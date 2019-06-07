Футбол
«Ливерпуль» представил гостевую форму на новый сезонSport24.ru 04:28
«Ливерпуль» представил новый комплект игровой формы на выездные матчи, в котором команда будет выступать в сезоне-2019/20. Футболка выполнена в белом цвете с красными и темно-синими вставками. Шорты выполнены в темно-синем цвете.
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Экономика
В супермаркетах начнут продавать продукты в кредит
Кредитные карты начнёт оформлять для своих покупателей сеть супермаркетов «Перекресток» (X5 Retail Group).
Обновлено вчера в 08:26
Общество
Тысячи россиян смогут получить более высокие пенсии
Госдума рассматривает законопроект, упрощающий процедуру подтверждения советских зарплат при назначении страховых пенсий.
Обновлено вчера в 18:59
Кино
Проходящего реабилитацию Кита Харингтона отругали за стакан
Впоследствии исполнительный продюсер сериала Берни Колфилд принесла извинения и отметила, что стакан попал в кадр по ошибке.
Обновлено в 07:13
Происшествия
Тюменский врач спас жизнь ребенку на борту самолета
Шестого июня на борту самолета Анталья - Тюмень случилось ЧП: двухлетний пассажир внезапно начал задыхаться.
Обновлено в 04:46
Общество
Состояние Бари Алибасова ухудшилось
Ухудшилось состояние продюсера Бари Алибасова. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 06:41
Происшествия
В Подмосковье особенная девочка забеременела от 47-летнего иностранца
В подмосковном Лыткарино 11-летняя ученица четвёртого класса ждёт ребёнка от 47-летнего гражданина Узбекистана, сообщила 7 июня «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:44
Экономика
Силуанов раскритиковал льготы нефтяникам на примере инвестиций ЛУКОЙЛа
6 июня глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов заявил, что компания намерена войти в проект Marine 12 в Конго (оператор — Eni), доля компании может составить 25%.
Обновлено в 06:44
Экономика
ВЭБ создаст СП с инфраструктурным холдингом Ротенберга
ВЭБ и Стройпроектхолдинг договорились создать совместное предприятие - крупнейшего игрока на рынке инфраструктурного финансирования и строительства.
Обновлено в 07:01
Происшествия
Полиция может опубликовать видео осмотра квартиры журналиста «Медузы»
В полиции проинформировали, что фото, размещённые на сайте главка, сделаны при проведении осмотра места проживания подозреваемого, в арендуемой квартире, расположенной на Вешняковской улице.
Обновлено в 07:26
Происшествия
Появилось видео с места взрыва, прогремевшего в шведском Линчепинге
В пятницу, 7 июня, в шведском городе Линчепинг, расположенном в лене Эстергетланд, прогремел мощный взрыв.
Обновлено в 04:47
Авто
Lada Granta сможет ездить на дешевом бензине
По словам специалистов по инжинирингу проекта Lada Granta, работы по адаптации моторов к топливу класса АИ-92 планируется завершить в 2020 году.
Обновлено в 05:16
Общество
В Севастополе из-за ливня совсем размыло спуск Котовского
Спуск Котовского в Севастополе размыло из-за сильного ливня, обрушившегося на город утром 7 июня.
Обновлено в 05:12
Экономика
Тиньков предложил «Яндексу» объединить бизнес
Основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019) предложил основателю «Яндекса» Аркадию Воложу объединить бизнес.
Обновлено в 05:44
Политика
«Яндекс» подтвердил решение вопроса по ключам шифрования с ФСБ
Управляющий директор «Яндекса» Тигран Худавердян подтвердил, что компания нашла решение для спора с ФСБ относительно ключей шифрования, сообщает РБК.
Обновлено в 05:30
Экономика
Лукашенко призвал по-деловому решать вопрос компенсаций из-за «Дружбы»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос компенсации из-за некачественной нефти в трубопроводе «Дружба» должен решаться с Россией в деловом ключе.
Обновлено в 04:56
Экономика
Wainbridge построит штаб-квартиру для «Тинькофф» за 15 млрд руб
Строительство офисного центра "Акватория" обойдется в 15 млрд руб. Эта сумма с учетом проектирования объекта, аренды и отделки помещений, сообщили в компании, сообщили в Wainbridge.
Обновлено в 04:00
Политика
Миллер заявил о готовности продавать газ Украине со скидкой
Российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Обновлено в 06:53
Политика
Путин подписал закон о фотофиксации техосмотра машин
Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит обязательную фотофиксацию автомобиля во время технического осмотра и оформление диагностических карт в электронном виде.
Обновлено в 04:37
Общество
Суд оштрафовал фирму по отлову косаток на 28 млн рублей
Фрунзенский районный суд Владивостока признал виновным в нарушении правил рыболовства ООО "Белый кит" - одну из фирм, участвовавших в отлове косаток в бухте Средней, передает ТАСС.
Обновлено в 05:50
Происшествия
Под Калугой трое рабочих упали в навоз и утонули
Обновлено в 06:08
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон встретилась с «любовницей» принца Уильяма
Речь идет о бывшей подруге Кейт — Роуз Ханбери, с которой, как сообщали СМИ пару месяцев назад, у принца, якобы, был роман.
Обновлено в 05:30
Футбол
КДК РФС отстранил троих игроков «Черноморца» от футбола на три года
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) наказал футболистов новороссийского "Черноморца" Станислава Резникова, Ивана Юдина и Анатолия Пуляева отстранением от любой футбольной деятельности сроком на три года за участие в договорном матче, сообщил глава КДК Артур Григорьянц.
Обновлено в 06:48
Происшествия
Участницу шоу талантов с Украины убили и бросили в реку
Тело участницы немецкого шоу талантов Das Supertalent (немецкий эквивалент британского Got Talent) Аллы Клишты (Alla Klyshta) нашли в Рейне спустя несколько недель после ее исчезновения в конце апреля.
Обновлено в 01:00
Экономика
На ПМЭФ «Россети» презентовали свой новый бренд
На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) группа «Россети» представила свою новую, единую бренд-архитектуру.
Обновлено в 03:43
Политика
Калви не приедет на Петербургский экономический форум
Адвокаты основателя Baring Vostok Майкла Калви, находящегося под домашним арестом, так и не получили ответ от Следственного комитета России (СКР), можно ли ему поехать на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2019), сообщил «Ведомостям» адвокат Калви Дмитрий Клеточкин.
Обновлено в 04:46
Происшествия
В Красноярске подростки избили школьницу из-за долга в 100 рублей
Как сообщает Главное следственной управление СК РФ по Красноярскому краю, причиной конфликта стал долг в 100 рублей, который потерпевшая задолжала своим знакомым.
Обновлено в 03:07
Экономика
Силуанов назвал нормальной жизнь в кредит
Министр отметил, что в последнее время россияне действительно берут много потребительских кредитов и кредитов для инвестиционных целей.
Обновлено в 06:01