина откроет памятную скамейку
На набережной Исети в Екатеринбурге 28 июля вдова первого президента России Наина Ельцина откроет памятную скамейку, сообщает издание Znak.
Обновлено 26 июля в 10:16
Здоровье
Чем опасно лечение пищевой содой, рассказали врачи
Некоторые люди пищевую соду применяют не только в качестве кулинарной добавки, но и решают многие вопросы в доме, огороде, а также квартире, сообщает портал «Стерлеград» со ссылкой на newstes.ru.
Обновлено в 03:57
Единоборства
Макгрегор рассказал о запрещенном приеме в бою с Нурмагомедовым
Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор в Twitter-аккаунте вспомнил о поединке с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
Обновлено в 05:45
Политика
В Афганистане объявили о скором начале прямых переговоров с талибами
Афганский министр по вопросам мира Абдул Салам Рахими заявил, что в ближайшие две недели власти начнут прямые переговоры с представителями радикального движения «Талибан»*, сообщает телеканал 1TV.
Обновлено вчера в 11:51