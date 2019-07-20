Футбол

«Ливерпуль» представил третий комплект формы с бирюзовыми вставкамиSport24.ru 05:41

«Ливерпуль» представил третий комплект формы на сезон-2019/20, сообщает пресс-служба команды. Экипировка выполнена в черном цвете с бирюзовыми вставками.
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«Ливерпуль» представил третий комплект формы с бирюзовыми вставками

Sport24.ru05:41

«Ливерпуль» представил третью форму на сезон-2019/20. На ней голубые вставки

Чемпионат04:10

Третий комплект формы «Ливерпуля» на следующий сезон. Фото

Спорт-Экспресс05:14

«Ливерпуль» представил третий комплект формы на сезон-2019/20

Матч ТВ04:56

«Ливерпуль» представил третий комплект формы на сезон-2019/20

Sportbox.RU04:56

«Ливерпуль» показал третью форму. Она черная с голубыми вставками

Sports.ru04:48

«Ливерпуль» представил третью форму черно-серебристого цвета

Бомбардир.ру05:59
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