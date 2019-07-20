«Ливерпуль» представил третий комплект формы на сезон-2019/20, сообщает пресс-служба команды. Экипировка выполнена в черном цвете с бирюзовыми вставками.

«Ливерпуль» представил третий комплект формы с бирюзовыми вставками

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