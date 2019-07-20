Футбол
«Ливерпуль» представил третий комплект формы с бирюзовыми вставкамиSport24.ru 05:41
«Ливерпуль» представил третий комплект формы на сезон-2019/20, сообщает пресс-служба команды. Экипировка выполнена в черном цвете с бирюзовыми вставками.
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Политика
В МИДе рассказали о закрытых переговорах с Нидерландами по MH17
Переговоры носят закрытый характер, заявил замглавы МИД России Александр Грушко, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 11:34
Политика
Посольство России в Великобритании показало карту с украинским Крымом
Посольство России в Великобритании опубликовало в Twitter-аккаунте карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.
Обновлено в 00:57
Происшествия
Вагоны грузового состава сошли с рельсов на Ямале
Сход вагонов грузового поезда произошел в Приуральском районе Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщила журналистам в субботу пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 04:42
Шоу-бизнес
Лобода показала последствия выступлений на больших площадках
Светлана Лобода рассказала о том, что свой первый стадион она собрала на концерте в Нижнем Новгороде.
Обновлено в 05:46
Шоу-бизнес
Дочь Василисы Володиной выросла ее копией
Недавно Василиса показала совместный снимок с 17-летней дочерью.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Иран задержал британский нефтяной танкер
Обновлено вчера в 15:05
Происшествия
Мужчина напал с ножом на двух глухонемых на станции метро «Пушкинская»
В метро Санкт-Петербурга мужчина напал с ножом на двоих глухонемых на станции "Пушкинская".
Обновлено в 06:36
Общество
В Псковской области обнаружено более 300 артефактов эпохи викингов
В Псковской области в поселении Горожане археологи во время работ нашли более 300 артефактов эпохи викингов, в частности, арабские монеты-дирхемы.
Обновлено в 07:17
Наука
Ученые: окурки препятствуют нормальному росту растений
Обновлено в 05:59
Общество
Росстат подсчитал россиян с зарплатой более миллиона рублей
Зарплатой свыше 1 000 000 рублей в месяц могут похвастаться 11 287 человек — это менее 0,1% от общего населения страны.
Обновлено в 01:21
Кино
Netflix опубликовал первый трейлер сериала «Ведьмак»
Американский стриминг-сервис Netflix представил первый трейлер сериала «Ведьмак», снятого по мотивам серии фэнтезийных романов польского писателя Анджея Сапковского.
Обновлено в 03:36
Здоровье
У девушки обнаружили рак благодаря бокалу вина
Обновлено вчера в 12:24
Авто
В Сети появились шпионские снимки нового электрокара Fiat 500e
На шпионских фото, попавших в Сеть, автомобиль скрывает от посторонних глаз камуфляж.
Обновлено в 04:56
Армия и оружие
В ДНР и ЛНР опубликовали приказы о прекращении огня
В Донецкой и Луганской самопровозглашенных республиках издали приказы о полном прекращении огня.
Обновлено в 04:20
Политика
Зеленский поручил доложить ему о расследовании убийства Шеремета
Украинский президент Владимир Зеленский поручил главам силовых ведомств Украины прийти на заседание 23 июля и доложить ему о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета.
Обновлено в 04:35
Гаджеты
Инсайдер рассказал о создании смартфонов Motorola One Action и Motorola One Macro
В интернете появились данные о новых смартфонах Motorola One Action/One Macro.
Обновлено в 03:11
Происшествия
14-летняя школьница угнала машину в Чите
Выяснилось, что за рулём иномарки находится 14-летняя жительница села Смоленка.
Обновлено в 05:41
Общество
Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем
Минпромторг предложил вывести пиво из-под понятия алкогольной продукции.
Обновлено в 06:13
Гаджеты
Беззеркальная камера Yi M1 с зум-объективом подешевела до 150 долларов
В сентябре 2016 года была представлена беззеркальная камера Yi M1 формата Micro Four Third.
Обновлено в 03:15
Футбол
Головин получил травму бедра в товарищеской игре с «Эвертоном»
Полузащитник «Монако» Александр Головин не смог доиграть товарищеский матч с «Эвертоном» из-за травмы бедра, сообщает ASM-supporters.fr.
Обновлено вчера в 17:05
Энергетика
Дания выдала разрешение конкуренту «Северного потока-2»
Агентство по охране окружающей среды Дании выдало разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe из Норвегии в Польшу.
Обновлено вчера в 06:58
Игры
Сооснователь Blizzard Фрэнк Пирс ушёл из компании
Сооснователь студии Blizzard Фрэнк Пирс (Frank Pearce) ушёл в отставку. Об этом сообщается на сайте компании.
Обновлено в 05:39
Общество
Битва тортов началась в Парке Горького
Обновлено в 06:42
Политика
Оскорбивший Путина грузинский ведущий вернется в эфир
Грузинский журналист Георгий Габуния, отстраненный от работы за нецензурную брань в адрес Владимира Путина, сможет вернуться в эфир по истечении срока взыскания.
Обновлено в 05:37
Происшествия
Аварийная посадка самолета в океане попала на видео
Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в океан на побережье американского города Оушен-Сити.
Обновлено в 02:15