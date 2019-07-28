Футбол

«Ливерпуль» приобрел футболиста-рекордсмена АПЛВести.Ru 04:56

16-летний Эллиотт в составе "Фулхэма" стал автором нескольких достижений. В минувшем сезоне он сыграл за основную команду "дачников" три матча. Установив два исторических рекорда: он стал самым юным футболистом чемпионата Англии и Кубка английской лиги, сообщает Спорт24.Ru.
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