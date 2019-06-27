«Ливерпуль» приобрел 17-летнего защитника «Зволле»Спорт-Экспресс 05:16

"Ливерпуль" объявил о переходе защитника "Зволле" Сеппа ван дер Берга. 17-летний футболист подписал с мерсисайдцами долгосрочный контракт, после того, как было достигнуто соглашение с голландским клубом. По информации СМИ, трансфер ван дер Берга обошелся "Ливерпулю" в 1,5 миллиона фунтов стерлингов.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

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