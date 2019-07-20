Футбол
«Ливерпуль» представил третий комплект формы с бирюзовыми вставкамиSport24.ru 05:41
«Ливерпуль» представил третий комплект формы на сезон-2019/20, сообщает пресс-служба команды. Экипировка выполнена в черном цвете с бирюзовыми вставками.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 09:02, Вашингтон
Политика
Иран задержал британский нефтяной танкер
Обновлено вчера в 15:05
Технологии
«Раздевающее» женщин приложение DeepNude продадут с молотка
Алгоритм DeepNude почти моментально стал популярен среди пользователей благодаря нейросети, которая умеет раздевать женщин на фото.
Обновлено в 04:59
Происшествия
Луценко заявил о «проверке десятков тысяч лиц» из-за убийства Шеремета
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в рамках расследования дела об убийстве журналиста Павла Шеремета «допрошены сотни лиц и проверены десятки тысяч».
Обновлено в 07:41
Космос
«Роскосмос» и РАН поддержали разработку российских луноходов
Госкорпорация «Роскосмос» и Российская академия наук поддержали разработку новых отечественных луноходов.
Обновлено в 08:52
Политика
Чавушоглу и Помпео обсудили ситуацию с С-400 и F-35
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео обсудили в ходе телефонных переговоров ситуацию с российскими зенитными ракетными системами С-400 и американскими истребителями F-35.
Обновлено в 08:21
Шоу-бизнес
Дочь Василисы Володиной выросла ее копией
По мнению пользователей, девушка выросла точной копией известной родительницы.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
В Германии на строительный магазин упал небольшой самолет
Небольшой самолет врезался в строительный магазин в немецкой федеральной земле Баден-Вюртемберг, сообщает издание Bild.
Обновлено в 08:34
Общество
Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем
Минпромторг предложил вывести пиво из-под понятия алкогольной продукции.
Обновлено в 06:13
Футбол
Волгоградский «Ротор» на выезде обыграл красноярский «Енисей»
Обновлено в 07:45
Футбол
Лидер украинской хип-хоп группы осудил Зинченко за рыбалку в России
Полузащитник сборной Украины и «Манчестер Сити» Александр Зинченко подвергся критике со стороны вокалиста украинской хип-хоп группы «Танок на Майдані Конґо» Александра Сидоренко.
Обновлено в 07:57
Футбол
Лучший бомбардир Кубка Африки-2019 завершил карьеру в сборной
Напомним, на Кубке Африки-2019 нигерийцы заняли третье место, а 30-летний футболист стал лучшим бомбардиром турнира, забив пять голов в семи матчах.
Обновлено в 02:11
Спорт
Российские синхронистки победили на ЧМ в комбинированной программе
Российские синхронистки победили в комбинированной программе на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.
Обновлено в 07:28
Политика
На Анастасию Приходько напали на концерте в Виннице
Украинская певица, кандидат в депутаты Верховной рады Анастасия Приходько заявила, что на нее напали во время концерта в Виннице.
Обновлено в 07:58
Кино
В Москве покажут фрагмент сериала «Зулейха открывает глаза»
Сегодня, 20 июля, в Москве пройдет премьерный показ фрагмента многосерийного фильма «Зулейха открывает глаза».
Обновлено в 02:40
Общество
ВНИИ труда назвал наименее востребованные профессии в России
Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в Российской Федерации.
Обновлено в 04:14
Происшествия
Спящую россиянку изнасиловали в Барселоне
Двое граждан Румынии могут быть причастны к изнасилованию и незаконном лишении свободы молодой россиянки в Барселоне.
Обновлено в 07:48
Космос
Еще один шаг к посадке на Луну: Blue Origin в течение 6 минут тестировала двигатель BE-7
Аэрокосмическая компания Blue Origin миллиардера Джеффа Безоса (Jeff Bezos), владельца Amazon, сообщила, что провела огневые испытания ракетного двигателя BE-7 в течение полных шести минут, необходимых для посадки модуля Blue Moon на Луну.
Обновлено вчера в 08:38
Шоу-бизнес
Яна Рудковская устроила скромный завтрак с «мамиными блинчиками»
На тарелке в центре скромно расположились два блинчика, а рядом – чашка с чаем и стакан сока.
Обновлено в 06:57
Происшествия
В Петербурге пассажир устроил поножовщину в вагоне метро
В Петербурге в вагоне метро на красной ветке мужчина с ножом напал на двух глухонемых пассажиров.
Обновлено в 07:36
Футбол
Молодежный состав ЦСКА победил «Оренбург»
Молодежный состав ЦСКА уверенно обыграл "молодежку" "Оренбурга" со счетом 2:0. Голы в матче на счету 21-летнего защитника Александра Сильянова (на 14 минуте), а также 19-летнего полузащитника Данилы Янова (на 70 минуте).
Обновлено в 08:15
Авто
Toyota объявила дату премьеры нового компактного кроссовера
Как сообщает Autocar, в модельном ряду Toyota новый четырехметровый паркетник заменит компакт-кросс Rush и станет серийным продолжением концепта Daihatsu DN Trec, представленного на одном из международных мотор-шоу в 2017 году.
Обновлено в 01:30
Политика
Полторак прокомментировал инцидент на встрече с Зеленским
Министр обороны Украины Степан Полторак прокомментировал инцидент, который произошел у него с президентом Владимиром Зеленским во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих.
Обновлено в 05:11
Политика
Украинский суд продлил арест Вышинскому
Обновлено вчера в 09:12
Игры
Названа дата релиза первого крупного DLC для Anno 1800
Обновлено в 07:21
Общество
Около 11 тыс. россиян получают зарплату более 1 млн рублей
Зарплату более 1 млн руб. в месяц получает не менее 11 тыс. человек в России, то есть 0,1% всех работников страны, свидетельствуют данные Росстата.
Обновлено вчера в 01:52
Политика
Оскорбивший Путина грузинский ведущий вернется в эфир
Грузинский журналист Георгий Габуния, отстраненный от работы за нецензурную брань в адрес Владимира Путина, сможет вернуться в эфир по истечении срока взыскания.
Обновлено в 05:37
Политика
«Нафтогаз» предложил России вариант транзита газа
Украинская газовая компания «Нафтогаз» назвала вариант транзита российского газа.
Обновлено вчера в 02:30