Футбол

«Ливерпуль» представил третий комплект формы с бирюзовыми вставкамиSport24.ru 05:41

«Ливерпуль» представил третий комплект формы на сезон-2019/20, сообщает пресс-служба команды. Экипировка выполнена в черном цвете с бирюзовыми вставками.
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«Ливерпуль» представил третий комплект формы с бирюзовыми вставками

Sport24.ru05:41

«Ливерпуль» представил третью форму черно-серебристого цвета

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«Ливерпуль» представил третий комплект формы на сезон-2019/20

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